Un prêt vert de la BEI a été signé à l’appui de la modernisation d’une station d’épuration dans la ville de Brno, en République tchèque.

Le remplacement d’une installation obsolète de traitement des boues d’épuration permettra de réduire l’empreinte carbone des procédés mis en œuvre et de mieux protéger l’environnement et la santé publique.

Le projet, qui a bénéficié du soutien technique des services de conseil de la BEI, a été signé en marge du sommet sur la finance durable en Europe centrale et orientale qui s’est tenu à Prague.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 1,3 milliard de couronnes tchèques (environ 53,2 millions d’euros) avec Brněnské vodárny a kanalizace (BVK), la compagnie municipale de distribution d’eau et d’assainissement de la ville de Brno, en Tchéquie. L’opération permettra de moderniser les équipements de traitement des boues d’épuration de la station d’assainissement de BVK à Modřice, avec à la clé une protection de l’environnement renforcée et des services publics plus performants dans la deuxième ville de Tchéquie.

Grâce à ce projet, BVK sera en mesure d’augmenter la quantité de boues séchées, ce qui rendra leur transport, leur élimination ou leur réaffectation plus faciles, plus rentables et plus sûrs. Il permettra également de réduire le volume global des boues traitées, d’améliorer l’efficacité énergétique du procédé de traitement des boues et de renforcer la qualité des eaux usées traitées.

« La République tchèque a accompli de nets progrès dans la gestion de l’eau et des eaux usées depuis son adhésion à l’Union européenne il y a 20 ans », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, qui a signé l’accord de prêt en marge du sommet sur la finance durable en Europe centrale et orientale qui s’est tenu à Prague. « Soutenir les investissements dans le secteur de l’eau est une priorité de la BEI. Cet appui contribue à une utilisation plus efficace de nos ressources naturelles et est essentiel à la protection de la santé publique et à la réduction de notre empreinte carbone. L’accord de prêt signé ce jour est une preuve supplémentaire que le soutien de l’UE, qu’il soit financier ou technique, est important pour les populations et leur environnement. »

Daniel Struž, président du conseil d’administration de BVK : « Le projet de gestion des boues dans l’usine de Modřice à Brno est essentiel à la stratégie à long terme de BVK qui entend fournir des services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de qualité supérieure. Nous nous réjouissons fortement du concours de la BEI et de la confiance qu’elle nous témoigne, qui confirment que nous sommes sur la bonne voie en matière de rénovation et de mise en œuvre d’infrastructures stratégiques dans le domaine de l’eau. Nous espérons poursuivre cette coopération afin de financer de futurs projets alignés sur les objectifs environnementaux mondiaux. »

BVK est l’une des plus grandes compagnies des eaux du pays. Elle fournit des services liés à l’eau à la ville de Brno et à plusieurs villes et villages voisins, qui abritent au total 415 000 personnes. Le remplacement des anciennes installations de traitement des boues d’épuration produira des retombées économiques et sociales. Par exemple, la consommation d’électricité pendant le traitement diminuera de près de 50 %, ce qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Le projet améliorera également le bilan environnemental et la santé publique et permettra à BVK de se conformer à la législation de l’UE sur les eaux usées.

Enfin, il soutient également une région économiquement plus faible, telle que définie par la politique de cohésion de l’UE. En Tchéquie, la BEI a consacré en 2023 plus des trois quarts de ses financements à l’amélioration du niveau de vie dans ces régions. Le projet a bénéficié du soutien des services de conseil de la Banque concernant les aspects techniques et la procédure d’appel d’offres.

Informations générales

En Tchéquie, environ 95 % de la population a accès à l’eau potable et 86 % des habitants sont raccordés à des réseaux de gestion des eaux usées. Le pays obtient également de bons résultats en matière d’efficacité et de conservation. Les pertes d’eau dues à des conduites ou d’autres infrastructures endommagées sont relativement faibles et représentent environ 15 % de l’approvisionnement total. Par rapport à d’autres pays de l’UE, la Tchéquie a un taux de consommation d’eau par habitant plus faible. En moyenne, chaque personne consomme quelque 90 litres d’eau par jour, tandis que la moyenne de l’UE est de 120 litres.

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement est constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). La BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite coopération avec les autres institutions de l’UE pour faire progresser les priorités stratégiques communes, telles qu’une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique.

Tous les projets de la BEI doivent répondre à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) stricts et se conformer aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Le prêt accordé à BVK est un exemple d’opération qui, en adhérant aux normes ESG, contribue de manière significative à la transition écologique. Il fait suite à un autre projet mené avec la ville de Brno en 2023 à l’appui d’un réseau de chauffage durable à la biomasse. Au total, les financements du Groupe BEI en Tchéquie se sont élevés à 1,88 milliard d’euros l’an dernier, dont 188 millions d’euros mobilisés par l’intermédiaire du FEI. Le concours du Groupe BEI au cours des trois dernières décennies s’élève désormais à 29,4 milliards d’euros.

Brněnské vodárny a kanalizace

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK) fournit des services liés à l’eau à la ville de Brno depuis plus de 150 ans. Bien que l’entreprise ait été fondée sous sa forme actuelle en 1992, elle s’appuie sur le travail réalisé par ses prédécesseurs depuis 1872, date du début d’exploitation de la station d’épuration de Pisárky.

Les activités principales de BVK consistent à exploiter les réseaux publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Brno et des environs. L’entreprise est considérée comme l’une des compagnies des eaux les plus efficaces en Tchéquie, comme en témoignent ses faibles taux de perte d’eau, son traitement efficace des eaux usées, l’utilisation de méthodes de diagnostic avancées, son niveau élevé d’activités accréditées et l’adoption de techniques de construction innovantes.