Pays-Bas : la BEI appuie avec Stedin des investissements dans le réseau électrique

©Alexander Schimmeck/ Unsplash

Un prêt de 500 millions d’euros accordé par la BEI devrait permettre à Stedin d’étendre et d’améliorer son réseau électrique, de réduire la congestion du réseau et de raccorder de nouveaux clients.

Les investissements de Stedin seront effectués dans les provinces de Hollande méridionale, d’Utrecht et de Zélande afin de renforcer les réseaux de moyenne et basse tension.

Le soutien aux projets énergétiques critiques est une priorité essentielle de la BEI, comme indiqué dans sa Feuille de route stratégique.

Stedin, le gestionnaire du réseau électrique néerlandais, a signé un accord de prêt de 500 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI), dans le but de maintenir et d’accroître la sécurité de l’approvisionnement en électricité aux Pays-Bas. Ce prêt appuiera des interventions sur le réseau de distribution d’électricité de Stedin au cours de la période 2025-2026, en mettant l’accent à la fois sur le renouvellement des actifs existants et sur la mise en œuvre des aménagements prévus. Stedin a en effet pour objectif de moderniser et d’étendre son infrastructure, de raccorder de nouveaux clients et d’investir dans l’automatisation.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Un approvisionnement énergétique stable, fiable et adéquat est essentiel pour notre transition vers une économie plus autonome et résiliente, qui favorise la croissance verte. La BEI investit massivement dans la transition énergétique, qu’il s’agisse de parcs éoliens, de réseaux de distribution ou d’interconnexions. Nous soutenons l’innovation dans les secteurs privé et public en Europe. Nous sommes heureux de nous associer à des gestionnaires de réseau solides comme Stedin. »

Les investissements dans les réseaux de moyenne et basse tension permettront de raccorder au réseau davantage de clients résidentiels et commerciaux, ce qui favorisera également l’installation d’un plus grand nombre de chargeurs de véhicules électriques. Les investissements visant à accroître la capacité du réseau devraient permettre de résoudre les problèmes de congestion et, en remplaçant et en modernisant les actifs existants, Stedin garantira également la qualité de l’approvisionnement en électricité.

Koen Bogers, PDG de Stedin : « Nous sommes heureux de signer cette facilité de crédit avec la BEI, qui nous permettra de diversifier et d’assouplir notre bouquet de financements et qui constituera une plateforme solide pour continuer à consolider nos relations avec la BEI. Nous tenons à remercier la BEI pour sa confiance et son soutien à notre stratégie et à nos plans d’investissement ambitieux nécessaires pour faciliter la transition énergétique dans notre aire de services.

Le réseau électrique de Stedin couvre la majeure partie des provinces de Hollande méridionale, d’Utrecht et de Zélande. Dans une perspective à long terme, la rénovation des infrastructures de réseau vieillissantes est nécessaire pour assurer la continuité du service et améliorer la fiabilité, la qualité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Toutes les infrastructures financées tiendront compte de l’adaptation aux changements climatiques, une pratique standard de Stedin pour protéger ses actifs contre les dégâts des eaux et les inondations.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des priorités nationales. Elle concentre plus de 90 % de son activité en Europe. En 2024, le Groupe BEI a mis plus de 3 milliards d’euros à disposition pour des projets aux Pays-Bas.

Le groupe Stedin améliore la durabilité et maintient la robustesse et l’accessibilité financière du système énergétique. Il y parvient grâce aux efforts combinés du gestionnaire de réseau Stedin (actif dans la majeure partie des provinces de Hollande méridionale, d’Utrecht et de Zélande) et des spécialistes de NetVerder et de la société d’infrastructure DNWG Infra, qui font tous les trois partie du groupe Stedin.