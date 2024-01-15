© Shutterstock

Le Groupe Banque européenne d’investissement permet à EFL de disposer de nouvelles capacités de financement grâce à une titrisation synthétique.

EFL s’engage à mettre en place de nouveaux crédits-bails pour un montant de 572 millions d’EUR (2,5 milliards de PLN) à l’appui d’investissements durables mis en œuvre par des microentreprises et petites et moyennes entreprises en Pologne.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a signé un accord de titrisation synthétique renouvelable avec Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) pour un portefeuille de créances de crédit-bail de 2 milliards de PLN. L’opération s’inscrit dans la continuité de la coopération de longue date en place entre EFL, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI). Elle devrait soutenir l’entrepreneuriat, la création d’emplois et la croissance économique en Pologne.

Dans le cadre de cet accord, EFL s’engage à fournir des financements pour un montant total de 2,5 milliards de PLN aux microentreprises et petites et moyennes entreprises sur une période de trois ans. Au moins 172 millions de PLN devraient aller à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale. Ce nouveau financement devrait en outre bénéficier à un grand nombre d’entités basées dans des régions moins développées (selon le critère du revenu par habitant), et souligne l’engagement du Groupe BEI en faveur d’une croissance équitable et de la cohésion sociale et territoriale.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Soutenir de nouvelles capacités de prêt pour les petites et moyennes entreprises est d’une importance cruciale pour le maintien de la création d’emplois et de la croissance économique. Nous sommes heureux de pouvoir élargir notre relation de longue date avec Europejski Fundusz Leasingowy et nous sommes convaincus que ce financement soutiendra l’entrepreneuriat durable dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « L’opération apportera une contribution significative à l’amélioration de l’accès au financement par crédit-bail des microentreprises et petites et moyennes entreprises en Pologne. Elle montre comment le FEI, en collaboration avec la BEI, peut débloquer des prêts durables supplémentaires en investissant à la fois dans les tranches mezzanine et de premier rang de l’opération. »

Radosław Woźniak, PDG d’EFL : « Nous nous félicitons de cette nouvelle opération fructueuse avec notre partenaire de longue date, le Groupe BEI. Ensemble, nous avons retenu une solution qui permettra de soutenir davantage le marché polonais du crédit-bail et de la location de longue durée de manière responsable et durable, dans le droit fil de la stratégie du groupe Crédit Agricole. »

Le renforcement de la capacité de prêt d’EFL est rendu possible par la protection de crédit apportée par le Groupe BEI : le FEI fournit une protection sans mise de fonds à EFL en investissant dans la tranche mezzanine de 250 millions de PLN et dans la tranche de premier rang de 1,717 milliard de PLN d’un portefeuille granulaire de créances de crédit-bail polonaises concernant des véhicules légers, des machines et des équipements, ainsi que des camions et des remorques, représentant un total de 2 milliards de PLN. La moitié de l’encours du FEI sur la tranche de premier rang et la totalité de son encours sur la tranche mezzanine sont ensuite contre-garanties par la BEI. Les fonds d’EFL peuvent ainsi être redéployés pour soutenir l’économie. EFL conserve la tranche de rang inférieur et l’intégralité de l’encours sur un ensemble de contrats de crédit-bail sélectionnés présentant des caractéristiques similaires à celles des encours référencés.

L’opération comporte un mécanisme de marge excédentaire synthétique soumise à l’obligation d’utilisation sous peine de perte définitive, une période de reconstitution de deux ans et un amortissement au prorata de la tranche de premier rang et de la tranche mezzanine (sous réserve d’événements déclencheurs liés aux performances). Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Santander Corporate & Investment Banking ont agi en qualité de co-arrangeurs pour EFL.

Il s’agit de la quatrième opération de titrisation du Groupe BEI avec EFL. Les opérations précédentes ont permis de mobiliser des capitaux et de fournir des financements et ont favorisé l’octroi de nouveaux prêts aux microentreprises et petites et moyennes entreprises en Pologne. Elles ont tout particulièrement contribué à améliorer l’accès au financement pour les emprunteurs dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, pour les microentreprises et pour les entreprises dans lesquelles les femmes sont fortement représentées.

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale, et d’autres encore.

EFL, l’une des premières sociétés de crédit-bail de Pologne, a été fondée en 1991. Depuis 2001, EFL fait partie du groupe Crédit Agricole, ce qui garantit la stabilité financière et la sécurité de l’entreprise et lui permet de bénéficier des connaissances et de l’expérience d’une institution financière d’envergure internationale. EFL élargit constamment sa gamme de solutions pour les entreprises. Le groupe EFL comprend la société de gestion de parcs automobiles Carefleet, la société d’affacturage Eurofactor et Truck Care, qui propose un service complet de location de véhicules utilitaires destiné aux entreprises de transport. Au sein du groupe EFL, l’entreprise offre un large éventail de produits : crédit-bail, prêts, gestion de parc automobile, location de longue durée, assurance et affacturage. Depuis 1991, EFL travaille avec les plus importants fabricants et fournisseurs de machines, d’équipements, de véhicules et d’autres actifs immobilisés. La société s’est vu attribuer, entre autres, le statut de meilleure marque dans le secteur des entreprises pour 2021 et 2022, le titre d’entreprise soucieuse de la clientèle à six reprises, et celui de marque financière de l’année à sept reprises. Plus de 382 000 clients ont déjà choisi de travailler en partenariat avec EFL.