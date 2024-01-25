© Cold Lake

La Banque européenne d’investissement soutient le projet innovant de Cold Lake concernant l’élevage durable à terre de l’omble chevalier, un poisson d’eau douce apprécié.

Cet accord est rendu possible avec l’appui du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires au cours de la période 2021-2027.

Le prêt contribuera à la construction et à l’exploitation de la première installation à grande échelle d’Europe destinée à l’élevage à terre et à la transformation de l’omble chevalier, dans la localité de Kall qui appartient à la commune d’Åre.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 28 millions d’EUR avec l’entreprise suédoise Cold Lake Invest AB. Cette société suédoise s’est fixé pour objectif de répondre à l’augmentation de la demande du marché, qui recherche des protéines de poisson durables et saines induisant une empreinte environnementale minimale et, dans le même temps, à l’évolution attendue de l’habitat naturel de l’omble chevalier, menacé par les effets des changements climatiques. L’opération bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires à l’appui des priorités stratégiques de l’UE.

Liisa Raasakka, responsable du bureau de la BEI à Stockholm : « Cold Lake franchit une nouvelle étape dans le domaine de la pisciculture durable à terre, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs. L’utilisation de méthodes innovantes ayant un impact environnemental minimal s’inscrit dans la droite ligne des objectifs de la BEI en tant que banque européenne du climat. Nous accordons la priorité au soutien à la transition écologique, et l’économie bleue en constitue un volet important. »

Andreas Ericson, PDG de Cold Lake Invest : « Cold Lake se félicite d’avoir conclu un accord avec la BEI. Son soutien nous permet de finaliser notre financement et de démarrer la construction de notre installation. Cold Lake est déterminée à jouer son rôle dans une nouvelle filière suédoise moderne axée sur le développement durable. Le projet redynamise également les collectivités rurales, un aspect aussi très important à nos yeux. Le fait que la BEI examine notre scénario d'activité et évalue nos partenaires est, à notre avis, un signe fort que nous faisons bien les choses et que nos activités futures contribueront à un avenir durable au sein de l’industrie alimentaire moderne. »

Le projet est inédit dans le sens où il consiste à mettre en œuvre, en Suède, un élevage à terre à intégration verticale et à grande échelle d’omble chevalier. Il englobe l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble de technologies permettant de contrôler l’intégralité du processus, depuis le stock reproducteur jusqu’à l’abattage, à la transformation et à la livraison du produit final.

L’installation sera alimentée par des énergies renouvelables et recourra à un système d’aquaculture en recirculation pour élever les poissons dans des bassins intérieurs, ce qui minimisera l’utilisation de l’eau douce ; celle-ci sera recyclée grâce à des techniques de filtration de pointe et à un contrôle automatisé des paramètres de l’eau, entre autres.

Informations générales

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Cold Lake Invest AB est une entreprise axée sur les technologies de l’agroalimentaire qui produira des ombles chevaliers de manière 100 % durable. L’entreprise aura un mode de production circulaire car tous ses déchets seront réintégrés dans le cycle de la vie.