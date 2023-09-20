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TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/11/2023 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 février 2023
Statut
Référence
Signé | 17/11/2023
20220414
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE
NANTES METROPOLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 405 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet porte sur la rénovation du réseau de tramway de Nantes Métropole, y compris la rénovation du matériel roulant ainsi que du site de maintenance et remisage, la construction d'un parc relais et l'aménagements des pistes cyclables et zones pour les piétons.

Les investissements à financer devraient ainsi contribuer à la réduction des externalités négatives des transports telles que les nuisances environnementales en termes de pollution atmosphérique et sonore, les accidents routiers et le réchauffement climatique. Les composantes devraient permettre d'améliorer l'efficacité du réseau de transport et d'apporter ainsi des bénéfices en termes de gains de temps, d'une moindre congestion routière et d'une amélioration de l'accessibilité aux lieux d'étude et de travail. L'opération permettra ainsi de déployer un transport plus efficace, accessible, respectueux de l'environnement et sûr.

Additionnalité et impact

L'opération soutient la stratégie en matière de mobilité durable de Nantes Métropole, en accord avec le dernier Plan de Déplacements Urbains 2018-2027, qui vise à une diminution de la part modale de la voiture en faveur de la mobilité douce et des transports en commun, et du Plan Climat Air Energie territorial.

 

Les composantes devraient permettre d'améliorer l'efficacité et l'attractivité du réseau de transport ainsi que l'accessibilité aux lieux d'études et de travail, tout en favorisant un report modal de la voiture particulière et contribuant ainsi à la réduction des externalités négatives des transports telles que la pollution atmosphérique et sonore, les accidents routiers et le réchauffement climatique.


Le financement BEI contribue à la diversification des sources de financement de la Métropole et offre une maturité longue et une durée de mobilisation adaptée aux besoins et projects structurants de la Métropole.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Lors de l'instruction, la BEI vérifiera le respect des exigences de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/EU telle que modifiée par la Directive 2014/52/EU. En outre, et si applicable, la BEI examinera la conformité avec la directive sur l'évaluation environnementale stratégique (SEA) 2001/42/CE, les directives pertinentes sur les habitats et les oiseaux (respectivement 92/43/CEE et 2009/147/CE) et la directive-cadre sur l'eau (2000 /60/CE).

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront en conformité avec la législation applicable de l'UE (Directive 2014/24/EU ou Directive 2014/25/EU ainsi qu'à la directive 92/13/CEE ou à la directive 89/665/CEE) telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication d'avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union Européenne, le cas échéant.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 septembre 2023
17 novembre 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 5
Date de publication
30 Aug 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169642691
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220414
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 4
Date de publication
30 Aug 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169637267
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220414
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 1
Date de publication
30 Aug 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169645141
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220414
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 2
Date de publication
30 Aug 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169637334
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220414
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE
Date de publication
21 Sep 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169759098
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220414
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 3
Date de publication
30 Aug 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169637268
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220414
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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