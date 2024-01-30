© Alamy

La BEI soutient une économie plus verte et socialement plus juste en Lusace grâce à un prêt de 150 millions d’EUR.

Les investissements dans les énergies renouvelables, les transports publics, la reconversion professionnelle, le développement des collectivités locales et la santé devraient garantir une qualité de vie élevée après l’abandon du charbon.

Coopération étroite avec ILB, la banque de promotion économique du Land de Brandebourg, dans le cadre du programme d’abandon du charbon en Lusace à l’horizon 2038.

La Banque européenne d’investissement (BEI) contribue à hauteur de 150 millions d’EUR au programme qui vise à atténuer les conséquences sociales et économiques de l’abandon du charbon et de la transition vers la neutralité climatique à l’horizon 2038 en Lusace. Dans ce cadre, la BEI collabore étroitement avec ILB, la banque de promotion économique du Land de Brandebourg.

Le programme du Land de Brandebourg 2038 pour la Lusace, qui bénéficie du soutien de l’UE et l’État fédéral allemand, a pour objet de coordonner et de promouvoir les activités des collectivités locales de la région. Il est mis en œuvre sur la base d’une approche ascendante, selon laquelle les populations locales proposent et développent ensemble différents projets visant à passer d’une économie à forte intensité de carbone à une économie neutre pour le climat.

À titre d’exemple, on peut citer la transformation efficace et durable du port de la ville de Königs Wusterhausen en une plaque tournante logistique d’importance suprarégionale. De 1986 à 2017, le port a assuré le transbordement de deux millions de tonnes de lignite par an, à raison de quatre trains par jour. Après une série d’investissements, dont les plus récents effectués en 2023 portaient sur l’installation d’une voie de chargement supplémentaire de 740 m de long, toutes les surfaces font aujourd’hui l’objet d’une exploitation commerciale. Le site, qui accueille 35 entreprises employant 447 personnes, est opérationnel de 6h à 18h. 2022 a été une année historique puisque l’activité de manutention de combustibles fossiles a été nulle.

La Lusace, qui comprend la partie est du Land de Brandebourg, à la frontière avec la Pologne, est une région marquée par l’extraction du lignite. Le lignite y représente 13 000 emplois spécialisés et bien rémunérés. Les deux tiers de ces emplois disparaîtront avec l’abandon du charbon d’ici 2030, lorsque les deux dernières mines à ciel ouvert seront fermées.

La Lusace est l’une des dernières régions d’Allemagne relevant de l’objectif de cohésion (régions dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE). La région évoluera vers un approvisionnement énergétique neutre pour le climat et fera l’objet d’une restauration écologique afin de créer une économie respectueuse du climat et des emplois hautement qualifiés pour remplacer ceux qui auront été perdus. La BEI a déjà apporté son appui à la dépollution d’anciens sites d’extraction de lignite.

La transformation verte de la Lusace bénéficie du soutien de l’UE au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds pour une transition juste. La région reçoit également des fonds de l’État fédéral allemand en application de la loi sur le renforcement structurel (« Strukturstärkungsgesetz ») et de la loi sur l’abandon du charbon, ainsi que des fonds du Land de Brandebourg.

Les ressources de la BEI peuvent être utilisées dans les domaines du développement local et régional, des transports publics à courte distance, de la santé, de l’énergie et de la formation continue.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de financement en Allemagne : « La transformation verte est un défi majeur, en particulier dans les régions charbonnières européennes. La BEI s’attache à rendre socialement juste cette transition d’une économie à forte intensité de carbone vers une économie neutre pour le climat. Nous sommes donc heureux de soutenir le Land de Brandebourg dans cette voie, en collaboration avec notre partenaire de longue date ILB. »

Tillmann Stenger, président du conseil d’administration d’ILB : « L’objectif de faire de la Lusace une région modèle à l’échelle européenne dont l’économie soit globalement neutre pour le climat nécessite des ressources considérables. Le prêt de la BEI, notre partenaire européen, peut aider grandement à relever les défis financiers liés à cet objectif. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle a pour actionnaires les États membres de l'UE. Première institution financière multilatérale au monde par sa taille, elle est l’un des plus importants bailleurs de fonds pour la lutte contre les changements climatiques. En 2022, 58 % de l’ensemble des financements de la BEI, soit environ 36,5 milliards d’EUR, ont été consacrés à des projets climatiques et environnementaux. Parmi les autres priorités de la BEI figurent le financement du développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la réduction des inégalités régionales (« cohésion ») au sein de l’Europe. Active dans 140 pays à travers le monde, la BEI accorde des prêts à long terme pour des projets solides répondant aux objectifs de l’UE.

ILB – Investitionsbank des Landes Brandenburg, qui a son siège à Potsdam, est la banque de promotion économique du Land de Brandebourg depuis 1992. Elle appuie le Land de Brandebourg et d’autres organismes publics dans la promotion de projets d’investissement publics et privés dans les secteurs de l’économie, du travail, des infrastructures et du logement. ILB conseille les investisseurs en matière de programmes de financement et d’instruments financiers. Grâce aux fonds du Land, de l’État fédéral allemand, de l’UE et à ses ressources propres, elle peut proposer des prêts à des taux avantageux, des subventions, des cautionnements, des garanties, des apports de fonds propres et du capital-risque. ILB collabore avec les caisses d’épargne et les banques coopératives et privées du Land, et est partenaire des institutions de promotion économique de l’État fédéral allemand et de la Banque européenne d’investissement.

Le programme pour la Lusace « Lausitz 2038 » constitue depuis 2020 le document de stratégie politique pour la mise en œuvre de la loi sur le renforcement structurel dans le Brandebourg. Il définit les objectifs fondamentaux à remplir et les structures nécessaires à sa mise en œuvre. Il a été révisé en 2023. Après une saisine du gouvernement du Land en janvier 2024, il doit être transmis à l’État fédéral qui doit l’entériner.