Le prêt facilitera un investissement total de 101 millions d’EUR dans les infrastructures de télécommunications mobiles en Lettonie.

Le projet aidera à fournir des services 5G de pointe dans tout le pays, permettant à un plus grand nombre d’utilisateurs de profiter d’un meilleur accès sécurisé aux services haut débit ultrarapides.

Ce financement appuie les objectifs de l’Europe en matière de transition numérique et encourage les investissements dans les infrastructures de télécommunications dans les régions relevant de l’objectif de cohésion.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT) ont signé un accord pour financer le déploiement de la technologie 5G en Lettonie. Le prêt de 50 millions d’EUR permettra un investissement total de 101 millions d’EUR dans les infrastructures de télécommunications du pays.

Le projet aidera à fournir des services 5G de pointe dans tout le pays, offrant ainsi à un plus grand nombre d’utilisateurs un meilleur accès sécurisé aux services haut débit ultrarapides. Il soutiendra l’expansion et la mise à niveau technologique du réseau mobile de LMT en vue de la création d’un réseau à très haute capacité en Lettonie, tant dans les zones urbaines que rurales.

Dans le cadre de ce projet, LMT déploiera 150 sites 5G en zone urbaine et 690 sur le reste du territoire. Ce financement appuiera également la mise à niveau du réseau central de l’entreprise vers la technologie autonome 5G, ainsi que des investissements dans les plateformes de services et les systèmes de soutien aux entreprises et aux opérations. Il servira également à étendre le réseau d’accès, à mettre hors service le réseau 3G et à assurer une transition sans heurts vers la 5G. Le projet donnera la priorité aux investissements dans la mise en œuvre et le développement de la cybersécurité afin de garantir une infrastructure 5G robuste et sécurisée.

Thomas Östros, vice-président de la BEI, chargé des opérations de la Banque dans le pays : « Nous sommes ravis de signer cet accord avec LMT et d’aider son infrastructure mobile à fournir des services 5G de pointe en Lettonie. Cette infrastructure est essentielle à la transition numérique et à un meilleur accès aux services numériques pour les utilisateurs, en milieu tant urbain que rural. » Thomas Östros a ajouté que le projet répond à l’objectif de l’Union européenne visant à garantir l’accès aux infrastructures 5G dans toutes les zones peuplées d’ici à 2030 et encourage les investissements dans les infrastructures de télécommunications dans les régions relevant de l’objectif de cohésion.

Juris Binde, président de LMT : « La confiance que la BEI témoigne à l’égard de LMT en tant que partenaire stable et fiable dans le cadre d’une coopération sur un projet aussi vaste et important nous permettra de maintenir notre position de chef de file en matière de développement et d’innovation 5G en Lettonie. Nous sommes honorés de pouvoir entamer une nouvelle étape de développement des infrastructures en fournissant à l’administration publique, au secteur commercial et aux particuliers des services de données sûrs, rapides et de qualité, et en promouvant l’ensemble des nombreuses possibilités que la 5G offre aujourd’hui. »

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements dans les réseaux mobiles 5G à l’appui des objectifs de connectivité à haut débit sur l’ensemble du territoire de l’UE et de la boussole numérique pour 2030. La Banque a également établi un partenariat avec la Commission européenne dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, en mettant en place le Fonds pour la connectivité à haut débit en Europe qui cible de petites initiatives en faveur du haut débit en zone rurale afin d’appuyer l’inclusion numérique. En 2022, le soutien financier de la BEI a permis à 6,6 millions de personnes d’accéder pour la première fois à la 5G.

En 2022, le Groupe BEI a signé des opérations en Lettonie d’une valeur de 300 millions d’EUR, principalement destinées à financer des infrastructures et à soutenir des petites et moyennes entreprises (PME). Le groupe Latvijas Finieris a obtenu un prêt pour des investissements visant à agrandir ses installations intégrées de production de contreplaqué de bouleau, Rīgas ūdens a bénéficié d’un concours de la Banque pour la modernisation de ses infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Riga, et Citadele Banka a reçu un prêt qui lui permettra de soutenir des PME dans les trois États baltes.

LMT est l’un des principaux opérateurs et intégrateurs de Lettonie dans le domaine des télécommunications mobiles et de l’informatique. La société figure actuellement parmi les réseaux de données mobiles les plus efficaces au monde. Convaincue que l’avenir sera uniquement mobile, elle met en place des solutions pionnières basées sur une technologie sans fil de pointe. LMT est prête pour la 5G : elle développe activement des technologies que la 5G pourrait faire avancer, notamment en lien avec les villes intelligentes, la mobilité, la technologie des drones et la sécurité publique.