Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CDB CLIMATE ACTION FL II

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Secteur(s)
Transports : 6 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Énergie : 40 800 000 €
Eau, assainissement : 43 200 000 €
Date(s) de signature
24/05/2017 : 6 000 000 €
24/05/2017 : 30 000 000 €
24/05/2017 : 40 800 000 €
24/05/2017 : 43 200 000 €
Autres liens
Related public register
13/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDB CLIMATE ACTION FL II
Communiqués associés
Caraïbes : BEI et BDC - 110 millions d’USD pour un nouvel appui à des projets visant l’atténuation des changements climatiques, ainsi que l’adaptation et la résistance à leurs effets dans toute la région
Communiqués associés
La BEI et la BDC engagent 24 millions d’USD pour la reconstruction à la suite des catastrophes naturelles dans les Caraïbes
Communiqués associés
La BDC et la BEI lancent un projet de 9,86 millions d’USD destiné à améliorer les systèmes de santé de Sainte-Lucie
Communiqués associés
Grenade : la BDC et la BEI soutiennent un projet de 9 970 500 USD à l’appui du secteur de la santé
Communiqués associés
Indonésie : BEI Monde soutient PT SMI pour le développement d’infrastructures durables
Related sub-project
GUYANA WATER

Fiche récapitulative

Date de publication
3 février 2017
Statut
Référence
Signé | 24/05/2017
20160150
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CDB CLIMATE ACTION FL II
Caribbean Development Bank
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 315 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to CDB to finance climate action projects in the Caribbean region

Contributing to the financing of the Caribbean Development Bank's climate action lending programme in its borrowing member countries

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
13/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDB CLIMATE ACTION FL II
Projets associés
Related sub-project
GUYANA WATER
Autres liens
Communiqués associés
Caraïbes : BEI et BDC - 110 millions d’USD pour un nouvel appui à des projets visant l’atténuation des changements climatiques, ainsi que l’adaptation et la résistance à leurs effets dans toute la région
Communiqués associés
La BEI et la BDC engagent 24 millions d’USD pour la reconstruction à la suite des catastrophes naturelles dans les Caraïbes
Communiqués associés
La BDC et la BEI lancent un projet de 9,86 millions d’USD destiné à améliorer les systèmes de santé de Sainte-Lucie
Communiqués associés
Grenade : la BDC et la BEI soutiennent un projet de 9 970 500 USD à l’appui du secteur de la santé
Communiqués associés
Indonésie : BEI Monde soutient PT SMI pour le développement d’infrastructures durables

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDB CLIMATE ACTION FL II
Date de publication
13 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73063786
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160150
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Transports
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Caraïbes
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDB CLIMATE ACTION FL II
Autres liens
Fiche récapitulative
CDB CLIMATE ACTION FL II
Fiche technique
CDB CLIMATE ACTION FL II
Communiqués associés
Caraïbes : BEI et BDC - 110 millions d’USD pour un nouvel appui à des projets visant l’atténuation des changements climatiques, ainsi que l’adaptation et la résistance à leurs effets dans toute la région
Communiqués associés
La BEI et la BDC engagent 24 millions d’USD pour la reconstruction à la suite des catastrophes naturelles dans les Caraïbes
Communiqués associés
La BDC et la BEI lancent un projet de 9,86 millions d’USD destiné à améliorer les systèmes de santé de Sainte-Lucie
Communiqués associés
Grenade : la BDC et la BEI soutiennent un projet de 9 970 500 USD à l’appui du secteur de la santé
Communiqués associés
Indonésie : BEI Monde soutient PT SMI pour le développement d’infrastructures durables
Related sub-project
GUYANA WATER

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Caraïbes : BEI et BDC - 110 millions d’USD pour un nouvel appui à des projets visant l’atténuation des changements climatiques, ainsi que l’adaptation et la résistance à leurs effets dans toute la région
Communiqués associés
La BEI et la BDC engagent 24 millions d’USD pour la reconstruction à la suite des catastrophes naturelles dans les Caraïbes
Communiqués associés
La BDC et la BEI lancent un projet de 9,86 millions d’USD destiné à améliorer les systèmes de santé de Sainte-Lucie
Communiqués associés
Grenade : la BDC et la BEI soutiennent un projet de 9 970 500 USD à l’appui du secteur de la santé
Communiqués associés
Indonésie : BEI Monde soutient PT SMI pour le développement d’infrastructures durables
Autres liens
Related public register
13/06/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDB CLIMATE ACTION FL II
Related sub-project
GUYANA WATER

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes