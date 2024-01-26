© Boels

Boels Rental poursuivra l’électrification de sa gamme de machines, équipements, dispositifs d’alimentation électrique et outils industriels de location pour différents marchés grâce au financement de la BEI.

La BEI soutient ses emprunteurs dans leur démarche d’élimination progressive des combustibles fossiles dans le cadre de sa Feuille de route de la banque du climat. Boels distribuera des machines et équipements électriques neufs sur différents marchés de l’UE.

La Banque européenne d’investissement et Boels Rental ont signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR pour soutenir la stratégie de décarbonation de Boels, qui devrait faire figure d’exemple dans le secteur de la location d’équipements et celui de la construction en général. La société Boels elle-même a déjà des émissions très faibles, mais les équipements de location classiques – diesel ou essence – produisent des émissions lorsqu’ils sont utilisés par les clients. En électrifiant davantage sa flotte, ses machines et ses équipements de location, Boels réduira considérablement les émissions « en aval ».

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Boels attache une grande importance à sa stratégie de décarbonation et, en tant que banque européenne du climat, nous sommes là pour soutenir une telle démarche. L’électrification des machines est et restera un élément important de l’ambition qu’a l’Union européenne de réduire notre empreinte carbone collective. Nous espérons que d’autres entreprises suivront l’exemple de Boels. »

Les nouveaux équipements acquis par Boels seront répartis entre ses agences, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, en Belgique et au Luxembourg.

Pierre Boels, PDG de la société : « Ce prêt accordé par la BEI témoigne de la reconnaissance de notre position de chef de file en Europe et des efforts déployés dans le cadre de notre stratégie visant à rendre notre flotte de matériel durable. Nos investissements continus dans du matériel durable ont déjà été importants ces dernières années et ils vont continuer à augmenter, grâce à ce prêt de la BEI. Nous disposons ainsi de l’une des plus grandes flottes d’équipements durables en Europe, ce qui permet à nos clients d’accélérer leur parcours de décarbonation. »

Le financement soutient la stratégie à long terme de Boels à l’échelle du groupe et ses plans d’investissement en matière d’équipements verts, notamment pour l’élimination progressive des moteurs à combustibles fossiles chaque fois que cela est possible. Par rapport aux moteurs diesel, l’utilisation de moteurs électriques présente un gain global en matière de performance, d’efficacité énergétique, de protection de l’environnement, de prévention des risques et de santé. Outre l’absence d’émissions directes de gaz à effet de serre, les équipements électriques sont plus économes en énergie et moins bruyants, ils produisent des vibrations plus faibles et ils émettent moins de poussières et de particules fines.

Informations générales

Ces dernières années, la BEI a mis plusieurs milliards d’euros à disposition pour financer des projets néerlandais dans divers secteurs, notamment la recherche-développement, les transports, les soins de santé et les petites entreprises.

La BEI, la banque de l’Union européenne, est la seule banque qui a pour actionnaires les États membres de l’Union européenne, dont elle représente les intérêts. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. La Banque travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE et elle est la plus grande emprunteuse et bailleuse de fonds multilatérale au monde. Elle apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI concentre plus de 90 % de son activité en Europe.

Boels Rental Group est l’une des plus grandes sociétés de location de matériel en Europe. Le groupe, composé de Boels Rental et de sa filiale Cramo, propose la plus large gamme d’équipements et d’outils modernes et de haute qualité accessibles partout via un réseau de plus de 725 agences réparties dans 18 pays. Plus de 7 000 employés travaillent pour Boels Rental Group.