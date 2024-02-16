L’ouverture de bureaux à Riga et à Tallinn renforcera la présence du Groupe BEI sur le terrain.

Cette présence permettra de soutenir davantage les projets locaux dans des domaines clés tels que l’innovation, l’énergie verte et sûre, ainsi que le financement des PME.

Les deux nouveaux bureaux favoriseront une coopération plus étroite avec les partenaires estoniens et lettons.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne, a annoncé son intention d’ouvrir des bureaux locaux à Riga, en Lettonie, et à Tallinn, en Estonie. Cette présence accroîtra la capacité du Groupe à soutenir des projets et des investissements sur le terrain, renforçant son engagement en faveur des économies lettonne et estonienne.

Depuis 2020, le Groupe BEI coordonne ses investissements en Lettonie et en Estonie à partir de son bureau régional situé à Vilnius, en Lituanie. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des possibilités et du potentiel dans la région, la création d’un bureau propre dans les autres capitales baltes est considérée comme essentielle pour apporter un soutien plus ciblé aux projets locaux et approfondir la coopération avec les partenaires des secteurs tant public que privé.

Cette semaine, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Thomas Östros, vice-président de la BEI, se sont rendus dans plusieurs capitales nordiques et baltes. En Lettonie, ils se sont entretenus avec la Première ministre, Evika Siliņa, et le ministre des Finances, Arvils Ašeradens. En Estonie, ils ont rencontré le ministre des finances, Mart Võrklaev.

À l’issue des réunions, la présidente Calviño s’est exprimée en ces termes : « Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec la Lettonie et l’Estonie pour soutenir des investissements stratégiques qui profitent tant à la population qu’aux entreprises. Il ressort clairement de ces entretiens très chaleureux et fructueux que nous sommes en parfait accord avec nos partenaires sur la nécessité d’approfondir notre coopération. J’ai pu les assurer de l’entière détermination du Groupe BEI à soutenir l’économie locale, à favoriser l’innovation et à stimuler la croissance durable. L’ouverture des bureaux à Riga et à Tallinn en cette période témoigne de cet engagement. »

Nadia Calviño a ajouté que le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine et la sécurité européenne au sens large étaient au cœur des discussions cette semaine : « Le soutien de la BEI à l’Ukraine reste ferme et inébranlable. Nous avons mis à disposition plus de deux milliards d’EUR pour soutenir l’Ukraine depuis son invasion par la Russie. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations du Groupe dans les pays baltes, a souligné l’engagement du Groupe à accroître sa présence dans la région : « Nous avons pour ambition d’intensifier la collaboration opérationnelle avec le secteur public, d’établir des partenariats avec des banques et des institutions financières et de soutenir directement les entreprises au moyen d’instruments financiers tels que des prêts, y compris des prêts d’amorçage-investissement, des opérations de titrisation et des garanties de portefeuille. Notre objectif est d’améliorer l’accès au financement pour les PME lettonnes et estoniennes et de renforcer les marchés financiers dans ces pays. »

En 2023, le Groupe BEI a engagé 82 millions d’EUR pour financer des projets en Lettonie. Au total, il a accordé près de 1 milliard d’EUR de financements dans le pays au cours des cinq dernières années.

En Estonie, le Groupe BEI a signé pour 540 millions d’EUR d’engagements à l’appui de projets en 2023, le volume le plus élevé enregistré à ce jour. Les financements du Groupe BEI en Estonie ont représenté 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et appuyé des investissements de près de 1,4 milliard d’EUR.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.