La BEI accorde un prêt de 60 millions d’EUR au maximum à l’appui d’un important projet de remise en état et d’extension des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Riga.

Ce prêt à l’investissement procurera des avantages environnementaux importants pour quelque 620 000 habitants de la région, à savoir, pour l’essentiel : réduction de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface, utilisation plus efficace des ressources hydriques et accroissement de l’efficacité énergétique et de la production d’énergie renouvelable.

En Lettonie, la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec la société publique SIA Rīgas ūdens, la plus grande compagnie des eaux des États baltes, une opération à l’appui du secteur de l’eau prenant la forme d’un accord de prêt de 60 millions d’EUR au maximum. Ce montant mis à disposition par la BEI équivaut à 50 % du coût total du projet (120 millions d’EUR).

Grâce à ce prêt direct d’une institution financière internationale telle que la BEI, SIA Rīgas ūdens pourra diversifier ses sources de financement pour le coût restant du projet et avoir recours à ses ressources propres, à des fonds structurels de l’UE et à des prêts de banques commerciales.

L’entreprise assure actuellement l’approvisionnement en eau courante et la collecte des eaux usées pour environ 98 % de la population de sa zone de service à Riga et dans ses environs. La consommation annuelle d’eau dans la zone desservie s’élève à environ 33,7 millions de m³, et les eaux usées rejetées via les réseaux de Rīgas ūdens atteignent des volumes de l’ordre de 50 millions de m³ par an.

Ce projet dans le domaine de l’eau que la BEI finance en Lettonie permettra de raccorder un plus grand nombre de personnes à un réseau d’approvisionnement en eau amélioré et de collecter davantage d’eaux usées et moins d’eaux pluviales dans une station d’épuration plus performante, ce qui contribuera de manière significative à la protection de l’environnement et à l’assainissement au niveau local, ainsi qu’à l’action pour le climat dans la région de Riga.

L’objectif clé qui sous-tend ce projet d’investissement de la BEI est d’assurer des services de traitement de l’eau, d’approvisionnement en eau, de collecte des eaux usées et d’assainissement qui soient rentables, ininterrompus et sûrs, conformément à la politique de la BEI en tant que banque du climat et aux exigences réglementaires et environnementales.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Je suis fier que la BEI soutienne ce projet important dans le secteur de l’eau en Lettonie. Il contribue à la protection de l’environnement et s’inscrit dans le droit fil des ambitions de la Banque en tant que banque européenne du climat. Nous sommes en train d’accroître nos financements pour des projets à l’appui de l’action pour le climat tels que celui-ci. Ce projet en faveur de l’environnement et de la santé aidera à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne dans une région prioritaire en développant et en améliorant la qualité des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement au bénéfice de la région de Riga et de la Lettonie. »

Krišjānis Krūmiņš, directeur général de SIA Rīgas édens : « Ce financement nous permettra de renouveler régulièrement les infrastructures de gestion de l’eau de Riga et de les moderniser conformément à nos objectifs stratégiques. Accroître la disponibilité des réseaux centralisés d’approvisionnement en eau et d’assainissement est très important pour les ménages de Riga puisque cela contribue à promouvoir un meilleur cadre de vie et à réduire la pollution environnementale. Par conséquent, nous prévoyons aussi d’effectuer des travaux de rénovation à la station de traitement biologique des eaux usées de Daugavgrīva afin d’assurer une continuité dans le traitement de haute qualité des eaux usées. Nous sommes également ravis que l’évaluation menée par la BEI ait permis d’établir que la gestion et la situation financière de SIA Rīgas ūdens étaient conformes à la politique de financement de la Banque. Cet accord avec la BEI nous procure des conditions favorables, notamment une durée de remboursement à long terme pouvant aller jusqu’à 17 ans, ce qui réduit les coûts liés à la mobilisation de financements et assure une stabilité pour ce qui concerne la réalisation de nos objectifs à long terme. »

Informations générales

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030.

En 2021, la BEI a signé près de 98 millions d’EUR de nouveaux financements en Lettonie, dans des domaines tels que l’innovation, l’éducation et les infrastructures nationales. L’investissement du Groupe BEI en Lettonie a représenté 0,35 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

SIA Rīgas ūdens est la plus grande entreprise de distribution d’eau en Lettonie. Elle exploite les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la capitale, Riga, et quelques localités des environs. En 2021, sa zone de service comptait 650 000 habitants, dont 98 % étaient raccordés aux réseaux d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux usées.

Cadre politique : Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, directive-cadre de l’UE relative à l’eau (2000/60/CE), directive de l’UE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CE), politique de cohésion régionale de l’UE.