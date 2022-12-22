©Decry Yae/ Unsplash

Les fonds mis à disposition serviront à financer les investissements déployés par Latvijas Finieris pour la modernisation et l’extension durables des installations de production afin de soutenir les ambitions de croissance de l’entreprise et de renforcer sa position concurrentielle sur le marché.

Le contrat de financement s’inscrit dans le cadre du programme du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne visant à aider les entreprises à accéder aux ressources financières dont elles ont besoin pour innover, croître et créer des emplois.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement de 39 millions d’EUR au groupe Latvijas Finieris, un important fabricant letton de contreplaqué de bouleau, pour des investissements dans la recherche-développement ainsi que la modernisation et l’extension de l’installation intégrée de production de contreplaqué de bouleau à Lignums et Verems. L’accord s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe soutenant l’investissement durable, l’innovation et la création d’emplois en Europe.

Le projet s’inscrit dans le droit fil de la politique de l’UE visant à promouvoir les entreprises de taille intermédiaire (ETI) innovantes afin de soutenir la bioéconomie. Ce premier accord de prêt avec la BEI permettra à Latvijas Finieris de s’engager dans une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles et de réduire l’empreinte environnementale de ses opérations.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes » : « Je me félicite de cet accord assorti de la garantie du budget de l’UE qui a été conclu avec la BEI. Latvijas Finieris va pouvoir financer ses investissements dans la recherche-développement et l’expansion de ses capacités tout en réduisant son empreinte environnementale. Secteur important en Lettonie, la fabrication de contreplaqué de bouleau joue un rôle clé sur le marché du travail du pays et occupe une place prépondérante dans la bioéconomie à l’échelle mondiale. Nous poursuivrons notre soutien aux entreprises comme Latvijas Finieris afin qu’elles puissent accéder aux financements dont elles ont besoin pour continuer à innover, croître et encourager la création d’emplois. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé notamment des activités de la Banque en Lettonie : « Cette opération conclue avec Latvijas Finieris marque une étape importante dans le soutien de l’UE à une entreprise lettonne. Latvijas Finieris est l’une des entreprises les plus innovantes du secteur et elle est dotée d’une bonne politique de durabilité. La BEI soutiendra les investissements indispensables en matière de R-D, de nouvelles capacités de production et d’amélioration de l’efficacité, contribuant ainsi à accélérer la transition vers une économie verte et durable. »

Pauls Ābele, directeur général adjoint de Latvijas Finieris : « Jusqu’ici, nos investissements ont été financés par les ressources de l’entreprise grâce à une collaboration étroite et fructueuse avec les banques commerciales. Emprunter auprès d’un bailleur de fonds institutionnel tel que la BEI est une nouvelle expérience pour nous. La durée de remboursement du prêt de la BEI est deux fois plus longue que celle avec laquelle nous avons travaillé auparavant. Cela facilite les décisions concernant l’investissement dans des projets ayant une durée d’amortissement relativement longue, comme c’est souvent le cas pour la R-D, les technologies et les produits verts. La coopération avec la BEI pourrait accroître les ambitions de l’entreprise s’agissant de nouveaux projets et même de l’orientation future de ses activités. »

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos du Plan d’investissement pour l’Europe

Le Plan d’investissement pour l’Europe a été lancé en novembre 2014 pour inverser la tendance à la baisse des niveaux d’investissement et mettre l’Europe sur la voie de la reprise économique. Son approche novatrice, fondée sur l’utilisation d’une garantie budgétaire de l’UE fournie au Groupe BEI, a permis et continue de permettre la mobilisation d’un volume important de fonds publics et privés à l’appui d’investissements dans des secteurs stratégiques de l’économie européenne. Le Plan d’investissement pour l’Europe a déjà généré plus de 460 milliards d’EUR d’investissements et soutenu 1,1 million de jeunes pousses et de petites et moyennes entreprises dans toute l’Europe. Découvrez ici les dernières statistiques sur le FEIS, ventilées par secteur et par pays, ou consultez la foire aux questions.

Latvijas Finieris est une société anonyme fermée. Elle forme, avec de nombreuses filiales, le groupe multisectoriel Latvijas Finieris, principalement actif dans la recherche-développement ainsi que la production et la vente de produits sur mesure en contreplaqué de bouleau sous la marque Riga Wood. Ses installations de production de placage et de contreplaqué de bouleau sont situées en Lettonie, en Lituanie, en Estonie et en Finlande. Ses produits sont distribués dans plus de 60 pays et ont des utilisations diverses : systèmes de coffrage pour béton et échafaudages ; aménagements ; solutions intérieures, y compris les revêtements décoratifs de murs et de plafonds ; menuiseries, mobilier et agencement de magasins ; cloisons, étagères et planchers de transport ; caisses de transport ATA ; applications destinées au transport maritime ; panneaux en contreplaqué et emballages haut de gamme, entre autres.