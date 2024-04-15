Le Conseil d’administration de la BEI vient d’approuver de nouveaux projets en Allemagne, en Autriche, en France, en Hongrie, en Italie, en Lituanie, en Slovaquie et en Tchéquie.

Les fonds mis à disposition soutiendront des transports durables au moyen de l’acquisition d’obligations vertes, des activités de recherche-développement d’entreprises, des énergies renouvelables et des travaux de modernisation de réseaux d’énergie.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 4,3 milliards d’euros de nouveaux financements qui permettront de moderniser les transports régionaux et la distribution d’énergie, d’accélérer les investissements des entreprises dans l’innovation et l’action en faveur du climat, de renforcer le stockage de l’énergie et d’améliorer le traitement de l’eau et des déchets.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « L’accès au financement est crucial pour la croissance des entreprises, la promotion de l’emploi qualifié et l’amélioration des services. Les financements approuvés aujourd’hui aideront les entreprises européennes à innover, à accroître l’utilisation des énergies renouvelables, mais aussi à améliorer les transports publics et le recyclage local, ce qui sera bénéfique pour la compétitivité de nos économies. »

Innovation et investissements des entreprises

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des financements représentant un total de 3 milliards d’euros à l’appui d’investissements visant à renforcer l’innovation des entreprises dans la recherche, à résorber les déficits de financement qui freinent la croissance des entreprises de taille intermédiaire, à soutenir l’expansion des activités dans les régions relevant de l’objectif de cohésion et à stimuler l’action en faveur du climat dans le secteur privé.

Ces fonds seront notamment alloués à une nouvelle initiative visant à financer les investissements dans des activités innovantes de recherche-développement menées par des entreprises en France, à un projet visant à remédier aux incertitudes exacerbées par l’instabilité énergétique, l’inflation et la guerre contre l’Ukraine, et à un soutien ciblé à des investissements dans l’innovation en Italie, y compris dans les régions relevant de l’objectif de cohésion.

Le Conseil d’administration de la BEI a aussi approuvé un concours pour un nouveau dispositif de financement à long terme en partage des risques à l’appui de projets plus risqués axés sur l’innovation et sur la croissance, en partenariat avec des banques et des organismes de crédit-bail en Europe.

La BEI va en outre soutenir des investissements dans le domaine de l’action en faveur du climat mis en œuvre par des entreprises de cinq pays d’Europe centrale. Ces investissements aideront les entreprises des secteurs de l’ingénierie, de la construction et de la production manufacturière à réduire leur consommation et leur facture d’énergie.

Renforcer la distribution des énergies renouvelables et des énergies propres

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé l’octroi de 805 millions d’euros pour les énergies propres. Ces ressources serviront notamment à financer des investissements visant à améliorer la distribution d’électricité en Allemagne, afin d’accroître les capacités de recours aux énergies renouvelables, de répondre à la demande accrue d’énergie pour recharger les véhicules électriques et à celle de l’industrie, et de protéger les infrastructures énergétiques contre les phénomènes météorologiques extrêmes.

La BEI a aussi décidé de soutenir des investissements visant à étendre le stockage par pompage de l’énergie sur le réseau dans la région de la Baltique, en vue d’une utilisation accrue de l’énergie éolienne et solaire intermittente, et à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance à l’égard des importations d’énergie.

Un nouveau financement rationalisé destiné à soutenir les investissements dans les énergies renouvelables à petite et moyenne échelle en Italie, en coopération avec un partenaire financier local, a également été approuvé.

Moderniser les transports régionaux au moyen d’obligations vertes

Le Conseil d’administration de la BEI a validé l’octroi de ressources pour les transports durables en France, y compris le déploiement d’autobus et de vélos électriques, la rénovation et la modernisation de matériel roulant (trains, tramways, métros), ainsi que des améliorations en matière d’accessibilité. Pour financer l’opération, la BEI fera l’acquisition d’obligations vertes émises par l’opérateur de transport régional.

Améliorer l’approvisionnement en eau et le traitement des déchets

Enfin, la BEI financera des investissements dans l’économie circulaire engagés par un organisme de services collectifs régional et réglementé en Italie afin d’améliorer la distribution d’eau potable et de protéger l’approvisionnement en eau contre les phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que d’accroître la capacité de recyclage des déchets.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

