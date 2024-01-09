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BE LOAN FOR SMES - GENDER EQUALITY AND REFUGEES

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 30 000 000 €
Lignes de crédit : 30 000 000 €
Date(s) de signature
27/06/2024 : 30 000 000 €
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Communiqués associés
Italie : plus de 165 millions d’euros de la BEI et de Banca Etica pour soutenir l’égalité hommes-femmes, l’intégration des réfugiés et le développement dans le sud de l’Italie

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2023
Statut
Référence
Signé | 27/06/2024
20230295
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BE LOAN FOR SMES - GENDER EQUALITY AND REFUGEES
BANCA POPOLARE ETICA SCPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Multi-Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) will support eligible investments carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries carrying out projects fulfilling three targets: (i) at least 30% should finance projects that benefit refugees; (ii) at least 30% should finance projects that improve gender equality; (iii) at least 30% of the sub-projects should be located in cohesion regions.

Additionnalité et impact

The operation eases financial constraints for SMEs and Mid-Caps in Italy and is expected to also support gender equality as well as those final beneficiaries that ultimately support refugees, to live in dignity in reception centres and/or integrate to the host communities through employment and entrepreneurship. It will also strengthen EU's economic, social and territorial cohesion. The operation addresses the failure in financial markets for SMEs and Mid-Caps arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. The operation is expected to also generate positive externalities benefitting the society at large and the broader economy through supporting gender equality, refugees and cohesion regions. Through an intermediated approach, the Bank will provide financing with favourable terms to final beneficiaries which could not be reached otherwise and give a strong signal to the market for availability of financing for social projects. Additionally, since it's the first operation with Banca Etica, with a focus on refugees, gender equality and cohesion regions, the intermediary will also be offered non-financial support throughout implementation to deal with the specificities of the operation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
9 janvier 2024
27 juin 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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