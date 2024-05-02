Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Michael McGrath, ministre irlandais des finances, soulignent l’impact non négligeable de l’engagement de la BEI et du FEI à la suite de discussions avec le Premier ministre irlandais et de la réunion ministérielle du groupe BEI‑Irlande pour le financement.

De nouveaux financements contribuent à réduire les factures énergétiques des propriétaires d’habitations, à accroître l’offre de logements, à améliorer la qualité de l’enseignement et à stimuler le recours aux énergies solaire et éolienne.

Les entreprises innovantes, les soins de santé, les technologies propres et les start-up bénéficient de financements axés sur le capital-investissement et le capital-risque.

L’engagement de la BEI et du Fonds européen d’investissement en Irlande est le plus important en 51 ans d’activité du Groupe BEI dans le pays.

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a apporté un soutien sans précédent de 1,6 milliard d’euros à des investissements porteurs de transformation en Irlande. Cette intervention de 2023 aide les entreprises à se développer et à créer des emplois qualifiés, avec à la clé une réduction de la facture énergétique des propriétaires d’habitations, un accroissement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables et un soutien au développement de la nouvelle Cork University Business School (CUBS).

Il s’agit du soutien le plus important apporté aux nouveaux investissements en Irlande par le Groupe Banque européenne d’investissement depuis sa première opération en 1973.

Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, et Michael McGrath, ministre irlandais des finances, ont confirmé à Dublin cet engagement historique aux côtés de l’Irlande à la suite d’une réunion avec le Premier ministre irlandais et de discussions au niveau ministériel dans le cadre du groupe BEI‑Irlande pour le financement.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le partenariat entre le Groupe BEI et l’Irlande est particulier, comme en témoigne le montant record de 1,6 milliard d’euros investi l’an dernier par le Groupe BEI dans des projets innovants et porteurs d’impact en Irlande. Grâce à cette étroite coopération, nos investissements conjoints permettent aux ménages et aux entreprises de réduire leurs factures d’énergie et aux entreprises de se développer et d’innover. Ils permettent aussi d’améliorer la qualité de l’enseignement, de fournir des logements sociaux et de lutter contre les changements climatiques. »

Elle a ajouté : « Je suis ravie d’être ici à Dublin pour voir de près certains des projets : des maisons pour les familles dans le nord de Dublin, des logements pour les étudiants et un soutien à l’innovation dans les universités irlandaises. Aujourd’hui, j’ai également eu l’occasion de discuter avec le Premier ministre irlandais et certains ministres dans le cadre du groupe BEI‑Irlande pour le financement et d’aborder la manière dont nous pouvons encore renforcer notre partenariat afin de recenser et de soutenir les investissements prioritaires pour le pays. »

Michael McGrath, ministre irlandais des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement : « Nous nous réjouissons d’accueillir à Dublin Nadia Calviño, la nouvelle présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, pour la réunion de ce jour du groupe BEI‑Irlande pour le financement. Le Groupe Banque européenne d’investissement est un partenaire essentiel, attentif à ce que l’Irlande bénéficie d’investissements à fort impact qui ouvrent des perspectives, améliorent les services et assurent un avenir plus durable. Je me félicite tout particulièrement de l’investissement record de 1,6 milliard d’euros en 2023, qui témoigne de l’engagement fort et constant du Groupe BEI dans notre pays. Il s’agit également d’un vote de confiance non négligeable à l’égard de l’Irlande. Les investissements appuyés par le Groupe BEI dans les énergies renouvelables, l’éducation, le logement et l’innovation en Irlande permettront non seulement de créer des emplois, mais aussi d’accélérer notre transition vers une économie bas carbone et de renforcer la compétitivité de l’Irlande sur la scène mondiale. »

Discussion des priorités d’investissement avec le Gouvernement irlandais

En début de journée, Nadia Calviño a informé Simon Harris, le Premier ministre irlandais, de la manière dont l’Irlande devrait bénéficier d’investissements d’impact de la BEI dans le cadre de la Feuille de route stratégique du Groupe BEI et de huit grandes priorités saluées par les ministres des finances de l’UE au début de l’année.

