La BEI et Erste Bank Österreich octroient conjointement des prêts pour un montant de 79,2 millions d’EUR à WLK energy.

Le parc de onze éoliennes d’une puissance totale de 45 mégawatts pourra alimenter 39 000 foyers en électricité verte.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Erste Bank Österreich ont décidé d’accorder à WLK energy des prêts d’un montant maximum de 79,2 millions d’EUR pour financer la construction du nouveau parc éolien d’Engelhartstetten. Ce parc éolien de Basse-Autriche compte 11 éoliennes d’une puissance totale de 45 mégawatts. Cette capacité correspond aux besoins moyens de 39 000 foyers et permettra d’économiser 980 tonnes de CO 2 par rapport à la production électrique traditionnelle autrichienne.

WLK energy est un producteur d’électricité autrichien. Une société de projet a été créée pour le parc d’Engelhartstetten et le fabricant européen Vestas fournit les éoliennes. La BEI contribuera au coût total d’investissement au moyen d’un prêt de 50,5 millions d’EUR, et Erste Bank der österreichischen Sparkassen prêtera 27,7 millions d’EUR supplémentaires. Le coût total du projet devrait s’élever à près de 90 millions d’EUR.

Ce projet soutient l’Autriche sur la voie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’énergie, ainsi que de la dépendance toujours forte à l’égard du gaz russe. Le parc éolien contribue ainsi au plan REPowerEU de l’Union européenne, qui vise à réduire cette dépendance au plus vite. Il est en outre le premier projet soutenu par la BEI à bénéficier de bonifications d’intérêts en vertu de la loi autrichienne sur le développement des énergies renouvelables.

L’administration du Land de Basse-Autriche a également mis en place en 2022 un plan visant à faire avancer la transition énergétique en accélérant les procédures d’autorisation dans le domaine des énergies renouvelables.

La construction du parc éolien a débuté le 9 novembre et durera 15 mois. Le raccordement au réseau est prévu pour décembre 2024 et la mise en service commerciale pour mars 2025. WLK energy a également conclu un contrat de fourniture d’électricité d’une durée de 15 ans avec Lenzing AG, un fabricant de fibres textiles à base de bois. D’ici 2030, Lenzing entend réduire de moitié les émissions de CO 2 par tonne de fibres vendue. Le producteur de gaz industriel Messer Austria sera un autre client du parc éolien.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement en Autriche : « Nous sommes parmi les premiers à avoir financé les parcs éoliens en Europe et en Autriche, et nous en sommes fiers. Nous continuerons à promouvoir le développement et l’expansion de cette technologie. Chaque parc éolien fait avancer la transition énergétique verte et soutient ainsi l’objectif principal de la banque européenne du climat. »

Gerda Holzinger-Burgstaller, PDG de Erste Bank Österreich : « Il est absolument essentiel pour nous, les banques, d’avoir conscience de notre responsabilité vis-à-vis de l’environnement. La croissance économique doit être une croissance durable. À l’avenir, pour tous les projets, nous prendrons encore davantage en compte l’impact sur l’environnement lors de l’octroi des financements. En finançant le parc éolien d’Engelhartstetten, qui fournira de l’électricité verte à l’industrie autrichienne, nous contribuons activement à accélérer la décarbonation. Nous devons veiller à ce que l’argent soit investi de manière durable pour mieux agir pour la planète. »

Mario Wohanka, directeur de WLK energy : « Nous sommes ravis de mettre en œuvre un projet supplémentaire de production d’électricité avec la BEI et Erste Bank comme partenaires de financement. Avec Lenzing et Messer Austria, c’est à deux grandes entreprises industrielles autrichiennes que WLK energy fournira sur le long terme de l’électricité verte provenant de ce parc éolien. Ces partenariats sont la preuve d’un engagement concret en faveur de la durabilité et contribuent à une sécurité énergétique prévisible et à l’amélioration du bilan climatique. »

Stephan Pernkopf, vice-gouverneur du Land de Basse-Autriche : « La participation de la Banque européenne d’investissement à ce projet est le signe que nous abordons la transition énergétique dans une réelle démarche d’avenir et que cette approche fait de nous un modèle européen. La Basse-Autriche est d’ores et déjà l’État fédéré d’Autriche qui a le plus réduit les émissions de CO 2 et où la part de l’électricité verte est la plus importante. Grâce à ce projet, nous allons encore creuser notre avance. Ce parc éolien contribue à la protection du climat et profite aux citoyens, à l’économie et à la prospérité. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays du monde entier.

La BEI et la sécurité énergétique : au cours des dix dernières années, le Groupe BEI a mis plus de 100 milliards d’EUR à disposition pour le secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux et le stockage aident désormais les États membres à surmonter la crise provoquée par l’interruption brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé d’augmenter le volume de financement du Groupe en faveur des énergies propres afin de soutenir l’objectif de REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis du pétrole et du gaz russes. Au cours des cinq prochaines années, 45 milliards d’EUR viendront s’ajouter au soutien déjà important de la BEI en faveur de l’énergie propre. Le plan REPowerEU devrait ainsi permettre de mobiliser 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027, contribuant ainsi de manière significative à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR pour le financement de l’action en faveur du climat au cours de la présente décennie.

Erste Bank Österreich est l’entité principale du groupe des caisses d’épargne autrichien. Elle représente, avec les 46 caisses d’épargne régionales, l’un des plus grands groupes bancaires du pays et propose à sa clientèle composée de 4 millions de particuliers et de PME tout l’éventail des produits financiers. Depuis ses débuts, elle place le bien commun au cœur de son modèle commercial.

WLK energy est un producteur d’électricité autrichien du secteur privé. Sa mission est d’assurer un approvisionnement fiable de la population et des entreprises en électricité propre produite à partir de sources renouvelables. Son activité est centrée sur la conception, la construction et l’exploitation de centrales éoliennes et photovoltaïques et la distribution de l’électricité produite.