Espagne : la BEI et Haizea signent un prêt vert de 35 millions d’euros afin d’encourager la fabrication de composants dans le secteur de l’énergie éolienne en Europe

2 août 2024
Haizea
  • L’investissement encouragera l’innovation, la transformation numérique et le déploiement de technologies de fabrication avancées pour le développement de technologies liées aux énergies renouvelables dans le secteur éolien.
  • Ce prêt renforce la sécurité de la chaîne d’approvisionnement européenne dans le domaine des énergies renouvelables et contribue à la compétitivité de l’industrie éolienne en mer en Europe.
  • Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser des fonds publics et privés à l’appui des politiques publiques de l’UE.
  • Avec cette opération, la BEI appuie le plan REPowerEU qui vise à accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Haizea Wind Group, une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication de composants pour le secteur de l’énergie éolienne, ont signé un prêt vert d’un montant de 35 millions d’euros.

Ce prêt permettra à Haizea de mettre en œuvre des technologies de fabrication avancées, d’automatiser ses procédés et d’opérer leur transformation numérique, ainsi que de faire progresser la recherche-développement appliquée à la fabrication et à l’assemblage de grandes structures métalliques pour aérogénérateurs, comme les mâts d’éoliennes, les fondations monopieu ou les pièces de transition des parcs marins.

Le projet renforce le rôle de la BEI en tant que banque du climat, soutient le développement d’une technologie majeure en matière d’énergies renouvelables, favorise la compétitivité internationale de l’industrie éolienne marine européenne et renforce la sécurité de la chaîne d’approvisionnement européenne dans le domaine des énergies renouvelables.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal : « Des financements comme celui que nous avons signé aujourd’hui avec Haizea reflètent l’engagement de la BEI en faveur de l’innovation et du développement de technologies liées aux énergies renouvelables qui font progresser la transition énergétique et renforcent la compétitivité de nos entreprises. Un secteur manufacturier solide dans le domaine des technologies renouvelables est indispensable pour garantir la sécurité et l’autonomie énergétiques de l’UE. »

Ce prêt s’inscrit dans le cadre du soutien de la BEI à l’innovation et dans l’axe d’activité transversal de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Compte tenu du rôle d’Haizea en tant que fournisseur d’équipements et de structures pour le secteur de l’énergie, l’opération contribue également à l’objectif du plan REPowerEU d’accroître la sécurité énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles. Le prêt de la BEI bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser des fonds publics et privés à l’appui des politiques publiques de l’UE.

Alvaro Quintana, directeur financier d’Haizea Wind Group : « La formalisation de ce financement avec la BEI s’inscrit dans le cadre de l’objectif du groupe Haizea d’accompagner ses clients vers une économie plus durable grâce à la fourniture de grandes pièces métalliques comme des mâts d’éoliennes, des pièces de transition et des monopieux de grand diamètre, qui sont actuellement des composants clés de la chaîne d’approvisionnement en énergie éolienne marine, pour assurer la transition écologique. La confiance dont la BEI témoigne en nous octroyant ce prêt vert nous permettra de mettre en œuvre des technologies de fabrication avancées, ainsi que de faire progresser la recherche-développement appliquée à la fabrication et à l’assemblage de grandes structures métalliques pour les aérogénérateurs. »

La BEI et la sécurité énergétique

En 2023, le Groupe BEI a prêté plus de 21 milliards d’euros à l’appui de la sécurité énergétique en Europe. En Espagne, cet objectif a atteint la même année un montant de 4,513 milliards d’euros, qui a été consacré au financement de projets liés, entre autres, aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, aux réseaux d’électricité et aux systèmes de stockage. Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition vers l’utilisation d’énergie durable et à réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’euros les fonds alloués aux projets relevant du plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. La BEI a également décidé d’élargir l’éventail des secteurs admissibles afin d’encourager le financement de la production manufacturière européenne dans les domaines des technologies stratégiques de pointe et neutres en carbone, ainsi que dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Ces financements supplémentaires seront affectés d’ici à 2027 et, au total, ils devraient mobiliser des investissements pour plus de 150 milliards d’euros dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, l’activité en Espagne du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a représenté un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets liés à l’action climatique et à la durabilité environnementale. À l’échelle mondiale, le Groupe BEI a signé la même année des nouveaux financements pour un montant total de 88 milliards d’euros.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Haizea

Groupe industriel fondé en 2017, Haizea Wind Group est axé sur la conception, la fabrication et l’assemblage de grandes structures métalliques et de composants en fonte pour aérogénérateurs. Spécialisé dans les mâts d’éoliennes, les fondations en mer et les grandes pièces de fonderie, il dispose de grandes installations en Espagne (Port de Bilbao, Agurain, Itziar et Aranda de Duero), en Argentine et en France et déploie un plan d’expansion ambitieux pour les années à venir.

