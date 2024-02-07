Maroc : BEI Monde investit 115 millions d'euros pour des technopoles durables et attractifs

La BEI accorde 115 millions d'euros (environ 1,3 milliard de dirhams) à MEDZ, filiale à 100% du Groupe CDG dans la Branche Développement Territorial, pour étendre et moderniser dix Technopoles stratégiquement réparties dans cinq régions du Maroc. Ce financement réaffirme la coopération entre la BEI et le Groupe CDG.

Ce nouveau partenariat appuie la politique du Maroc en matière de régionalisation avancée et son Nouveau Modèle de Développement, et s’aligne sur les objectifs de l'Agenda de l’UE pour la Méditerranée en matière de résilience et de transition climatique.

Le projet prévoit de créer jusqu'à 51.500 emplois directs permanents, contribuant à la réduction des disparités régionales tout en stimulant l'innovation et la compétitivité du pays.

Lors du Forum de la Banque européenne d'investissement (BEI) qui s'est tenu les 7 et 8 février au Luxembourg, la BEI et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc ont réaffirmé leur engagement mutuel en faveur du développement durable et de la finance climatique, et célébré la signature, le 29 décembre 2023, d'un contrat de financement de 115 millions d'euros (1,3 milliard de dirhams) pour le projet Technopoles Maroc II avec MEDZ. Ce financement vise à promouvoir le développement économique régional et contribuer à positionner le Maroc comme une base industrielle décarbonée et compétitive.

Le prêt de la BEI, via BEI Monde, permettra l'extension durable et la mise à niveau environnementale de dix Technoparcs répartis dans plusieurs régions du Royaume. Les parcs sélectionnés abriteront des clusters d'entreprises intégrées et des plateformes industrielles avec un potentiel substantiel de recherche, de développement et d’innovation, ainsi que des composantes éducatives axées sur la durabilité.

Ce projet ambitieux appuie les objectifs du gouvernement marocain, notamment dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement et du Plan d'Accélération Industrielle, visant à faire du Royaume une référence en termes de modes de production décarbonée, responsable et durable. Il vise également à soutenir la reprise économique durable et à réduire les disparités régionales, en ligne avec la politique de régionalisation avancée.

Ce projet s'inscrit dans la continuité du succès de l'opération Technopoles I en 2012, qui a généré environ 36.000 emplois, témoignant ainsi de la qualité du partenariat entre la CDG et la BEI.

Il est aligné aux objectifs de l’Union européenne, dans le cadre du nouvel agenda pour la Méditerranée, notamment en matière de résilience, prospérité, transition écologique, développement humain, migration et mobilité. Il contribuera également au "Partenariat Vert" Maroc-UE acté en octobre 2022, favorisant la création substantielle d'emplois.

"Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec le Groupe CDG. Ce financement marque une étape significative dans notre collaboration fructueuse et témoigne de notre engagement commun envers le développement durable, la prospérité économique et la décarbonisation de l’industrie au Maroc", a déclaré la Vice-Présidente de la BEI, Nicola Beer. Et d’ajouter : "Ce projet ambitieux contribuera non seulement à dynamiser l’économie marocaine par l’innovation, mais aussi à créer des emplois durables et à réduire les disparités régionales, tout en construisant une industrie plus verte et compétitive."

Pour sa part, le Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), M. Kalid Safir, a déclaré : « Nous nous réjouissons du renforcement de notre partenariat avec la BEI qui ne cesse de se consolider depuis plusieurs années déjà. Nous partageons les mêmes objectifs visant le rayonnement économique et social de nos régions marocaines et la réduction des disparités territoriales. Nous avons l’ambition, en tant qu’acteur à fort impact, d’accentuer notre intervention en tant que locomotive au service de la durabilité de notre économie, raison pour laquelle, nous continuerons à conjuguer nos efforts d’investissement et de financement aux côtés de grandes institutions comme la BEI avec laquelle nous partageons ces mêmes valeurs ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis plus de 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

CDG

La Caisse de dépôt et de gestion du Maroc ou CDG créée en 1959, est une institution financière publique qui gère l'épargne à long terme au Maroc. La CDG soutient la transformation de l’économie nationale et la modernisation des territoires. Elle participe activement aux grands chantiers de régionalisation, de transition énergétique et technologique et à l’essor des secteurs stratégiques porteurs de croissance et vecteurs de progrès social. Son statut public et la nature des fonds à caractère privé qui lui sont confiés lui permettent de conjuguer cette double mission en sécurisant l’épargne confiée et en accompagnant le développement économique du Royaume.

MEDZ

Filiale du Groupe CDG, 1er investisseur institutionnel du Maroc, MEDZ est un acteur de référence dans l’aménagement et la gestion de parcs d’activités dans l’industrie. Depuis sa création en 2002, elle met son expertise et son savoir-faire au service du développement économique et social et territorial du pays, en offrant aux investisseurs un environnement d’excellence, favorisant la maximisation de leur compétitivité. Elle met ainsi à leur disposition, dans des emplacements de choix au Maroc, des infrastructures aux normes internationales répondant aux exigences du développement durable.