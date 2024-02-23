Un protocole d’accord a été signé à l’appui du développement d’infrastructures durables en Indonésie.

L’engagement conjoint vise la finalisation d’une ligne de crédit de la BEI spécifiquement destinée à stimuler des investissements durables.

Il témoigne de la volonté de BEI Monde de promouvoir les investissements dans l’atténuation des changements climatiques et la résilience, au titre de la stratégie Global Gateway de l’UE.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le financement du développement, a signé aujourd’hui un protocole d’accord avec PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), une entreprise publique indonésienne agissant comme catalyseur du développement durable. Ce protocole d’accord renforce leur engagement conjoint à accélérer le développement d’infrastructures durables en Indonésie, notamment pour faciliter un changement de cap énergétique durable dans ce pays, conformément au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Plus précisément, le protocole d’accord consolide l’engagement de BEI Monde et de PT SMI à collaborer plus étroitement dans le but de finaliser un prêt-cadre d’un montant maximal de 500 millions d’EUR, subordonné à un éventail adéquat d’investissements admissibles. Cette ligne de crédit, qui sera rétrocédée par l’intermédiaire de PT SMI, ciblera des entités privées et publiques œuvrant dans le domaine des infrastructures durables, ainsi que des initiatives en matière d’énergies renouvelables et des projets axés sur le climat dans toute l’Indonésie.

Edwin Syahruzad, PDG de PT SMI : « Il s’agit d’une décennie cruciale pour la lutte contre les changements climatiques. L’accent mis par la BEI sur les projets écologiques et durables répond aux priorités du PT SMI. Nous nous réjouissons de l’intention de la BEI de collaborer avec PT SMI à cet égard. Nous pensons que grâce au soutien de la BEI, PT SMI pourra poursuivre son expansion et s’imposer comme un chef de file non seulement du secteur de la transition énergétique, mais aussi dans le contexte plus large du développement d’infrastructures durables en Indonésie. »

Robert de Groot, vice-président de la BEI chargé des opérations en Asie du Sud-Est : « Les efforts consentis par l’Indonésie en faveur d’une croissance plus durable et plus verte prennent de l’ampleur. En étroite collaboration avec PT SMI, BEI Monde s’est engagée à soutenir et à accélérer la transition énergétique ambitieuse de l’Indonésie. La signature ce jour du protocole d’accord marque donc une étape importante pour la réalisation de cet objectif, car elle nous permet d’unir nos efforts et d’accomplir davantage ensemble. »

Denis Chaibi, ambassadeur de l’Union européenne en Indonésie : « Ce présent protocole d’accord entre PT SMI et la BEI illustre bien les efforts déployés par l’Union européenne pour promouvoir les investissements durables en Indonésie. Il témoigne également de la détermination constante de l’UE à honorer ses engagements au titre du Partenariat pour une transition énergétique juste. Ce partenariat nécessite des efforts coordonnés pour constituer une réserve de projets d’infrastructures dans le secteur de l’énergie et mobiliser des financements. Le prêt-cadre proposé constituera une contribution essentielle au soutien apporté par l’Équipe Europe à la transition énergétique en Indonésie. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’UE et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes d’éducation, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

Le soutien de BEI Monde au partenariat JETP en Indonésie

Dans le cadre de l’Équipe Europe, BEI Monde s’est engagée à soutenir le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) noué avec l’Indonésie, en lui prêtant jusqu’à 1 milliard d’EUR. Cet engagement est subordonné à un accord sur des aspects stratégiques clés et au recensement d’un éventail adéquat d’investissements admissibles. Ces investissements pourraient couvrir divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les infrastructures, les transports, le logement, la gestion des déchets et de l’eau, ainsi que des initiatives visant à réduire les déchets marins et les plastiques. BEI Monde envisage en particulier de soutenir le secteur indonésien des énergies renouvelables dans quatre domaines clés du Mécanisme de transition énergétique (ETM), qui devrait jouer un rôle fondamental dans le partenariat JETP en Indonésie. Ces domaines sont 1) l’amélioration de la charge de base renouvelable, 2) la construction de lignes de transport et de distribution pour l’énergie verte, 3) la progression vers la dédiésélisation et 4) le recours accru aux énergies renouvelables variables. La contribution de l’Équipe Europe au partenariat JETP comprend également des prêts à taux zéro et des subventions de l’Union européenne pour un montant maximal de 29,6 millions d’USD, ainsi que des initiatives du Danemark, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.

Fondée en 2009, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) est une entreprise publique indonésienne, détenue intégralement par le ministère indonésien des finances qui en assure la supervision directe. Elle vise à servir de catalyseur pour accélérer le développement des infrastructures nationales en Indonésie. PT SMI soutient la réalisation des objectifs de l’État indonésien en matière de développement des infrastructures. PT SMI possède une vaste expérience et un savoir-faire avéré en matière de financement d’investissements dans des projets d’infrastructures à l’échelle nationale. Elle a démontré son efficacité en tant qu’entreprise chargée du financement et du développement des infrastructures pour le ministère des finances.