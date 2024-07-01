Italie : plus de 165 millions d’euros de la BEI et de Banca Etica pour soutenir l’égalité hommes-femmes, l’intégration des réfugiés et le développement dans le sud de l’Italie

EIB

60 millions d’euros octroyés par la BEI visent à mobiliser au moins 165 millions d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Trois priorités seront appuyées : les PME dirigées par des femmes, les projets dans les régions de la cohésion et l’amélioration des services pour les réfugiés et l’autonomisation économique de ces derniers.

Soutenue financièrement par la plateforme de conseil InvestEU, la BEI fournira également des services d’assistance technique.

Promouvoir l’intégration des réfugiés sur le marché du travail et améliorer les services qui leur sont destinés, faciliter l’accès des entreprises dirigées par des femmes au financement et soutenir des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion : tels sont les principaux objectifs de l’accord portant sur 60 millions d’euros signé par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Anna Fasano, présidente de Banca Etica. L’opération devrait contribuer à mobiliser plus de 165 millions d’euros d’investissements dans l’économie réelle, produisant ainsi un impact positif durable sur la société.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’accord constitue une étape clé dans le soutien à trois piliers importants de l’avenir de l’Italie et de l’Europe : l’égalité entre les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion sociale des réfugiés, ainsi que le développement économique du sud de l’Italie. La BEI s’engage, par son soutien financier et ses services de conseil, à appuyer l’économie réelle et à favoriser une croissance inclusive ainsi qu’une société plus égalitaire et plus durable. »

Anna Fasano, présidente de Banca Etica : « Banca Etica s’est donné pour mission de financer l’économie sociale en soutenant les entreprises et les personnes les plus exposées au risque d’exclusion financière, notamment les réfugiés et les femmes. Être la première banque italienne à conclure un accord avec la BEI qui nous permet de faire davantage dans ce domaine est important pour nous. Cet accord est également une reconnaissance de notre savoir-faire spécifique, acquis en 25 ans de fourniture de services financiers en faveur d’initiatives ayant un fort impact social, mais rencontrant plus souvent des difficultés pour obtenir des financements auprès du système financier traditionnel. »

Plus précisément, l’accord porte sur trois volets ayant vocation à appuyer les priorités annoncées. Le premier prévoit qu’au moins 30 % des ressources mises à disposition par la BEI soutiendront les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes. Cette intervention vise à réduire l’écart entre les hommes et les femmes en facilitant l’accès des entrepreneuses aux financements et au soutien nécessaires à la croissance de leur activité.

Le deuxième volet prévoit qu’au moins 30 % des fonds seront alloués à des projets d’amélioration des infrastructures et des services sociaux pour les réfugiés, ainsi qu’au soutien de leur intégration sur le marché du travail. L’objectif est de créer de meilleures conditions de vie et de favoriser l’autonomisation économique des réfugiés grâce à des investissements dans le logement, l’éducation et la formation professionnelle.

Enfin, le troisième et dernier volet dispose qu’au moins 30 % des ressources seront allouées à des projets promus par des PME opérant dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, contribuant ainsi au renforcement du tissu économique et social, à la création d’emplois et à la réduction des disparités régionales.

En outre, dans le cadre du programme d’assistance technique pour la finance sociale inclusive (le programme « SIFTA »), la BEI fournira également des services d’assistance technique à titre gratuit. Ceux-ci seront financés par la plateforme de conseil InvestEU et aideront Banca Etica à allouer des ressources aux PME dirigées par des femmes, aux services aux réfugiés et aux entreprises opérant dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. Lancé en 2022, le programme SIFTA a soutenu une soixantaine d’institutions de microfinance et de crédit qui investissent dans des entreprises à fort impact social dans plus de 20 pays de l’Union européenne, soutenant ainsi la préparation des investissements, l’analyse de portefeuille et la création d’une réserve d’opérations.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Opérant depuis 25 ans dans toute l’Italie à travers un réseau de succursales et de consultants et proposant des services de banque à domicile et de banque mobile, Banca Etica est la première et à ce jour la seule banque italienne entièrement dédiée à la finance éthique. Elle gère l’épargne d’organisations et de citoyens responsables et l’utilise intégralement à des fins de financement de projets visant au bien-être collectif. Elle compte aujourd’hui 48 000 sociétaires et 92 millions d’euros de capital social ; une épargne supérieure à 2,5 milliards d’euros et des prêts totalisant de plus de 1,2 milliard d’euros en faveur d’initiatives, émanant d’organisations, de ménages et d’entreprises, dans les domaines de la coopération et de l’innovation sociales, de la coopération internationale, de la culture et de la qualité de vie, de la protection de l’environnement, du tourisme responsable, de l’agriculture biologique, du droit au logement et des questions de légalité. Banca Etica adhère aux principaux réseaux internationaux de finance éthique : Global Alliance for Banking on Values (GABV) et la Fédération européenne de finances et banques éthiques et alternatives (Febea).