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TECHNOPOLES MAROC II

Signature(s)

Montant
115 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 115 000 000 €
Infrastructure composite : 115 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2023 : 115 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLES MAROC II

Fiche récapitulative

Date de publication
28 novembre 2022
Statut
Référence
Signé | 29/12/2023
20220395
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHNOPOLES MAROC II
EWANE ASSETS SA,MEDZ SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 307 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of expansion and sustainable development of Technopolis across Morocco.

The project is in line with the objectives of the EU's New Agenda for the Mediterranean and falls under "Green Partnership" (energy efficiency and climate adaptation components), as well as "Post-COVID Recovery" (economic development, job creation) Team Europe Initiatives. The project is in line with the Bank's climate objectives.

Additionnalité et impact

The Project will contribute to a sustainable and geographically equitable economic post-covid recovery. It will have a positive impact on economic and regional development by creating substantial employment opportunities in different regions of Morocco.

 

The Project will support two major Moroccan public policies. By fostering economic development in the regions, it will first support the Regionalisation Policy, aligned with the New Development Model (2021). Secondly, the Project is part of the new generation of the Industrial Acceleration Plan (2021) which aims to strengthen the integration of industrial sectors, develop innovation with a view to improve Morocco's competitiveness and position the country as a carbon-free and circular industrial base. It will contribute to Morocco's Nationally Determined Contribution target.

 

The Project meets the Bank's climate objectives and contribute to the EIB's priority of supporting the transition to a decarbonized and climate resilient economy.

 

The business and sciences parks are expected to create synergy between education, research centres and businesses. Therefore, the financing of this Project will address network failures of research development and innovation activities.

 

Finally, the EIB financial offer includes some distinctive features that are not available on the market (long maturities, at a concessional rate, adequate availability and grace periods, local currency option).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability objectives, in particular to climate adaptation, which will be determined as part of the due diligence.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 septembre 2023
29 décembre 2023
Documents liés
21/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLES MAROC II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLES MAROC II
Date de publication
21 Sep 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164275066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220395
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHNOPOLES MAROC II
Autres liens
Fiche récapitulative
TECHNOPOLES MAROC II
Fiche technique
TECHNOPOLES MAROC II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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