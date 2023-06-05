© EVN

La Banque européenne d’investissement octroie un prêt de 110 millions d’EUR à l’énergéticien EVN AG portant sur le déploiement de 103 MW d’énergie renouvelable.

Les travaux de construction seront terminés d’ici début 2025.

Prenant la forme d’un « prêt vert », l’opération contribue à la réalisation de l’objectif de REPowerEU : s’affranchir de la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accepte d’appuyer les investissements d’EVN AG dans des parcs éoliens dont la puissance cumulée atteindra 103 mégawatts et permettra d’approvisionner 72 650 ménages autrichiens en électricité verte. Destiné à cofinancer un projet qui devrait s’achever début 2025, le prêt de 110 millions d’EUR relève de la contribution de la BEI au plan REPowerEU.

EVN AG est l’un des principaux fournisseurs de services énergétiques et environnementaux en Basse-Autriche. Par l’intermédiaire de sa filiale evn Naturkraft Erzeugungsges.m.b.H, il produit une électricité propre à partir de sources hydrauliques, éoliennes et solaires. Son portefeuille permet d’approvisionner l’équivalent de quelque 590 000 foyers en énergie et d’éviter l’émission de près de 1,1 million de tonnes de CO 2 par an. Grâce à ce nouveau programme d’investissement, EVN renforcera davantage ses capacités dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire.

Les projets concernés contribueront à la réalisation des objectifs de l’État autrichien en matière d’action pour le climat. D’après son plan national pour l’énergie et le climat, l’Autriche entend produire 100 % de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030. Ce prêt à l’investissement sera la cinquième opération d’EVN avec la BEI et la première à prendre la forme d’un « prêt vert ».

L’investissement contribue également au plan REPowerEU, qui vise à libérer l’UE de sa dépendance à l’égard du gaz et du pétrole russes. La BEI soutient l’initiative en portant ses volumes de prêts à l’appui des énergies propres à des niveaux inédits, en engageant un financement de 30 milliards d’EUR, qui s’ajoute à ses opérations habituelles.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de la supervision des projets en Autriche : « Nous sommes fiers d’investir dans l’accélération de la production d’énergie verte en Autriche. Nous continuerons à soutenir la mise au point et le déploiement de technologies liées aux énergies renouvelables. L’ambitieux programme de déploiement d’EVN est une bonne nouvelle pour la transition vers l’énergie verte, qui constitue une priorité absolue pour la BEI en tant que banque européenne du climat. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 120 pays du monde entier.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux et les capacités de stockage intervenus en temps utile aident maintenant les États membres à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de relever les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres pour soutenir l’objectif de REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Un montant supplémentaire de 30 milliards d’EUR sera investi d’ici 2027, et ira s’ajouter au soutien déjà solide de la BEI aux énergies propres. On estime que le train de mesures REPowerEU mobilisera encore 115 milliards d’EUR d’investissements, contribuant ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour le climat au cours de cette décennie.