Le prêt servira à financer la construction de centres de soins résidentiels, d’appartements avec assistance et d’hôpitaux de réadaptation neurologique dans sept régions d’Espagne.

Le projet améliorera l’accès aux services de soins résidentiels et ambulatoires pour les personnes dépendantes et contribuera à la réalisation d’objectifs sociaux.

Une part importante du financement revêt la forme d’un prêt vert de la BEI destiné à financer de nouveaux bâtiments économes en énergie, dans le droit fil de la taxinomie de l’UE.

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Vitalia ont signé un prêt de 90 millions d’EUR pour financer de nouvelles installations telles que des centres de soins résidentiels et ambulatoires, principalement pour les personnes âgées, dans sept régions d’Espagne. Cet accord vient appuyer le cadre public de prise en charge de la dépendance en Espagne. Le financement est soutenu par le programme InvestEU, qui entend mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

Le plan d’expansion de Vitalia soutenu par la BEI court jusqu’en 2027. Il comprend la construction de douze centres de soins résidentiels, de quatre immeubles d’habitation avec assistance pour personnes dépendantes, ainsi que de trois hôpitaux de réadaptation neurologique. Le soutien de l’UE servira également à financer l’équipement médical des centres de Vitalia. Les investissements seront mis en œuvre en Andalousie, en Aragon, au Pays basque, en Cantabrie, en Catalogne, dans la Communauté de Madrid et dans la Région de Murcie.

Le projet améliorera l’offre de services de soins et leur accès sur tout le territoire espagnol et concourra ainsi à la réalisation d’objectifs médicaux et sociaux. Il contribuera à répondre à des enjeux tels que le vieillissement démographique et la prise en charge des maladies chroniques. Le modèle résidentiel en vigueur sera adapté aux défis de la société actuelle, en adéquation avec les niveaux de qualité exigés par les nouvelles générations de personnes dépendantes et leurs familles. En outre, une part importante du financement revêt la forme d’un prêt vert de la BEI à Vitalia, du fait que les nouveaux bâtiments seront économes en énergie, et elle s’inscrit dans le droit fil des objectifs de la banque européenne du climat en matière d’action en faveur du climat et de durabilité environnementale.

L’opération relève du volet d’action « Investissements sociaux et compétences » d’InvestEU et est conforme à l’objectif de politique publique Innovation, transformation numérique et capital humain de la BEI, en particulier en matière de santé, ainsi qu’au programme urbain pour l’Union européenne. Elle contribue également au développement d’une « économie au service des personnes » et au plan d’action sur le socle européen des droits sociaux en matière de protection et d’inclusion sociales.

Vitalia est une entreprise espagnole qui emploie actuellement quelque 4 600 personnes, dont 93 % de femmes. Les 19 nouveaux centres entraîneront une augmentation des effectifs et offriront de nouvelles possibilités d’emploi, principalement pour les femmes. Dès lors, l’opération se distingue par sa contribution à la création et au maintien d’emplois et par son alignement sur la stratégie de prêt du Groupe BEI à l’appui de projets qui favorisent l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes.

« Il est crucial d’investir à l’appui des soins de santé et des logements avec assistance pour le bien-être et la qualité de vie de nos aînés. Ces investissements leur permettent de bénéficier de services de meilleure qualité et améliorent leurs possibilités de soins », a déclaré Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal, à l’occasion de la cérémonie de signature à Saragosse. « Nous sommes ravis d’unir à nouveau nos forces avec Vitalia pour soutenir un projet au titre d’InvestEU qui aura un impact social important en Espagne. La valeur ajoutée résidera dans la mise en place d’infrastructures durables et la promotion de l’emploi et de la cohésion territoriale. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Le programme InvestEU est essentiel pour relever les défis de l’UE tels que le vieillissement rapide de la population. Je me réjouis que, grâce à cet accord, nous aidions l’Espagne à répondre à cet enjeu et à construire de nouveaux centres de soins résidentiels, principalement pour les personnes âgées. L’initiative contribuera également à la transition écologique, tout en favorisant la croissance économique et la création d’emplois. »

« Nous sommes heureux que l’UE soutienne le plan d’expansion de notre entreprise. Ce soutien nous permettra de poursuivre notre rôle de premier plan dans le nouveau modèle résidentiel en Espagne. Nous sommes maintenant prêts à intensifier ce plan en nous engageant résolument en faveur de la neuroréadaptation pour les accidents vasculaires cérébraux et la détérioration neuro-cognitive associée au vieillissement de la population », a déclaré Chema Cosculluela, PDG de Vitalia. « Ce projet témoigne de l’engagement de Vitalia à construire des bâtiments verts certifiés LEED afin d’améliorer la qualité de vie des usagers, de réduire au minimum la consommation d’énergie et d’eau et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. »

BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a signé en 2022 en Espagne pour plus de 9,9 milliards d’EUR de financements, dont un soutien record à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Vitalia

Vitalia est un prestataire de services gériatriques de premier plan en Espagne. Elle s’appuie sur une vaste expérience, une équipe multidisciplinaire de professionnels et un modèle de soins innovant. Elle dispose des technologies et des thérapies les plus avancées pour la réadaptation neurologique des personnes qui ont subi un traumatisme ou font face aux conséquences d’un accident vasculaire cérébral ou d’une lésion cérébrale acquise.

Vitalia gère 70 centres, emploie 5 500 professionnels et offre 9 700 places de soins. Elle peut se prévaloir de plus de 25 années d’expérience dans la conception, la création et la gestion de centres et de services de soins aux personnes qui, en raison du manque ou de la perte d’autonomie physique, psychique ou intellectuelle, ont besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne.