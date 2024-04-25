Le concours de la BEI servira à financer deux nouveaux projets liés aux énergies renouvelables dans le secteur du chauffage urbain à Helsinki.

L’opération contribuera au plan REPowerEU, qui vise à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles.

Ce concours financier aidera le fournisseur d’énergie Helen à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2030.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 150 millions d’euros avec Helen Ltd, une société d’énergie finlandaise de premier plan détenue à 100 % par la Ville d’Helsinki. Ces fonds serviront à financer deux nouveaux projets d’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage urbain. Le montant total de l’investissement s’élève à 209 millions d’euros. La BEI y contribuera à hauteur de 72 %.

L’opération permettra d’installer de nouvelles pompes à chaleur et de remplacer le charbon par des granulés de biomasse dans l’une des installations de chauffage d’Helen à Helsinki. Helen est l’une des plus grandes entreprises d’énergie en Finlande. Elle dessert plus d’un demi-million de clients auxquels elle fournit de l’électricité, du chauffage urbain et du refroidissement.

Helen vise une production d’énergie totalement neutre en carbone à l’horizon 2030. Elle déploie d’importants investissements dans un système énergétique durable et moderne et dans le renforcement de la capacité destinée à remplacer une capacité installée de production reposant sur les énergies fossiles de plus de 2 000 MW d’ici 2025.

La présente opération s’inscrit dans le cadre du dispositif de soutien de la BEI à REPowerEU, le plan visant à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Thomas Östros, responsable des opérations de la BEI en Finlande : « Le financement contribuera à remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables, l’un des objectifs clés de REPowerEU et l’un des moyens les plus efficaces de faire face à la crise énergétique actuelle et d’atténuer les effets des changements climatiques. Nous soutenons Helen, en tant que nouveau client, sur la voie de la neutralité carbone et de la transformation des systèmes de chauffage urbain d’Helsinki. »

Timo Rajala, directeur financier d’Helen : « Le financement de la BEI est une étape majeure dans la trajectoire d’Helen vers une production d’énergie neutre en carbone à l’horizon 2030. Nous avons engagé d’importants investissements dans la transition écologique au cours des dernières années et nous continuerons à le faire à l’avenir. En plus de contribuer à l’atténuation des changements climatiques, le remplacement des énergies fossiles par des sources renouvelables améliore notre autosuffisance énergétique, ce qui accroît la fiabilité de l’approvisionnement énergétique en général. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. En 2023, la Banque a notamment mis plus de 21 milliards d’euros à disposition dans le cadre de REPowerEU, une initiative visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En 2023, le Groupe BEI a engagé près d’un milliard d’euros de financements pour de nouveaux projets en Finlande, soutenant des investissements d’une valeur de près de 4,4 milliards d’euros. Au total, le Groupe BEI a accordé près de 8 milliards d’EUR de financements dans le pays au cours des cinq dernières années.

Helen Ltd

Helen Ltd contribue à faciliter la vie quotidienne de plus de 560 000 clients en Finlande. Outre la chaleur, le froid et l’électricité, elle propose des solutions pour un approvisionnement énergétique local et renouvelable et pour l’électromobilité. Elle développe un système énergétique plus intelligent et neutre en carbone qui permet à chacun et chacune de produire, d’utiliser et d’économiser de l’énergie dans le respect de l’environnement. L’entreprise vise une production d’énergie totalement neutre en carbone à l’horizon 2030. Elle appelle à une union des forces pour que les possibilités d’une nouvelle ère énergétique deviennent une réalité. helen.fi