TECHNOPOLES MAROC II

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Infrastructure composite - Construction
Financing of expansion and sustainable development of Technopolis across Morocco.
The project is in line with the objectives of the EU's New Agenda for the Mediterranean and falls under "Green Partnership" (energy efficiency and climate adaptation components), as well as "Post-COVID Recovery" (economic development, job creation) Team Europe Initiatives. The project is in line with the Bank's climate objectives.
The Project will contribute to a sustainable and geographically equitable economic post-covid recovery. It will have a positive impact on economic and regional development by creating substantial employment opportunities in different regions of Morocco.
The Project will support two major Moroccan public policies. By fostering economic development in the regions, it will first support the Regionalisation Policy, aligned with the New Development Model (2021). Secondly, the Project is part of the new generation of the Industrial Acceleration Plan (2021) which aims to strengthen the integration of industrial sectors, develop innovation with a view to improve Morocco's competitiveness and position the country as a carbon-free and circular industrial base. It will contribute to Morocco's Nationally Determined Contribution target.
The Project meets the Bank's climate objectives and contribute to the EIB's priority of supporting the transition to a decarbonized and climate resilient economy.
The business and sciences parks are expected to create synergy between education, research centres and businesses. Therefore, the financing of this Project will address network failures of research development and innovation activities.
Finally, the EIB financial offer includes some distinctive features that are not available on the market (long maturities, at a concessional rate, adequate availability and grace periods, local currency option).
The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability objectives, in particular to climate adaptation, which will be determined as part of the due diligence.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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