COLD LAKE SUSTAINABLE ARCTIC CHAR (IEU GT)

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Fiche récapitulative
- Agriculture, pêche, sylviculture - Agriculture, sylviculture et pêche
The project will finance a recirculating aquaculture system and processing facility for the sustainable production of certified premium arctic char with minimal environmental impact.
Primary objectives: - Sustainable energy and natural resources 100.00 % Cross-cutting objectives: - Climate Action and Environmental Sustainability 100.00 % - Climate Action 100.00 % - Climate Change - Adaptation (transversal) 42.38 % - Climate Change - Mitigation (transversal) 57.62 % - Environmental Sustainability 100.00 %
The project is line with the InvestEU objective of Bioeconomy and Sustainable blue economy.
Cold Lake Invest AB aims to build and operate Sweden's first of a kind large-scale facility for sustainable land-based farming, slaughtering, and processing of Artic Char, in the village of Kall, Åre municipality, near Lake Kallsjön. AC is a freshwater fish from the Salmonidae family.
The project addresses the main market failures of imperfect information of financing small companies, investing in innovative production systems (Recirculation Aquaculture System for Arctic Char) and delivering the common good of making available healthy and sustainable source of protein, respecting animal welfare, with a reduced footprint.
The use of innovation and a controlled environment for sustainable fish production generates social benefits, as this high product quality is combined with optimal resource efficiency and a reduced environmental footprint. The project will also support employment and economic activities along the supply chain in rural areas of Sweden.
The technology supplier will develop its first complete commercial scale facility from brood stock to processing. The brood stock presents several innovative aspects as controlled environmental conditions to improve fertility and genetic selection.
The EIB quasi-equity/ venture debt's products is of a size and maturity that would be difficult to obtain in the market under current circumstances due to rising interest rates and less liquidity available from private investors. The EIB's financing is expected to crowd-in other investors to close the financing need for the project.
The project might not have been carried out by the EIB without the InvestEU support.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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