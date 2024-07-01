Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Italie : plus de 165 millions d’euros de la BEI et de Banca Etica pour soutenir l’égalité hommes-femmes, l’intégration des réfugiés et le développement dans le sud de l’Italie

1 juillet 2024
EIB
  • 60 millions d’euros octroyés par la BEI visent à mobiliser au moins 165 millions d’euros d’investissements dans l’économie réelle.      
  • Trois priorités seront appuyées : les PME dirigées par des femmes, les projets dans les régions de la cohésion et l’amélioration des services pour les réfugiés et l’autonomisation économique de ces derniers. 
  • Soutenue financièrement par la plateforme de conseil InvestEU, la BEI fournira également des services d’assistance technique.        

Promouvoir l’intégration des réfugiés sur le marché du travail et améliorer les services qui leur sont destinés, faciliter l’accès des entreprises dirigées par des femmes au financement et soutenir des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion : tels sont les principaux objectifs de l’accord portant sur 60 millions d’euros signé par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Anna Fasano, présidente de Banca Etica. L’opération devrait contribuer à mobiliser plus de 165 millions d’euros d’investissements dans l’économie réelle, produisant ainsi un impact positif durable sur la société.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’accord constitue une étape clé dans le soutien à trois piliers importants de l’avenir de l’Italie et de l’Europe : l’égalité entre les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion sociale des réfugiés, ainsi que le développement économique du sud de l’Italie. La BEI s’engage, par son soutien financier et ses services de conseil, à appuyer l’économie réelle et à favoriser une croissance inclusive ainsi qu’une société plus égalitaire et plus durable. »

Anna Fasano, présidente de Banca Etica : « Banca Etica s’est donné pour mission de financer l’économie sociale en soutenant les entreprises et les personnes les plus exposées au risque d’exclusion financière, notamment les réfugiés et les femmes. Être la première banque italienne à conclure un accord avec la BEI qui nous permet de faire davantage dans ce domaine est important pour nous. Cet accord est également une reconnaissance de notre savoir-faire spécifique, acquis en 25 ans de fourniture de services financiers en faveur d’initiatives ayant un fort impact social, mais rencontrant plus souvent des difficultés pour obtenir des financements auprès du système financier traditionnel. »

Plus précisément, l’accord porte sur trois volets ayant vocation à appuyer les priorités annoncées. Le premier prévoit qu’au moins 30 % des ressources mises à disposition par la BEI soutiendront les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes. Cette intervention vise à réduire l’écart entre les hommes et les femmes en facilitant l’accès des entrepreneuses aux financements et au soutien nécessaires à la croissance de leur activité.

Le deuxième volet prévoit qu’au moins 30 % des fonds seront alloués à des projets d’amélioration des infrastructures et des services sociaux pour les réfugiés, ainsi qu’au soutien de leur intégration sur le marché du travail. L’objectif est de créer de meilleures conditions de vie et de favoriser l’autonomisation économique des réfugiés grâce à des investissements dans le logement, l’éducation et la formation professionnelle.

Enfin, le troisième et dernier volet dispose qu’au moins 30 % des ressources seront allouées à des projets promus par des PME opérant dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, contribuant ainsi au renforcement du tissu économique et social, à la création d’emplois et à la réduction des disparités régionales.

En outre, dans le cadre du programme d’assistance technique pour la finance sociale inclusive (le programme « SIFTA »), la BEI fournira également des services d’assistance technique à titre gratuit. Ceux-ci seront financés par la plateforme de conseil InvestEU et aideront Banca Etica à allouer des ressources aux PME dirigées par des femmes, aux services aux réfugiés et aux entreprises opérant dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. Lancé en 2022, le programme SIFTA a soutenu une soixantaine d’institutions de microfinance et de crédit qui investissent dans des entreprises à fort impact social dans plus de 20 pays de l’Union européenne, soutenant ainsi la préparation des investissements, l’analyse de portefeuille et la création d’une réserve d’opérations.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Opérant depuis 25 ans dans toute l’Italie à travers un réseau de succursales et de consultants et proposant des services de banque à domicile et de banque mobile, Banca Etica est la première et à ce jour la seule banque italienne entièrement dédiée à la finance éthique. Elle gère l’épargne d’organisations et de citoyens responsables et l’utilise intégralement à des fins de financement de projets visant au bien-être collectif. Elle compte aujourd’hui 48 000 sociétaires et 92 millions d’euros de capital social ; une épargne supérieure à 2,5 milliards d’euros et des prêts totalisant de plus de 1,2 milliard d’euros en faveur d’initiatives, émanant d’organisations, de ménages et d’entreprises, dans les domaines de la coopération et de l’innovation sociales, de la coopération internationale, de la culture et de la qualité de vie, de la protection de l’environnement, du tourisme responsable, de l’agriculture biologique, du droit au logement et des questions de légalité. Banca Etica adhère aux principaux réseaux internationaux de finance éthique : Global Alliance for Banking on Values (GABV) et la Fédération européenne de finances et banques éthiques et alternatives (Febea).

EIB and Banca Etica provide over €165 million to support gender equality, refugee inclusion and development in southern Italy
BE Loand for SMEs - Gender Equality and Refugees
EIB and Banca Etica provide over €165 million to support gender equality, refugee inclusion and development in southern Italy
©EIB
Télécharger original
European Commission logo
European Commission logo EN
European Commission logo
©European Commission
Télécharger original

Projet(s) connexe(s)

BE LOAN FOR SMES - GENDER EQUALITY AND REFUGEES

The Multi-Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) will support eligible investments carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy. The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries carrying out projects fulfilling three targets: (i) at least 30% should finance projects that benefit refugees; (ii) at least 30% should finance projects that improve gender equality; (iii) at least 30% of the sub-projects should be located in cohesion regions.

Signé | 27/06/2024

Contact

Lorenzo Squintani

Press Office

Référence

2024-231-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • InvestEU
  • Diversité et égalité hommes-femmes
  • Le Comité de direction
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse

10 janvier 2025

Italie : accord entre le Groupe BEI et Findomestic - 250 millions d’euros de nouveaux financements pour des projets d’efficacité énergétique engagés par des ménages

Soutenir les ménages dans leurs projets d’efficacité énergétique et de production d’énergie alternative pour leurs habitations, tel est le principal objectif de l’opération de titrisation synthétique que Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Marco Tarantola, PDG et directeur général de Findomestic Banca, viennent d’annoncer.

Environnement Efficacité énergétique Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Union européenne Climat et environnement Énergie
4 juillet 2011

Espagne : la BEI et Banca March signent un accord pour le financement de projets d’investissements réalisés par des PME

La BEI a accordé un prêt de 100 millions d’EUR à Banca March dans le but d’accroître les financements à l’appui des petites et moyennes entreprises. Le contrat a été signé ce jour au siège madrilène de Banca March par Magdalena Álvarez, vice-présidente de la BEI, et par le directeur général de Banca March, José Nieto.

Capital-risque et capital-investissement Capital-risque PME Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Espagne Union européenne
4 août 2025

InvestEU: EIB provides €45 million to BrianzAcque to improve water and sewerage network efficiency and resilience

The European Investment Bank (EIB) has granted a €45 million loan to BrianzAcque, the publicly owned integrated water service company for the Italian province of Monza and Brianza, to back its 2025-2029 investment plan. The agreement announced by EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti and BrianzAcque Chairperson and Chief Executive Officer Enrico Boerci aims to improve the efficiency of water and sewerage infrastructure in the municipalities served, benefiting around 877 000 people.