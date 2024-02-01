L’année dernière, le Groupe BEI a signé de nouveaux financements à hauteur de 1,26 milliard d’EUR pour des projets en Autriche.

La banque de l’UE a mis l’accent sur le financement de projets liés aux énergies renouvelables et aux logements abordables.

De multiples projets menés conjointement avec des banques assurent le financement des petites et moyennes entreprises.

En 2023, les financements du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) en Autriche se sont concentrés sur des projets soutenant les énergies renouvelables, l’approvisionnement en eau et le logement social. Dans le cadre de la publication de ses résultats annuels, la banque de l’UE annonce ce jour qu’elle a engagé 1,26 milliard d’EUR de nouveaux financements en Autriche. Dans cette conjoncture marquée par des taux d’intérêt plus élevés, les entreprises privées et publiques ont fait appel à la BEI pour qu’elle soutienne des investissements à long terme, en particulier vers la fin de 2023.

Au cours des premiers trimestres de l’année, sur fond de légère récession dans le pays, les entreprises ont généralement adopté une approche prudente vis-à-vis des investissements, comme le montre la nouvelle enquête de la BEI sur l’investissement, également publiée aujourd’hui. Cependant, de nombreuses entreprises autrichiennes voient en la mise en place de normes climatiques plus strictes plutôt une occasion à saisir qu’une préoccupation pour leurs activités. Elles sont plus nombreuses que la moyenne de l’UE à y voir une occasion à saisir.

En 2023, les opérations de la BEI en Autriche ont mis l’accent sur les infrastructures : la banque de l’UE a financé des infrastructures liées à l’eau, comme le système d’approvisionnement en eau du Burgenland, et aux énergies renouvelables. Elle a octroyé un prêt de 67 millions d’EUR pour un nouveau parc éolien terrestre situé à Engelhartstetten, en Basse-Autriche. Elle a accordé un autre prêt de 110 millions d’EUR au fournisseur d’énergie EVN AG pour le déploiement d’une capacité de production d’électricité de 103 MW à partir d’énergie éolienne. D’autres prêts en faveur de projets dans le domaine des énergies renouvelables devraient être signés en 2024.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les activités de la Banque en Autriche : « Nous constatons un intérêt croissant pour les projets qui contribuent à la transformation écologique de l’économie en Autriche. Nous continuerons à investir dans l’action en faveur du climat dans les années à venir. »

À Vienne, la BEI poursuit son soutien à des partenariats public-privé ayant pour objectif la construction de nouvelles écoles qui intègrent des concepts éducatifs innovants. Les bâtiments en question répondent également à des normes environnementales rigoureuses. Dans le domaine du logement abordable, la BEI a signé, en 2023, un deuxième accord de prêt de 75 millions d’EUR avec Erste Bank et une opération avec Hypo NOE d’un montant de 135 millions d’EUR.

En Autriche, en 2023, le Groupe BEI a principalement financé des projets relevant de la catégorie « Villes et régions durables », en y consacrant 451 millions d’EUR. L’objectif « Énergie durable et ressources naturelles » se classe deuxième avec 363 millions d’EUR. Quant à eux, les financements à l’appui des objectifs « Innovation, transformation numérique et capital humain » et « Financement des PME » ont atteint respectivement 314 millions d’EUR et 135 millions d’EUR.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI contribue à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE, notamment la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transformation numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.