La présidente de la BEI a également abordé les priorités d’investissement de l’Irlande avec des ministres et des fonctionnaires chargés du logement, du climat, des transports, des entreprises et de l’enseignement supérieur au sein du groupe BEI-Irlande pour le financement, présidé par le ministre McGrath. Au cours de la réunion, elle a souligné le soutien appuyé du Fonds européen d’investissement aux opérations en capital-risque et en capital-investissement dans les entreprises irlandaises axées sur les technologies propres, la croissance et les technologies médicales, soulignant le rôle central que ces secteurs jouent dans le développement économique de l’Irlande et le renforcement de l’autonomie stratégique et de la compétitivité de l’Europe.

Rencontre avec des partenaires actifs dans l’éducation, l’innovation et le logement

Au cours de sa visite de trois jours en Irlande, la présidente Calviño s’est également rendue au Trinity College de Dublin en compagnie de Linda Doyle, la rectrice de l’établissement, et s’est fait expliquer comment la BEI avait soutenu la restauration sur quatre ans des « Rubrics », le plus ancien bâtiment du campus et le plus ancien bâtiment résidentiel construit à cet effet en Irlande ; la BEI a également appuyé des investissements dans la recherche, l’enseignement et l’innovation sur le campus dans le cadre d’un engagement continu avec toutes les universités irlandaises.

La délégation de la BEI a également rencontré des partenaires du secteur du logement à Phibsboro, à Dublin, dans le cadre d’une nouvelle opération de construction de 20 logements qui permettra à certains des nouveaux locataires d’avoir un toit et de mettre fin à leur situation de sans-abrisme.

Soutenir l’énergie propre et l’efficacité énergétique, l’éducation et l’innovation des entreprises en 2023

Le financement de 1,6 milliard d’euros que le Groupe BEI a accordé l’année dernière représente une augmentation significative par rapport à l’engagement annuel moyen de 1 milliard d’euros des dernières années et il contribue à soutenir un large éventail de secteurs.

L’an dernier, plus de 80 % des interventions du Groupe BEI en Irlande ont soutenu des investissements visant à renforcer l’action climatique et la durabilité environnementale, ce qui représente, dans ce secteur, l’engagement le plus important jamais réalisé et fait suite à une augmentation continue du financement de l’action en faveur du climat au cours des cinq dernières années.

Parmi les nouveaux investissements figure le soutien conjoint de la Banque européenne d’investissement et de sa filiale spécialisée, le Fonds européen d’investissement, au nouveau programme de prêts à faible coût Home Energy Upgrade, doté de 500 millions d’euros, qui vise à encourager les propriétaires à investir dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en recourant à des prêts à faible taux d’intérêt pour la rénovation énergétique des habitations. Officiellement lancé par des ministres et la BEI la semaine dernière, ce programme est le premier du genre pour l’Irlande et le Groupe Banque européenne d’investissement et il jouera un rôle crucial en aidant les propriétaires à investir dans l’efficacité énergétique pour rendre leurs logements plus chauds, plus sains et plus économiques.

La BEI a également approuvé des financements pour des projets liés aux énergies éoliennes et solaires renouvelables de petite dimension en Irlande et le déploiement de compteurs d’électricité intelligents dans tout le pays.

Elle a aussi soutenu un nouvel investissement dans l’innovation de Xerotech, une entreprise de Galway, visant à promouvoir l’accélération de l’électrification des machines et des véhicules agricoles, de construction et d’exploitation minière, ainsi qu’à appuyer des activités de recherche et de développement de Neuromod, basée à Dublin, destinées à améliorer les soins et le traitement des acouphènes.

Des start-up irlandaises et des entreprises actives dans les technologies médicales, les technologies propres et les soins de santé bénéficieront également de nouveaux financements ciblés en capital-risque, en capital-investissement et en faveur des entreprises, pour un montant total record de 598 millions d’euros, approuvés par le Fonds européen d’investissement en 2023.

Pour l’avenir, la BEI discute actuellement de futurs investissements durables dans les domaines des transports, de l’eau, de l’enseignement universitaire, de l’éducation et de l’innovation en Irlande.

Informations générales

Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 90 % dans l’Union européenne. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.