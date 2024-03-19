Au cours de la visite de la délégation ukrainienne conduite par le Premier ministre Denys Chmyhal, la mise en œuvre d’initiatives conjointes pour le redressement et la reconstruction du pays a été au cœur des discussions.

Dans leur sillage, un protocole d’accord pour un soutien renforcé à Ukrhydroenergo et ses installations hydroélectriques a été signé.

La Banque européenne d’investissement (BEI), au titre de son fonds EU for Ukraine et en tant que partenaire clé de la mise en œuvre de la facilité pour l’Ukraine de l’Union européenne, apportera un soutien supplémentaire de 50 milliards d’euros.

La présidente de la BEI, Nadia Calviño, a accueilli ce jour le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal au siège de la Banque. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur l’état d’avancement des projets en cours et de signer un protocole d’accord avec Ukrhydroenergo, le principal fournisseur ukrainien d’énergie renouvelable. L’entreprise subit les effets de la guerre, notamment la destruction du barrage de Kakhovka.

La BEI a fourni 2 milliards d’euros pour la réparation d’urgence d’infrastructures en Ukraine depuis l’invasion à grande échelle du pays par la Russie.

Le protocole d’accord signé ce jour est aligné sur les priorités d’investissement de l’Ukraine et s’appuie sur le plan de l’Ukraine et sur la facilité pour l’Ukraine de l’Union européenne. Il met en avant l’importance de la coopération entre la BEI et l’Ukraine sur les projets d’infrastructure nationaux axés sur le redressement et la reconstruction. Il souligne tout particulièrement l’intention de soutenir la remise en état et l’entretien des infrastructures de production hydroélectrique du pays. Un prêt d’un montant estimatif de 100 millions d’euros est envisagé dans cette optique. Il doit encore être approuvé par la BEI.

Le protocole d’accord a été signé par Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de superviser les opérations de la Banque dans la région, et par Ihor Syrota, directeur général d’Ukrhydroenergo, en présence de Nadia Calviño, présidente de la BEI, et de Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien.

Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien : « Nous sommes reconnaissants à la BEI de son soutien indéfectible et de sa contribution notable à la sécurité énergétique de l’Ukraine. Notre pays a perdu environ 2 500 MW de capacité hydroélectrique à cause des actes de terroristes russes. Avec l’aide de nos partenaires, nous avons déjà pu en rétablir plus de 1 500 MW, un processus qui se poursuit et qui va s’accélérer. Nous remercions la BEI pour son rôle actif et pour le soutien qu’elle apporte aux projets dans des secteurs clés de l’économie ukrainienne. »

Ihor Syrota, directeur général d’Ukrhydroenergo : « La Banque européenne d’investissement est pour nous un partenaire fiable de longue date. Nous la remercions pour l’aide qu’elle a déjà apportée à la population ukrainienne et nous lui sommes profondément reconnaissants de sa coopération et des financements qu’elle a octroyés en faveur de projets de redressement de l’Ukraine en ces dix années de guerre. La signature de ce protocole d’accord marque une étape importante pour la sécurité énergétique de notre pays en général, ainsi que pour le développement durable de l’industrie hydroélectrique en particulier. »

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Nous continuons de soutenir l’Ukraine avec détermination. La facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne, dotée d’une enveloppe de 50 milliards d’euros, prévoit un rôle important pour la BEI, et nos équipes s’appliquent à déployer toutes les ressources nécessaires pour accélérer le soutien et renforcer la coopération dans des secteurs clés cruciaux pour le pays. J’ai réaffirmé au Premier ministre Denys Chmyhal notre engagement à travailler en collaboration sur des projets allant des infrastructures énergétiques essentielles à la reconstruction de logements et d’hôpitaux, aux côtés de nos partenaires de l’UE et des autres institutions financières internationales, et à soutenir plus encore l’Ukraine sur la voie de son adhésion à l’UE. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de superviser les opérations de la Banque en Ukraine : « En mettant l’accent sur les projets consacrés aux infrastructures critiques, en particulier dans le secteur de l’énergie, nous visons non seulement à répondre aux besoins immédiats de redressement de l’Ukraine, mais aussi à établir une base solide pour son développement durable. Nous nous tenons prêts à soutenir la principale entreprise ukrainienne de production d’hydroélectricité, Ukrhydroenergo, afin de renforcer la sécurité énergétique du pays à l’heure où ses infrastructures électriques civiles sont la cible d’attaques répétées de la Russie. »

L’énergie demeure une priorité absolue pour la BEI en Ukraine, parallèlement aux infrastructures critiques, aux transports, aux infrastructures sociales et au soutien au secteur privé.

Informations générales

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI n’a cessé de soutenir l’intégration du pays à l’UE, qui est devenue encore plus vitale depuis l’invasion à grande échelle de la Russie. La Banque, qui gère un portefeuille de projets signés d’une valeur de 7,3 milliards d’euros, a accordé des financements à l’appui des infrastructures municipales, de l’énergie, des transports et des petites entreprises, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de soutenir la résilience et la reconstruction de l’Ukraine. Dès le début de l’invasion à grande échelle menée par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays.

Dans le cadre de l’initiative EU for Ukraine de la BEI et de son fonds du même nom, ainsi que du rôle clé que joue la Banque dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée d’une enveloppe de 50 milliards d’euros, la BEI reste déterminée à intensifier ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.