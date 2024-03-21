Le Conseil d’administration de la BEI approuve de nouveaux projets en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Suède, en Tchéquie et en Ukraine.

Soutien à l’hydrogène renouvelable, à la production de batteries pour véhicules électriques et aux écoles

Financements pour les investissements des entreprises dans l’action climatique et le déploiement à grande échelle de l’énergie solaire

Appui à la remise en état d’habitations endommagées par la guerre en Ukraine

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 5,5 milliards d’euros de financements ayant vocation à soutenir l’investissement des entreprises, l’exploitation des énergies propres, la rénovation d’écoles, le développement des transports durables et la lutte contre les incendies de forêt.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ce jour des financements pour une giga-usine innovante de batteries pour véhicules électriques, du matériel de lutte contre les incendies de forêt dans le sud de l’Europe et de nouvelles écoles. Il a aussi accordé des financements qui serviront à rendre les petites entreprises et les transports locaux plus durables. Nous avons en outre décidé de mettre à disposition 230 millions d’euros pour reconstruire les habitations endommagées par la guerre en Ukraine. »

Innovation et investissements des entreprises

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé l’octroi de 3,7 milliards d’euros pour aider les entreprises à réduire les coûts énergétiques, améliorer la durabilité environnementale et soutenir l’innovation à grande échelle.

Dans le domaine de l’innovation, les financements iront notamment à la construction d’une giga-usine de batteries en Suède permettant d’équiper un demi-million de véhicules électriques par an et de mettre au point des éléments de batteries de prochaine génération. La recherche pharmaceutique est également concernée de sorte à renforcer les traitements de pathologies comme les affections cardiaques et les cancers.

D’autres projets d’innovation du secteur privé ayant vocation à améliorer les technologies de freinage et de direction pour la conduite autonome, à mettre au point des systèmes de paiement numériques et à permettre une production plus durable des matériaux et des produits chimiques spécialisés seront aussi financés.

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé de nouvelles lignes de crédit à des partenaires en Italie et au Portugal pour aider les petites entreprises à se développer et à créer des emplois, investir dans l’action pour le climat et accroître l’activité dans les régions relevant de la cohésion.

Énergies renouvelables

La BEI a décidé de soutenir la construction de deux usines de production d’hydrogène renouvelable de 50 mégawatts qui fourniront du méthane de synthèse pour le transport routier et maritime et le chauffage urbain.

La Banque a en outre validé des financements pour le développement d’une capacité de production d’énergie solaire de plus de 1,5 gigawatt en Espagne, en Italie et au Portugal, et la construction de deux réseaux de chauffage urbain à biomasse en remplacement du charbon en Finlande pour le chauffage et l’eau chaude domestiques.

Dans le cadre d’une nouvelle initiative locale de financement, une opération approuvée ce jour vise à moderniser un total de 177 bus de ville en France de sorte qu’ils roulent à l’hydrogène ou à l’électricité.

Lutte contre les incendies de forêt, en constante augmentation, en Grèce

La BEI a décidé de financer des avions spécialisés, des hélicoptères et des camions de pompiers en Grèce pour contribuer à lutter contre des incendies de forêt de plus en plus fréquents.

Modernisation des écoles pour améliorer l’enseignement

Des financements ont été accordés pour la modernisation d’établissements scolaires fréquentés par plus de 13 000 élèves en France.

Reconstruction d’infrastructures endommagées en Ukraine

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ce jour l’octroi de nouvelles ressources pour la réparation et la réfection de plus de 11 500 appartements endommagés par la guerre en Ukraine, dans le cadre du soutien continu au plan national de redressement de l’État ukrainien et dans le droit fil de l’initiative « EU for Ukraine ».

Les fonds serviront à réparer des immeubles endommagés par la guerre pour permettre aux personnes de retourner chez elles, à réduire les frais de combustible et à améliorer l’efficacité énergétique, et à moderniser des logements occupés par des personnes déplacées à l’intérieur du pays. L’initiative est coordonnée avec la Banque mondiale et l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI