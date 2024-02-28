© Hypovorarlberg

Le Groupe BEI et Hypo Vorarlberg financent la construction de bâtiments résidentiels à haute efficacité énergétique.

Les contrats signés portent sur une opération de titrisation synthétique et une opération de financement.

L’opération de titrisation synthétique permet le transfert d’une partie importante du risque et redonne à Hypo Vorarlberg une marge de manœuvre dans son bilan, tandis que l’opération de financement assure la liquidité nécessaire à l’octroi de nouveaux prêts verts.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a accordé à la banque autrichienne Hypo Vorarlberg une garantie de 61 millions d’EUR sur la tranche mezzanine d’une opération de titrisation synthétique. L’actif titrisé est un portefeuille de 360 millions d’EUR constitué de prêts pour les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire principalement en Autriche.

Le transfert d’une partie importante du risque allégera les contraintes en capital de sorte à redonner à Hypo Vorarlberg une marge de manœuvre dans son bilan pour accorder de nouveaux prêts à l’appui de la construction de bâtiments résidentiels à haute efficacité énergétique. La garantie est fournie par le FEI et couverte par une contre-garantie de la BEI pour la totalité du montant. La transaction comporte une période de reconstitution de deux ans.

L’opération souligne l’engagement ferme du Groupe BEI dans le domaine de la titrisation synthétique en Autriche et renforce la coopération lorsqu’il s’agit de soutenir les investissements dans l’efficacité énergétique et, partant, la transition écologique.

La BEI a également accordé un prêt de 50 millions d’EUR à Hypo Vorarlberg pour financer des investissements effectués par de petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des particuliers. Les entreprises comptant jusqu’à 3 000 employés pourront solliciter un prêt à long terme à des taux préférentiels par l’intermédiaire d’Hypo Vorarlberg.

L’opération facilitera l’accès au financement pour les PME et ETI autrichiennes et allemandes. En raison de leur taille, ces entreprises bénéficieraient d’un soutien financier moins favorable sans cet appui.

Le prêt servira également à financer la construction de bâtiments résidentiels à haute performance énergétique. La construction et la rénovation de bâtiments stimulent l’activité économique locale et contribuent à la création d’emplois. Ces projets seront mis en œuvre en Autriche et en Allemagne d’ici la fin 2026.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Autriche : « Nous sommes heureux de travailler avec Hypo Vorarlberg, un partenaire de longue date de la BEI, pour soutenir la construction de bâtiments résidentiels à haute efficacité énergétique. Cette opération s’inscrit dans le droit fil des objectifs de l’UE et de la BEI en matière d’action pour le climat. Dans le cadre de notre coopération, les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire en Autriche et en Allemagne seront soutenues dans leur transformation durable par l’octroi de prêts à long terme à des conditions avantageuses. Ensemble, nous promouvons une plus grande efficacité énergétique et un accroissement des investissements dans l’économie réelle. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Nous sommes heureux de coopérer avec Hypo Vorarlberg pour soutenir l’économie réelle autrichienne dans sa transformation durable, en mettant un financement vert spécifique à la disposition des entreprises de taille intermédiaire. Ensemble, nous encourageons l’expansion des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement résidentiel, tout en soutenant l’abandon des combustibles fossiles. »

Michel Haller, président du directoire d’Hypo Vorarlberg : « Je me réjouis de constater une nouvelle fois les excellents résultats de notre coopération avec la BEI et le FEI. Les ressources à long terme de la BEI, comme le renforcement de l’assise de capital d’Hypo Vorarlberg grâce à l’accord de garantie, nous aideront à soutenir l’économie régionale ainsi que la transition écologique. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Hypo Vorarlberg

Hypo Vorarlberg Bank AG (Hypo Vorarlberg pour la forme courte) a son siège à Bregenz. Banque entrepreneuriale du Vorarlberg, elle offre aux entreprises et aux particuliers le meilleur conseil.

Hypo Vorarlberg a été fondée en 1897 par le parlement du Land de Vorarlberg et constituée en société anonyme en 1996. Vorarlberger Landesbank-Holding est l’actionnaire majoritaire (76,8732 %), tandis que le solde des actions est détenu par un consortium bancaire du Bade-Wurtemberg (Landesbank Baden-Württemberg et Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank). Avec un actif total d’environ 15 milliards d’EUR et plus de 700 employés, la banque est la principale institution du Vorarlberg et compte depuis des années parmi les banques autrichiennes qui enregistrent les profits les plus élevés. Outre les succursales sur son marché principal du Vorarlberg, elle dispose d’autres implantations à Vienne, Graz, Wels, Salzbourg et Saint-Gall (Suisse).