L’accord de garantie conclu avec TBC Bank facilitera l’accès des entreprises locales à des financements assortis de conditions attrayantes.

La garantie ciblera les entités régionales, les entreprises dirigées par des femmes, la jeunesse qui entreprend et les jeunes pousses.

Cette garantie s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour l’accès des PME aux financements au titre du FEDD, un programme conjoint de la BEI et de la Commission européenne qui vise à répondre aux besoins des petites entreprises mal desservies.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec TBC Bank un accord de garantie bénéficiant d’un appui financier de l’Union européenne, ce qui lui permettra d’accorder des financements au secteur privé local à des conditions favorables, notamment en réduisant les exigences en matière de sûreté. La garantie de la BEI aidera à débloquer plus de 31 millions d’EUR sous la forme de prêts en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) en Géorgie, en assurant 80 % de la couverture des pertes potentielles sur chaque prêt octroyé par TBC Bank. Elle contribuera à une croissance économique inclusive dans le pays, en mettant particulièrement l’accent sur les entités régionales, les entreprises dirigées par des femmes, la jeunesse qui entreprend et les jeunes pousses.

La garantie s’inscrit dans le cadre de l’lnitiative pour l’accès des PME aux financements, soutenue par le Fonds européen pour le développement durable. Ce programme conjoint de la BEI et de la Commission européenne vise à améliorer l’accès des PME aux financements et à promouvoir l’inclusion financière des secteurs mal desservis, notamment les jeunes pousses ou les entreprises dirigées par des jeunes et des femmes.

L’opération de garantie soutiendra également une reprise économique durable, dans le cadre de l’emblématique plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, qui vise à aider 80 000 PME en Géorgie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée de la supervision des opérations de la Banque en Géorgie : « La BEI est heureuse de soutenir les femmes et les jeunes qui entreprennent ainsi que les jeunes pousses en Géorgie dans le cadre de son initiative conjointe avec la Commission européenne. Mis en œuvre par l’une des principales banques géorgiennes, TBC Bank, ce mécanisme de garantie favorisera l’inclusion financière des PME mal desservies et augmentera leur contribution à l’économie. Il est particulièrement important de soutenir la croissance des entreprises et la diversification de l’économie géorgienne, alors que le pays vient de se voir accorder le statut de candidat à l’adhésion à l’UE. »

Paweł Herczyński, ambassadeur de l’Union européenne en Géorgie : « Le plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental est l’épine dorsale de la coopération entre l’Union et la Géorgie pour soutenir les petites entreprises, stimuler l’emploi et la croissance, promouvoir la connectivité et favoriser la transition écologique et numérique de la Géorgie. Nous soutenons avec satisfaction l’accord de garantie conclu ce jour, qui s’inscrit dans une approche inclusive pour assurer l’accès au financement et la création d’emplois. Une croissance économique inclusive et durable est cruciale pour l’essor socio-économique de la Géorgie et la résilience de son économie. La concrétisation de ces priorités européennes – pour une croissance économique plus inclusive et plus durable – aidera la Géorgie sur la voie de son adhésion à l’UE. »

Vakhtang Butskhrikidze, PDG de JSC TBC Bank : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat stratégique avec la BEI et d’annoncer la conclusion d’un nouvel accord de partage des risques. Cette opération témoigne du partenariat solide et bien établi entre nos organisations et de nos valeurs communes visant à renforcer l’autonomisation économique des femmes, à promouvoir la jeunesse qui entreprend et les jeunes pousses et à soutenir le développement régional du pays. Les instruments financiers innovants de ce type sont très importants, car ils permettent à TBC d’accélérer le financement des PME mal desservies, de renforcer leur compétitivité ainsi que de soutenir le développement économique durable et la création d’emplois en Géorgie. Je tiens à remercier la BEI pour ce soutien prolongé et je suis convaincu que nous aurons de nombreuses occasions de conclure d’autres accords à fort impact à l’avenir. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Géorgie

Depuis 2010, les opérations de la BEI en Géorgie favorisent le développement économique et social du pays. La Banque soutient des secteurs clés, notamment l’énergie, les transports, la gestion de l’eau et des eaux usées, l’agriculture durable et les petites entreprises. Les opérations de la BEI en Géorgie relèvent de la politique européenne de voisinage, du Partenariat oriental et d’autres accords bilatéraux de l’UE.

Elles sont guidées par la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne et par le plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires de l’Équipe Europe pour promouvoir le développement territorial et les projets verts. Nous soutenons également les réformes visant à renforcer l’économie géorgienne sur la voie d’une future adhésion à l’UE.

À propos de l’Initiative pour l’accès des PME aux financements

L’Initiative pour l’accès des PME aux financements est un programme conjoint de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne, qui vise à améliorer l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que l’inclusion financière des segments mal desservis, comme les jeunes pousses ou les entreprises dirigées par des jeunes ou des femmes.

L’initiative contribue à renforcer le secteur privé local, à consolider la résilience économique et à soutenir l’emploi dans le voisinage méridional et oriental de l’Union européenne ainsi qu’en Afrique subsaharienne.

Elle est appuyée par le Fonds européen pour le développement durable au titre du Plan européen d’investissement extérieur.