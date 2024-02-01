L’enquête souligne que les entreprises lettonnes considèrent l’environnement d’investissement avec optimisme, même si la transition climatique est davantage vue comme un risque que comme une occasion à saisir.

Parmi les obstacles à l’investissement figurent les préoccupations liées aux coûts de l’énergie, l’incertitude quant à l’avenir et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Le Groupe BEI soutient la transition écologique et numérique en Lettonie grâce à la signature de 82 millions d’EUR de nouveaux prêts en 2023.

Les entreprises lettonnes demeurent optimistes quant à leurs plans d’investissement dans les mois à venir, selon l’enquête de la BEI sur l’investissement. Cette enquête, qui reflète la confiance des entreprises en Lettonie, montre que 76 % d’entre elles ont investi l’année précédente et qu’elles sont plus nombreuses à prévoir une augmentation de leurs activités d’investissement, même si elles sont confrontées à des contraintes financières plus lourdes que la moyenne de l’UE (15 % contre 6,2 %).

Malgré l’optimisme vis-à-vis de l’environnement d’investissement, l’économie lettonne reste confrontée à des obstacles et à des défis. Les entreprises sont particulièrement préoccupées par les coûts de l’énergie (89 %), l’incertitude quant à l’avenir (87 %) et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée (91 %). La détérioration des perspectives démographiques du pays constitue également un obstacle à l’investissement, car elle exacerbe la pénurie de main-d’œuvre qualifiée à l’avenir et exerce une pression sur les systèmes de santé et de retraite.

L’enquête révèle que les entreprises lettonnes sont moins positives quant à la transition vers un durcissement des normes et des réglementations climatiques. Elles considèrent cette évolution davantage comme un risque (26 %) que comme une occasion à saisir (16 %), la proportion de celles qui l’envisagent comme une opportunité étant inférieure à la moyenne de l’UE (29 %).

Alors qu’environ 68 % des entreprises lettonnes prennent des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 29 % seulement se sont fixé des objectifs en la matière et en ont assuré le suivi. Parmi les principales mesures prises par ces entreprises, on peut citer l’investissement dans l’efficacité énergétique (41 %), la réduction et le recyclage des déchets (35 %), de nouvelles technologies et de nouveaux domaines d’activité moins polluants (31 %) et des options de mobilité durable (29 %).

Consulter l’enquête complète sur l’investissement ici.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Alors que les entreprises lettonnes restent optimistes à l’égard des investissements, il est préoccupant de voir que les inquiétudes persistent vis-à-vis de la transition écologique. Il est crucial que les parties prenantes répondent à ces préoccupations et saisissent les possibilités qu’offrent les pratiques durables. En fixant des objectifs pertinents et en en assurant le suivi, en investissant dans les technologies vertes et en surmontant les obstacles que représentent par exemple les coûts énergétiques et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les entreprises lettonnes peuvent s’orienter vers un avenir plus résilient et prospère. En tant que banque de l’UE, nous sommes prêts à soutenir de telles initiatives. »

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a fourni 82 millions d’EUR à l’appui de projets en Lettonie. La BEI a accordé un prêt à Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT) pour appuyer le déploiement de la technologie 5G à l’échelle nationale, et a également signé un accord avec Luminor Bank AS en vue d’octroyer des prêts supplémentaires aux petites entreprises, en mettant l’accent sur le soutien à la transition écologique.

L’investissement en Lettonie est soutenu par près d’un milliard d’EUR de financements du Groupe BEI consentis dans le pays ces cinq dernières années. Au total, dans les pays baltes, le Groupe BEI a fourni un financement total de près de 1,3 milliard d’EUR en 2023, dont 654 millions d’EUR en faveur de la Lituanie et 540 millions d’EUR à l’appui de l’Estonie.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos du rapport

Menée depuis 2016, l’enquête du Groupe BEI sur l’investissement est une étude annuelle unique en son genre qui sonde quelque 13 000 entreprises. Les données ont été recueillies à la mi-2023 auprès d’entreprises de tous les États membres de l’UE. Un échantillon d’entreprises situées aux États-Unis est également représenté. L’enquête recueille des données sur les caractéristiques et les résultats des entreprises, sur leurs investissements antérieurs et leurs projets pour l’avenir, ou encore sur leurs sources ou leurs problèmes de financement, et sur les autres défis qu’elles doivent relever, comme la lutte contre les changements climatiques, la transformation numérique et les échanges internationaux.