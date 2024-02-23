L’établissement hospitalier ETZ a conclu des accords de financement de 115 millions d’EUR avec la BEI et BNG Bank pour appuyer la modernisation du site Sainte Elisabeth de l’hôpital à Tilbourg.

L’hôpital améliorera encore la qualité des soins en regroupant ses centres de soins aigus et cliniques, tout en augmentant considérablement la performance environnementale de ses bâtiments.

Il s’agit du deuxième accord de financement entre les parties, après un prêt consenti en 2017 pour moderniser les bâtiments et installations et pour introduire de nouveaux dossiers médicaux électroniques.

La Banque européenne d’investissement (BEI), BNG Bank et le groupe hospitalier ETZ ont signé des accords de prêt pour 115 millions d’EUR, à l’appui de la première phase du nouveau projet de construction lancé par le groupe hospitalier sur le site Sainte Elisabeth à Tilbourg. Le groupe hospitalier empruntera 100 millions d’EUR à la BEI et 15 millions d’EUR supplémentaires à BNG Bank. Ce concours servira à rénover progressivement la quasi-totalité des infrastructures hospitalières d’ETZ. ETZ vise ainsi à optimiser la qualité, le rapport coût-efficacité et la viabilité des soins de santé qu’il prodigue, et à fournir aux patients et au personnel un confort optimal. Il est prévu qu’un financement supplémentaire de 100 millions d’EUR de la BEI, à l’appui de la deuxième phase d’investissement, soit signé dans les années à venir.

Pour assurer un fonctionnement continu de l’hôpital tout au long de la période des travaux, le projet sera exécuté en deux phases. La première se déroulera jusqu’en 2026 avec la construction d’un centre de soins aigus (comprenant une salle des urgences, des infrastructures pour les premiers soins en cardiologie, les soins intensifs, une maison médicale de garde et un héliport), et elle concernera aussi la première partie du nouveau bâtiment de soins hospitaliers doté de 80 lits. La deuxième phase relative aux soins d’urgence, qui doit être achevée en 2031, comprend un deuxième bâtiment de soins hospitaliers d’au moins 120 lits, le service de radiologie, celui de médecine nucléaire, une pharmacie et de nouvelles salles d’opération, ainsi qu’un parking.

Gerard van Berlo, membre du conseil d’administration d’ETZ, se félicite des accords de financement conclus avec la BEI et BNG Bank à l’appui des travaux de construction sur le site Elisabeth : « Cet accord est crucial pour la réalisation de ce nouveau projet de construction. Le financement obtenu nous permet de démarrer dans les temps, afin que le projet puisse être livré en 2026. Nous apprécions l’attention et le professionnalisme dont ont fait preuve la BEI et BNG Bank pour conclure ces accords. Par conséquent, nous sommes convaincus que la BEI et BNG sont des partenaires fiables et précieux à nos côtés. »

Robert de Groot, vice-président de la BEI, souligne combien il importe d’investir dans les soins de santé aux Pays-Bas, en particulier face au vieillissement de la population : « La BEI a pour mission d’améliorer la vie des citoyennes et des citoyens en mettant à disposition des financements à long terme à des conditions favorables. Ce projet avec ETZ en est une illustration claire. Non seulement la BEI est heureuse de soutenir ETZ dans sa volonté sans faille de fournir les meilleurs soins de santé possibles dans sa zone de desserte, mais elle attache aussi une grande importance à l’excellente performance environnementale des nouveaux bâtiments. »

Rob Schreppers, responsable de l’activité Banque personnalisée chez BNG Bank : « Ce financement cadre parfaitement avec notre ambition d’être le plus important bailleur de fonds dans le domaine public, afin d’apporter une contribution positive aux Pays-Bas, tant du point de vue social que du point de vue de la durabilité. Par conséquent, nous sommes très heureux de cette collaboration avec ETZ. »

ETZ s’est engagé à réduire ses émissions de CO 2 de près de la moitié (par rapport à son niveau de référence de 2010) d’ici 2030 et de 95 % d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, la consommation énergétique des nouveaux bâtiments sera nettement inférieure aux exigences légales minimales. Ce résultat sera obtenu en cessant l’utilisation du gaz pour le chauffage, en installant des éclairages à LED, en renforçant l’isolation thermique des bâtiments et en augmentant la collecte de l’eau de pluie.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

BNG Bank se concentre exclusivement sur le domaine public aux Pays-Bas. Ses clients sont les municipalités, les organismes de logement, les établissements de santé et d’enseignement, et les entreprises du secteur énergétique. BNG Bank a pour ambition que ses clients la considèrent comme un partenaire naturel lorsqu’il s’agit de financer leurs défis sociaux et d’atteindre leurs objectifs climatiques.

ETZ est un hôpital de formation de haut niveau situé au centre de la région du Brabant. Il offre un large éventail de soins médicaux spécialisés et assume de nombreuses fonctions interrégionales. De plus, ETZ est reconnu à l’échelle nationale pour son expertise dans les domaines de la traumatologie lourde et de la neurochirurgie. L’établissement dispose de trois sites : ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden (tous deux à Tilbourg) et ETZ Waalwijk.