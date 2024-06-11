Signature à Berlin d’un nouveau financement de la BEI et de la Commission européenne visant à mobiliser plus de 1 milliard d’euros en faveur des entreprises ukrainiennes et de la reconstruction des infrastructures critiques locales

EIB

Un nouveau financement visant à remettre en état, dans des villes ukrainiennes, des infrastructures sociales et des services essentiels comme les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux et les transports urbains.

Déploiement prévu du 112, le numéro d’appel d’urgence européen, reconstruction des chemins de fer et des points de passage frontaliers avec les États membres de l’UE ainsi que modernisation du métro de Kiev.

L’octroi de garanties de l’UE aux banques ukrainiennes vise à mobiliser plus de 1 milliard d’euros de prêts pour appuyer les petites et moyennes entreprises (PME).

Finalisation d’un nouveau mécanisme paneuropéen de garantie des crédits à l’exportation d’un montant de 300 millions d’euros destiné à soutenir les PME de l’UE qui exportent vers l’Ukraine.

Élargissement du programme d’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers) afin de lancer et d’accélérer des projets sur le terrain.

Aujourd’hui, à l’occasion de la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine organisée par l’Allemagne et l’Ukraine à Berlin, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), en collaboration avec la Commission européenne et l’État ukrainien, a signé plusieurs grands projets et accords de partenariat visant à soutenir la résilience économique et sociale de l’Ukraine.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, qui a participé à la conférence aux côtés de Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a annoncé la signature de nouveaux financements portant sur deux programmes de garanties de l’UE en faveur des banques ukrainiennes, qui devraient mobiliser plus de 1 milliard d’euros de prêts afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en Ukraine. Signées avec la Commission européenne et bénéficiant de l’appui du budget de l’UE, ces garanties bénéficieront également aux PME touchées par la guerre, aux anciens combattants, aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et aux entrepreneuses et jeunes entrepreneurs, en garantissant des ressources pour soutenir l’économie ukrainienne et créer des emplois.

Un montant supplémentaire de 100 millions d’euros, également signé aujourd’hui, contribuera à rétablir les services de base dans les villes ukrainiennes, comme l’approvisionnement en eau potable, et à reconstruire les infrastructures sociales essentielles, notamment les hôpitaux, les logements sociaux, les écoles et les jardins d’enfants.

Les annonces d’aujourd’hui portent également sur l’extension à l’Ukraine de Jaspers, le programme de conseil phare de l’UE. Avec Jaspers, partenariat entre la Commission européenne et la BEI, un nouveau dispositif de conseil de l’UE d’un montant de 20 millions d’euros sera mis en place pour aider l’État ukrainien à élaborer des projets d’investissement de grande qualité sur le terrain et à renforcer les capacités techniques en vue d’une utilisation efficace des fonds de relance, comme indiqué dans le cadre de coopération signé avec l’État ukrainien.

Le Groupe BEI fait également progresser d’autres projets essentiels pour l’Ukraine, notamment le soutien au déploiement du 112, le numéro d’appel d’urgence européen, la remise en état des lignes ferroviaires endommagées, la modernisation des points de passage frontaliers des lignes de chemin de fer assurant la liaison avec les États membres de l’UE et la modernisation du métro de Kiev. Ces projets, étroitement alignés sur le plan de l’Ukraine (à savoir les priorités du pays), seront signés dans les semaines à venir et assortis d’un financement soutenu par le fonds « EU for Ukraine » de la BEI et la facilité pour l’Ukraine d’un montant de 50 milliards d’euros mise en place par l’UE.

Un plan prévoyant un nouveau mécanisme paneuropéen de garantie des crédits à l’exportation d’un montant de 300 millions d’euros à l’appui des PME de l’UE qui exportent vers l’Ukraine a également été annoncé à Berlin. Il sera géré par le Fonds européen d’investissement (FEI), la filiale capital-risque du Groupe BEI, et par la Commission européenne dans le cadre d’InvestEU, son programme d’investissement phare.

Plusieurs nouveaux partenariats ont également été signés par le Groupe BEI pour renforcer la sécurité énergétique et la transition écologique de l’Ukraine en soutenant les efforts en matière d’énergies renouvelables et de décarbonation, par exemple avec le ministère fédéral allemand de l’économie et de la lutte contre le changement climatique et le ministère ukrainien du développement des communautés, des territoires et des infrastructures. L’État allemand et la BEI accorderont une subvention de 20 millions d’euros au programme de solutions fondées sur les énergies renouvelables.

La BEI s’associe également à des alliances internationales d’organismes gouvernementaux, d’ONG et de partenaires du secteur privé pour promouvoir la croissance durable, l’égalité entre les sexes et le développement des compétences. Un autre partenariat clé témoigne de l’intention d’accroître la disponibilité de financements en monnaie nationale pour les PME et les municipalités.

S’exprimant depuis Berlin, Nadia Calviño, présidente de la BEI, a déclaré : « L’Ukraine fait partie de notre famille. Et aujourd’hui, à Berlin, aux côtés de nos partenaires ukrainiens et européens, nous avons démontré que notre soutien est inébranlable. Nous avons annoncé de nouveaux projets et partenariats afin de mobiliser plus de 1 milliard d’euros d’investissements en faveur des entreprises durement touchées par la guerre, afin d’assurer le fonctionnement des hôpitaux, des écoles et des transports, de reconstruire les logements et de fournir de l’eau potable et de l’énergie sûre. La résilience de la population ukrainienne est une source d’inspiration. Le soutien continu de la communauté internationale est également essentiel, et l’on peut compter sur l’UE en la matière. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations de la Banque en Ukraine : « En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires ukrainiens, nous avons élaboré un plan d’action axé sur quatre domaines clés : infrastructures nationales essentielles, infrastructures sociales locales, croissance et résilience des PME, et services de conseil renforcés. Avec la Commission européenne, nous serons en mesure de le mettre en œuvre en utilisant les meilleurs instruments financiers à notre disposition, y compris le fonds “EU for Ukraine” de la BEI et la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’UE. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Nous nous félicitons vivement des accords signés aujourd’hui avec la BEI pour soutenir les entreprises ukrainiennes et contribuer à restaurer les services et installations de base endommagés par l’agression russe. En plus de fournir un ballon d’oxygène à l’économie ukrainienne, ils réaffirment l’engagement ferme de l’UE à soutenir l’Ukraine et à mobiliser des financements pour sa reprise économique. Le financement de l’UE contribuera à créer des emplois et à soutenir les petites entreprises ukrainiennes touchées par la guerre dans leurs besoins de reprise, ainsi qu’à fournir une assistance technique à l’État ukrainien pour qu’il utilise efficacement ces fonds de relance sur le terrain. Nous aiderons également les entreprises européennes à exporter vers l’Ukraine et à préserver les échanges commerciaux. »

Ioulia Svyrydenko, première vice-Première ministre et ministre de l’économie de l’Ukraine : « Je tiens à remercier la BEI et la Commission européenne pour leur soutien continu et massif à l’Ukraine. Je ne saurais trop insister sur les avantages que les accords signés aujourd’hui procureront à notre économie. La mobilisation de plus de 1 milliard d’euros de prêts aux entreprises locales en Ukraine apportera une aide et un soutien financier déterminants. Je me réjouis également que le projet de relance que nous avons signé change vraiment la donne pour la population ukrainienne en améliorant les installations médicales, l’éducation, le logement social et d’autres infrastructures sociales vitales. De nouveaux partenariats renforcent également la sécurité énergétique de l’Ukraine, ce qui est déterminant pour le pays à l’heure actuelle. Je remercie chaleureusement nos partenaires pour leurs précieux services de conseil et pour l’extension du programme Jaspers afin de soutenir nos efforts globaux de relance et de développement en Ukraine. »

