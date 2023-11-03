EFL ENHANCED SUPPORT TO SMES AND MIDCAPS

The operation will generate additional lending capacity for EFL, supporting the financing of small and medium scale projects undertaken by SMEs and Midcaps in Poland. As such, it falls under the scope of EU objectives through its contribution to job creation, increased competitiveness and productivity of SMEs and Mid-Caps. EFL has an in-depth experience with implementing EIB products through its network of branches in the targeted regions.

It is expected that 100% of the finance unlocked by the EIB will benefit cohesion areas and as such, help reduce regional disparities per the EU's cohesion policy.

Furthermore, synthetic securitisations represent innovative capital management tools as existing structured finance instruments in the Polish market remain scarce. EIB's participation will create a signalling effect that aims to crowd-in the private sector financial intermediaries, thus contributing to the development of the financial market in Poland, while supporting the capital market union objective.