La Banque nordique d’investissement (NIB), la Banque européenne d’investissement (BEI) et LTG Link ont signé un accord de financement pour l’acquisition de trains électriques et à batteries.

La NIB et la BEI vont accorder des prêts d’un montant de 100 millions d’euros chacune pour financer neuf trains électriques et six trains à batteries, qui remplaceront environ un tiers de la flotte de trains de voyageurs.

Les nouveaux trains seront non seulement plus confortables que ceux fonctionnant au diesel, mais ils diminueront également les temps de trajet. Les voitures à plancher surbaissé faciliteront l’embarquement des personnes âgées, des femmes enceintes, des parents accompagnés de jeunes enfants et de tous les passagers à mobilité réduite.

L’électrification du parc ferroviaire s’inscrira également dans le respect de l’environnement puisque les nouveaux trains devraient permettre de réduire les émissions de CO 2 du transport de voyageurs d’environ 6 500 tonnes par an. Par ailleurs, la baisse de la consommation de diesel entraînera une économie annuelle d’émissions d’oxyde d’azote estimée à 39 000 tonnes. Tous les trains électriques utiliseront l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Egidijus Lazauskas, PDG de LTG : « Nous franchissons une nouvelle étape vers un avenir où les transports seront propres, en respectant l’engagement du Groupe à contribuer au développement d’un système de transport durable en Lituanie. Nous avons besoin à cette fin de solutions intégrées qui incluent à la fois des projets d’infrastructure et des services pour les voyageurs et les entreprises. À mesure que progresse l’électrification de la principale artère ferroviaire lituanienne, entre Vilnius et Klaipėda, nous nous procurons les trains électriques modernes qui vont créer une nouvelle culture et une nouvelle expérience du voyage. »

Les essais en Lituanie des trains électriques construits en Suisse devraient commencer l’année prochaine, et les clients de l’entreprise commenceront à voyager à bord du premier des nouveaux trains à la mi-2026. Avec l’acquisition de ces trains, LTG Link s’assurera également la fourniture de pièces de rechange ainsi que de services d’assistance technique pendant une très longue période – jusqu’en 2037.

Les nouveaux trains circuleront sur les lignes Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Varėna et Kaunas-Siauliai, qui sont très fréquentées. Compte tenu de l’électrification des chemins de fer, es trains à batteries circuleront sur des lignes non électrifiées.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Le transport durable est pour nous une priorité de premier plan. La transition vers un parc ferroviaire électrifié profitera à la fois aux voyageurs et à l’environnement. Dans notre rôle de banque européenne du climat, nous sommes déterminés à atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne, et le partenariat avec LTG Link et la NIB en est un bon exemple. »

Marius Skuodis, ministre lituanien des transports et des communications : « Cet accord ouvre non seulement la voie à un renouvellement important du parc ferroviaire en Lituanie, mais il renforce également notre intégration ferroviaire avec l’Europe. Ceci est particulièrement important afin d’améliorer et de promouvoir davantage le transport ferroviaire, d’élargir les options de mobilité durable et d’accroître le nombre de passagers. Nous entrons ainsi dans une nouvelle ère pour le secteur ferroviaire lituanien, où l’entreprise n’aura plus à se procurer les traverses, pièces de rechange ou services d’entretien auprès des voisins de l’Est. »

La BEI comme la NIB ont déjà financé des projets du groupe LTG par le passé. La BEI avait financé l’ensemble précédent de trains destinés à être remplacés. Pour la NIB, il s’agit du sixième prêt accordé pour le développement du transport ferroviaire en Lituanie.

Jeanette Vitasp, vice-présidente de la NIB, responsable de l’activité de prêt : « Grâce à la coopération en cours avec les entreprises du groupe LTG, nous contribuons à l’écologisation du secteur des transports, qui reste l’un des principaux émetteurs en Lituanie. Par ce renouvellement de matériel, LTG Link ne rend pas seulement ses activités plus respectueuses de l’environnement : l’entreprise peut également encourager davantage de voyageurs à choisir le train plutôt que la voiture pour leurs déplacements. »

La valeur des nouveaux trains ainsi que des services connexes et des pièces de rechange s’élève à 226,5 millions d’euros.

Informations générales

LTG Link fait partie du groupe LTG. L’entreprise fournit des services de transports ferroviaires publics durables en Lituanie et à l’étranger. LTG Link entend créer une expérience de voyage plus confortable pour tous ses clients et encourager les voyageurs à choisir un transport ferroviaire plus durable, contribuant ainsi à réduire l’impact environnemental des transports. Le nombre de clients transportés par LTG Link a augmenté ces dernières années, atteignant environ 5 millions de voyageurs en 2023, soit près de 7 % de plus que pour la même période en 2022. Quelque 4,7 millions de ces voyageurs ont emprunté des liaisons intérieures sur le territoire de la Lituanie.

La Banque nordique d’investissement (NIB) est une institution financière internationale qui appartient à ses huit pays membres : Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède. Elle finance des projets privés et publics dans ces huit pays ainsi que dans d’autres. NIB opère en Lituanie depuis 1994 et y a mis environ 1,8 milliard d’euros de financements à disposition pour plus de 115 projets. En savoir plus sur l’activité de la NIB en Lituanie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, contribuent au développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Le montrant des financements accordés par le Groupe BEI en Lituanie s’élevait à 654 millions d’euros en 2023.