La BEI accorde 200 millions d’EUR à l’appui du programme de NRW.BANK pour le logement des réfugiés.

Le programme comprend la construction, la modernisation et l’agrandissement de bâtiments d’habitation destinés aux réfugiés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et NRW.BANK ont décidé de coopérer pour aider les collectivités locales du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à accueillir des réfugiés. La BEI met à la disposition de NRW.BANK un prêt-cadre de 200 millions d’EUR pour financer la construction, la modernisation et l’agrandissement de bâtiments d’habitation destinés à l’hébergement temporaire ou permanent de réfugiés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les fonds seront rétrocédés aux municipalités du Land dans le cadre du programme pour les réfugiés de NRW.BANK sous la forme de prêts à des conditions particulièrement favorables.

Le projet relève pour partie du dispositif d’aide de la BEI à l’Ukraine d’un montant de 4 milliards d’EUR visant à soutenir des municipalités de l’UE qui accueillent des réfugiés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de financement en Allemagne : « Nous nous réjouissons de coopérer avec NRW.BANK pour aider des municipalités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à répondre à l’enjeu majeur de l’accueil des réfugiés. Des logements adéquats constituent le fondement d’une meilleure intégration des personnes qui fuient la guerre et les persécutions pour trouver protection en Allemagne. »

L’afflux de réfugiés continue d’être important en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus grand Land allemand. Et la capacité d’accueil de nombreuses municipalités est aujourd’hui saturée. Outre l’Ukraine, la Syrie, l’Afghanistan, l’Iran et l’Irak figurent parmi les pays d’origine des réfugiés.

Gabriela Pantring, vice-présidente du directoire de NRW.BANK : « De nombreux réfugiés continuent d’affluer en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les municipalités déploient des efforts considérables pour les accueillir en toute sécurité. Elles peuvent compter sur le soutien de NRW.BANK. Grâce à cet accord, nous acheminons les fonds de la banque de l’UE vers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour aider les municipalités à financer des logements. »

Depuis 2006, NRW.BANK collabore avec la BEI dans différents domaines tels que l’éducation, les infrastructures et l’environnement. Leur coopération a porté, par exemple, sur un programme de renforcement des infrastructures scolaires de NRW.BANK, Gute Schule 2020. Jusqu’à présent, NRW.BANK a affecté environ 1,9 milliard d’EUR au total au titre des prêts-cadres de la BEI.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets soutenus par la BEI renforcent la compétitivité, le développement durable et la cohésion sociale et territoriale. Ils favorisent l’innovation et accélèrent la transition vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Depuis le début de l’invasion par la Russie en 2022, la BEI a fourni à l’Ukraine une aide d’urgence de 1,7 milliard d’EUR pour appuyer la reconstruction des infrastructures endommagées. La banque de l’UE a également accordé 4 milliards d’EUR pour faciliter l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. La Banque est déterminée à intensifier ses activités dans le pays, conformément au mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE et en étroite coopération avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et les partenaires internationaux.

NRW.BANK

NRW.BANK est la banque de promotion économique de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. En étroite collaboration avec son propriétaire, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, elle contribue à renforcer les PME et les jeunes pousses, à créer des logements intermédiaires et à améliorer les infrastructures publiques. NRW.BANK offre des conseils et des financements sur mesure aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Elle collabore avec des partenaires financiers, notamment l’ensemble des banques et caisses d’épargne, dans le respect du principe de neutralité concurrentielle. Afin d’accélérer les processus de transformation, elle met en place des mesures incitatives ciblées pour un Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie durable, neutre pour le climat et numérique.