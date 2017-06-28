PLYWOOD PRODUCTION INVESTMENT PROGRAMME LATVIA

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter's investments in research & development (R&D) carried out from 2019 until 2021. Additionally, it also include the modernisation and moderate capacity expansion of the integrated birch plywood production facility at Lignums and at Verems.
The financing will back the promoter's investments in the sustainable modernisation and expansion of production facilities to support its growth ambitions and strengthen its competitive market position. The loan agreement is part of the European Commission's Investment Plan for Europe, which aims to help businesses access the funding required for innovation, growth and job creation. The project is fully aligned with EU policy to promote innovative mid-caps in support of the bioeconomy. The project is seeking to improve the efficient use of natural resources and aims to reduce the environmental footprint of its operations.
The project is aligned with the EU Green Deal, Climate Action objectives, the EU Forestry and Bioeconomy strategies, and the EU Circular Economy action plan. The project falls under the scope of Annex II of environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU and needs to be subject to a screening assessment by the competent authority for both industrial sites. The applicable screening decisions, and in the event of a screening-in decision the EIA documents as well as documentary evidence of the associated consultation processes related to the investment will have to be submitted to the EIB before the first disbursement.
Although the promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement, the EIB will require to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.