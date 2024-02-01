Le Groupe BEI a signé 540 millions d’EUR d’engagements à l’appui de projets en Estonie en 2023, le volume le plus élevé enregistré à ce jour.

Les financements ont été fortement axés sur la transition écologique et les infrastructures relatives à l’énergie qui contribuent à la sécurité énergétique de l’Estonie et soutiennent le pays sur la voie de la décarbonation.

Selon l’enquête de la BEI sur l’investissement, de plus en plus d’entreprises estoniennes considèrent la transition vers des normes climatiques plus strictes comme un risque plutôt que comme une occasion à saisir.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé avoir enregistré une année record en matière de financement de projets en Estonie en 2023, avec un volume d’investissement total de 540 millions d’EUR. Ce montant représente une augmentation significative par rapport à l’année précédente et vient s’ajouter aux près de 2 milliards d’EUR de financements du Groupe BEI dans le pays au cours des cinq dernières années.

Les infrastructures relatives à l’énergie, destinées à renforcer la sécurité énergétique et à soutenir le pays sur la voie de la décarbonation et de l’indépendance énergétique, ont constitué l’un des principaux domaines d’intervention de la BEI en Estonie. Un projet phare dans ce secteur a été le parc éolien terrestre de Sopi-Tootsi, le plus grand investissement dans l’énergie éolienne terrestre effectué en Estonie à ce jour. Ce parc permettra d’augmenter d’environ 80 % la production nationale d’électricité d’origine éolienne tout en réduisant la forte dépendance du pays à l’égard du schiste bitumineux.

Outre les projets liés à l’énergie, la BEI a également signé un accord de financement de 300 millions d’EUR avec les autorités estoniennes. Ce financement soutiendra les investissements dans les transitions écologique et numérique, ce qui aidera l’Estonie à promouvoir une économie plus intelligente, plus verte et plus connectée. Il s’agit de la première tranche d’une enveloppe de 700 millions d’EUR, qui démontre l’engagement à long terme de la BEI à soutenir le développement de l’Estonie.

En outre, la BEI a signé une opération de financement avec Luminor Bank à la fin de 2023. Cet accord vise à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire dans la région de la mer Baltique, en mettant particulièrement l’accent sur le soutien à la transition écologique.

Dans les pays baltes d’une manière générale, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a fourni un financement total de près de 1,3 milliard d’EUR en 2023.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations de la Banque en Estonie : « Nous sommes fiers d’avoir enregistré une année record pour les financements en Estonie. Cela démontre notre engagement à soutenir le développement durable du pays. Grâce à nos investissements dans les infrastructures relatives à l’énergie et aux transitions écologique et numérique, qui constituent notre priorité absolue, nous aidons l’Estonie à construire un modèle de croissance plus intelligent, plus vert et plus connecté. La Banque européenne d’investissement reste déterminée à impulser un changement positif et à contribuer à une économie résiliente et durable en Estonie et dans l’ensemble de l’Union européenne. »

En 2023, les financements du Groupe BEI en Estonie ont représenté 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et appuyé des investissements d’une valeur de près de 1,4 milliard d’EUR. Ces investissements ont bénéficié à plus de 500 petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, ce qui a permis de préserver plus de 2 500 emplois et montre l’importance de la BEI pour la croissance économique et le développement de l’Estonie.

Enquête de la BEI sur l’investissement en Estonie

La BEI a également publié ce jour son enquête annuelle sur l’investissement et le financement de l’investissement (EIBIS). Cette édition 2023 révèle que les entreprises estoniennes sont relativement positives quant à leurs perspectives d’investissement. Toutefois, les moteurs et freins à court terme de l’investissement suscitent certaines préoccupations. Bien que les entreprises soient plus nombreuses à prévoir une augmentation de leurs investissements plutôt qu’une réduction, le sentiment général est à un léger pessimisme.

En ce qui concerne la transition climatique, les entreprises estoniennes ont une vision plus pessimiste et contradictoire. Elles sont plus nombreuses que la moyenne de l’UE à considérer la transition vers des normes climatiques plus strictes comme un risque plutôt que comme une occasion à saisir. En dépit de cela, de nombreuses entreprises prennent des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, seule une minorité d’entreprises se fixent des objectifs pertinents et en assurent le suivi, et une petite partie prend des mesures pour renforcer la résilience face aux risques climatiques.

Les entreprises estoniennes sont également confrontées à d’importantes entraves à long terme à l’investissement. La disponibilité d’un personnel qualifié, l’incertitude quant à l’avenir et les coûts de l’énergie figurent parmi les défis les plus fréquemment mentionnés. Veuillez consulter l’enquête complète ICI.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.