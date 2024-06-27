La BEI soutient les entreprises et les communes roumaines – Visite du vice-président Tsakiris à Bucarest

EIB

La BEI signe des accords de garantie avec trois banques au titre du Fonds pour la résilience et la reprise (FRR) en Roumanie.

Ces garanties, d’un montant total de 98 millions d’EUR, devraient mobiliser 750 millions d’euros de prêts.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, rencontre les ministres roumains des finances, des investissements et des transports ainsi que le chef de la Banque centrale.

Le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) Ioannis Tsakiris a rencontré ce jour à Bucarest des responsables politiques et des représentants d’entreprises roumains pour discuter des priorités en matière de croissance économique, dans le contexte des nouveaux accords que la BEI a conclus pour soutenir les entreprises du pays.

La BEI a signé des accords de garantie avec trois banques – Banca Comerciala Romana, Raiffeisen Bank et UniCredit Bank – au titre du Fonds pour la résilience et la reprise en Roumanie. Ces garanties, d’un montant total de 98 millions d’euros, visent à aider les grandes entreprises roumaines, y compris les grandes entreprises de taille intermédiaire (ETI), et les petites communes à investir dans l’action pour le climat et la transformation numérique. Elles permettront aux banques partenaires d’offrir des conditions de prêt plus favorables et d’accorder ainsi jusqu’à 750 millions d’euros de nouveaux prêts.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Nous continuons à déployer des ressources là où il y a des besoins, pour soutenir la Roumanie et répondre à ses priorités clés. J’ai eu l’occasion de rencontrer et de dialoguer avec nos partenaires politiques et économiques roumains, et je suis fier de pouvoir dire que l’union de nos forces pour financer et mettre en œuvre des projets apportera bientôt des avantages tangibles aux entreprises et aux citoyens. »

Ces garanties viennent s’ajouter à une contribution totale de 1,4 milliard d’euros de la BEI à la mise en œuvre du FFR en Roumanie. À ce jour, le soutien de la BEI au FRR a servi à cofinancer deux projets autoroutiers dans le pays (les autoroutes A3 et A7).

Marcel-Ioan Boloș, ministre roumain des finances : « Nous travaillons en étroite collaboration avec la BEI sur des priorités telles que les infrastructures, l’emploi et les compétences, la santé et la transition écologique, qui garantiront la compétitivité et la résilience économique de l’Europe. Compte tenu de nos objectifs et de l’importance que représentent de bonnes liaisons de transport pour le développement en Roumanie et en Europe, je voudrais rappeler le montant de 1,4 milliard d’euros que nous avons déjà signé avec la BEI pour des projets de transport destinés à rendre nos routes plus sûres, dont 1,2 milliard d’euros pour l’autoroute A7 et 200 millions d’euros pour l’autoroute A3. Ces projets progressent très bien ; ils s’inscrivent dans le cadre d’une demande de cofinancement de 4 milliards d’euros portant sur des projets dans les secteurs des transports et de la santé, qui bénéficient par ailleurs d’un financement de l’UE (facilité pour la reprise et la résilience et cadre financier pluriannuel). En outre, le Groupe BEI participe activement à la mise en œuvre des instruments financiers et à la promotion de l’accès au financement, en complément de nos mesures et actions budgétaires nationales. »

Au cours du premier semestre de 2024, la BEI a accordé plus de 754 millions d’euros à l’appui du secteur public, des entreprises et des banques en Roumanie, pour financer des projets dans les domaines des transports, de l’éducation, de l’énergie ainsi que des petites et moyennes entreprises.

Activités de la BEI en Roumanie

En 2023, la Roumanie a été l’un des principaux bénéficiaires du soutien du Groupe BEI compte tenu de la taille de son économie. Les nouveaux financements engagés l’année dernière ont atteint un niveau record de 4,1 milliards d’euros, ce qui correspond à environ 1,3 % du produit intérieur brut du pays.

Depuis le début de ses opérations en Roumanie en 1991, la BEI a octroyé au total plus de 19 milliards d’euros de financements à l’appui de 193 projets dans le pays. S’agissant des chiffres de 2023, on retiendra en particulier que la BEI a consacré plus de 2 milliards d’euros à des accords visant à faciliter l’accès au financement pour les PME et les ETI roumaines, y compris dans le domaine de l’agriculture, plus de 1 milliard d’euros à l’appui de l’énergie durable et des ressources naturelles et plus de 1 milliard d’euros aux villes et régions durables.

La liste détaillée des activités de prêt de la BEI en Roumanie, et notamment des exemples de projets et de leur impact, est disponible sur la page du site web de la Banque consacrée au pays.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, quelque 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ont été attribués dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.