Berthold Goeke, directeur du département de la protection du climat au ministère fédéral de l’économie et de la lutte contre le changement climatique : « Le soutien de solutions décentralisées pour l’approvisionnement en énergies renouvelables est un élément important de l’appui apporté par l’État allemand à l’Ukraine. Avec notre Initiative internationale pour le climat (IKI, pour Internationale Klimaschutzinitiative), nous contribuons également à l’approvisionnement en énergie sûre et propre. Je suis convaincu que le thème de la neutralité climatique peut et doit figurer dans tous les projets de reconstruction. La résilience de l’Ukraine et son engagement en faveur de la transition climatique et énergétique malgré les menaces militaires sont remarquables. Avec de nombreux partenaires, nous nous tenons à ses côtés. »

Informations complémentaires sur les projets signés et annoncés aujourd’hui

Mobiliser plus de 1 milliard d’euros de prêts en faveur des PME ukrainiennes

Ce financement de garanties est conçu pour les banques locales et d’autres intermédiaires financiers en Ukraine afin d’améliorer l’accès des PME au financement. En savoir plus.

Réparer les infrastructures essentielles dans les villes touchées par la guerre grâce à des investissements à hauteur de 100 millions d’euros

La BEI a fourni 100 millions d’euros au ministère ukrainien du développement des communautés, des territoires et des infrastructures pour aider les villes ukrainiennes touchées par la guerre à réparer les infrastructures critiques. En savoir plus.

Mettre Jaspers à la disposition de l’Ukraine

En collaboration avec la Commission européenne, la BEI a annoncé un nouvel accord de 20 millions d’euros pour le déploiement de l’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers), le dispositif de services de conseil phare de l’UE, en faveur de l’Ukraine. Ce programme aidera principalement les autorités ukrainiennes dans la préparation d’investissements critiques dans le pays. Le cadre de coopération détaillant la mise en œuvre du programme a également été signé avec l’État ukrainien. En savoir plus.

Faciliter la transition écologique de l’Ukraine

La BEI et Naftogaz, l’entreprise publique ukrainienne de pétrole et de gaz, ont signé un accord de coopération en vue de l’octroi d’une subvention d’assistance technique de 400 000 euros au titre d’« EU for Ukraine », le programme de conseil de la BEI. Cette stratégie se concentrera sur la décarbonation de l’approvisionnement et de la consommation d’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre de solutions d’efficacité énergétique, l’augmentation de la production d’énergies renouvelables et le développement d’entreprises bas carbone pour réduire les émissions provenant de la consommation des utilisateurs finals. En savoir plus.

L’État allemand et la BEI accorderont une subvention de 20 millions d’euros au programme de solutions fondées sur les énergies renouvelables afin d’accroître les énergies renouvelables et d’améliorer l’efficacité énergétique dans les municipalités ukrainiennes, en complément des prêts-cadres existants de la BEI.

Favoriser le financement en monnaie locale pour les PME et les ETI

La BEI et Citibank Ukraine ont annoncé leur intention de collaborer à une initiative en monnaie locale et d’explorer la possibilité d’une facilité de crédit renouvelable en hryvnia d’un montant compris entre 50 millions et 100 millions de dollars. Cette initiative vise à accroître la disponibilité de prêts en monnaie nationale pour les entreprises ukrainiennes touchées par la guerre.

Nouer des partenariats avec des alliances internationales

La BEI a rejoint plusieurs alliances lancées lors de la conférence de Berlin, notamment l’Alliance des PME, la Coalition pour des municipalités durables, l’Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery (alliance pour une reconstruction inclusive et tenant compte de la dimension du genre) et la Skills Alliance for Ukraine (alliance pour les compétences en Ukraine). Ces partenariats visent à soutenir la croissance du secteur privé, à promouvoir l’égalité entre les sexes et à renforcer le développement des compétences en Ukraine, reflétant ainsi l’engagement de la BEI à l’égard de ces domaines clés.

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après son invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Depuis lors, la BEI a apporté une aide rapide à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. Dans le contexte de son initiative « EU for Ukraine » (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer plus encore ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.