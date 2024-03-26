La BEI et le ministère polonais des finances signent un accord de 600 millions d’euros pour renforcer le développement économique en Pologne.

Ce financement s’ajoute à des subventions de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 600 millions d’euros à la République de Pologne pour soutenir l’économie polonaise. Les investissements appuyés par ce financement, qui vient compléter des subventions de l’Union européenne, stimuleront le développement numérique et social du pays.

« Cet accord est stratégiquement conforme aux objectifs d’appui à l’innovation, de promotion du développement de l’économie intelligente, de création de nouvelles perspectives d’emploi et de renforcement de la compétitivité de la Pologne sur la scène mondiale. La Banque a pour mission de soutenir les économies des États membres de l’UE, et ce nouvel accord significatif avec la République de Pologne renforce la position de ce pays parmi les clients les plus importants de la BEI », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI.



Le financement de la BEI complétera des subventions de l’UE ainsi que des financements provenant de sources privées et de contributions publiques. Cette collaboration stratégique fait de la BEI un contributeur essentiel à l’utilisation efficace des subventions de la Commission européenne.

« Cet accord constitue un nouvel exemple de notre excellente coopération. Ces investissements renforceront la compétitivité de notre économie sur la durée. La BEI fournit non seulement un financement à long terme, mais également l’assistance d’experts, ce qui est crucial dans le processus d’élaboration des projets », a affirmé Andrzej Domański, ministre polonais des finances.

L’impact de l’accord revêtira différentes formes et contribuera directement à la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. Il jouera un rôle clé dans le renforcement de la recherche-développement, la promotion des infrastructures propices à l’innovation et l’amélioration des connaissances et des compétences en Pologne.

Cet accord vise également à contribuer à la durabilité en protégeant l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes.

Cette initiative fait suite à deux opérations de nature similaire : EU Funds Co-financing 2007-2013 et EU Funds Co-financing 2014-2020, ce qui confirme l’engagement continu de la BEI à soutenir les efforts de collaboration déployés en faveur du développement économique et social de la Pologne.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.