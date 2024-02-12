Un prêt de 200 millions d’euros pour financer la rénovation et l’extension du tramway nantais ainsi que l’aménagement de pistes cyclables

Il vise à renforcer la qualité et la diversité de l’offre de transports en commun de la métropole nantaise en alternative à l’usage de la voiture individuelle

Ce prêt est accompagné d’une subvention de 30 millions d’euros de la Commission européenne au titre du mécanisme de transition juste (JMT).

La collectivité de Nantes Métropole a contracté auprès de la Banque Européenne d’Investissement un prêt de 200 M € pour ses transports en commun et ses axes cyclables. Il vise à garantir aux usagers des services de mobilités plus performants, abordables et respectueux de l’environnement.

Cette enveloppe de financement soutient plusieurs projets menés par la Métropole en faveur des mobilités alternatives à l’usage individuel de la voiture : les travaux de rénovation de 3,2 km de voies de tramway sur les lignes 1,2 et 3 ainsi que l’acquisition de 46 nouvelles rames Citadis qui viendront progressivement remplacer les rames historiques ; la construction du nouveau centre technique et d’exploitation du tramway de la Babinière (CETEX) avec un nouveau pôle multimodal réaménagé et un parc relais ; enfin l’aménagement de 38 km de pistes cyclables sur les 50 que la métropole va créer.

Ce prêt la BEI d’une durée de trente ans s’accompagne d’une subvention de 30 millions d’euros accordée par la Commission européenne au titre du mécanisme de transition juste. Cette facilité permet de financer des investissements publics dans des régions européennes en transition vers une économie sobre en carbone avec 1,5 milliard d’euros de subventions financés par le budget de l’UE.

Nantes Métropole fait partie du projet européen mySMARTLife (sustainable mobility infrastructures for low emissions and qualitive services) qui a pour principal objectif de favoriser le développement d’une ville plus durable, la réduction des émissions de CO2 et le développement des énergies renouvelables via des solutions innovantes dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, et du numérique.

« Je remercie la BEI pour son soutien clair et affirmé à la bifurcation écologique engagée par notre métropole, a déclaré Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole au cours d’une cérémonie de signature organisée en marge du Conseil métropolitain avec le vice-président de la BEI Ambroise Fayolle. Nos investissements dans le développement des mobilités durables sont massifs : 1 milliard d’euros sur le mandat actuel, dont 20% seront financés par ce prêt afin de rendre les déplacements dans les 24 communes que compte notre métropole plus libres, moins coûteux et moins polluants ».

« La BEI est aux côtés des collectivités territoriales afin de soutenir et d’accompagner leur transition écologique, s’est félicité Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ces investissements que la banque du climat des Européens contribue à financer vont pleinement dans cette direction. Ils auront un impact direct et concret sur le quotidien des habitants et usagers de la métropole nantaise. L’Europe démontre ainsi qu’elle peut, par son action, améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses citoyens ».

Informations générales

A propos de Nantes Métropole

Forte de ses 24 communes, la métropole nantaise compte 656 275 habitants. Nantes Métrople déploie un Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2018-2027 qui privilégie la multi-modalité et le développement durable. La métropole investit afin d'améliorer le maillage du réseau de transports en commun et de faciliter les usages au-delà du périphérique. D'ici 2027, l'objectif est également d'atteindre les 70 % des voiries apaisées en favorisant une mobilité douce de proximité et un usage plus raisonné et limité de la voiture. Nantes et sa métropole ont l’ambition d’inventer un nouveau modèle de développement pour répondre aux transitions démocratique, écologique et numérique.

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des secteurs public et privé des prêts destinés à appuyer des investissements de qualité contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2023, la France a été le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans la transition énergétique et verte avec un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique. Partenaire des collectivités territoriales, la BEI a consacré l’an dernier 2,3 milliards de financements aux transports publics ferroviaires et urbains et aux mobilités douces, son premier secteur d’investissement en France l’an dernier.