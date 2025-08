La Géorgie et la BEI

Nous appuyons la transition numérique en Géorgie et faisons porter nos efforts notamment sur l’extension du réseau internet à haut débit aux populations rurales grâce à un vaste réseau de fibre optique. Cette initiative vise à combler la fracture numérique entre zones urbaines et zones rurales, à stimuler la création d’emplois et à aider les entreprises locales. Nos investissements dans la transition numérique en Géorgie contribuent non seulement à améliorer les conditions de vie et à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux, mais ils favorisent aussi l’inclusion numérique pour les femmes, les minorités sociales et les personnes en situation de handicap, avec à la clé une société plus connectée et plus équitable.