Ce financement permettra d’encourager les activités de RDI de l’entreprise espagnole spécialisée dans la conception d’équipements électriques pour le secteur de l’énergie.

Grâce à ce prêt, Arteche mettra au point de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour le secteur de l’électricité, contribuant ainsi à la transition énergétique et à la décarbonation des processus.

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Arteche ont signé un prêt de 29 millions d’EUR pour le financement des activités de recherche, développement et innovation (RDI) de la société espagnole spécialisée dans les équipements et solutions destinés au secteur de l’énergie.

Le prêt de la BEI, qui bénéficie du soutien du programme InvestEU, appuie la recherche relative aux équipements électriques et électroniques dans le domaine des transformateurs, des relais, des disjoncteurs à réenclenchement, des interrupteurs, ainsi que des systèmes d’automatisation des postes électriques et de services connexes qui permettent au réseau électrique de fournir à l’utilisateur final un approvisionnement en énergie efficace, fiable et de qualité. Ce prêt permettra également à Arteche d’effectuer des investissements dans la transformation numérique de ses processus, l’automatisation de la production et la cybersécurité.

Par ce nouveau financement, la BEI contribue à renforcer l’industrie manufacturière de l’UE pour le développement de technologies stratégiques de pointe. Compte tenu du rôle d’Arteche en tant que fournisseur d’équipements pour les entreprises du secteur de l’énergie, l’opération contribue également à l’objectif du plan REPowerEU d’accroître la sécurité énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Ce prêt s’inscrit dans le droit fil de priorités stratégiques de la BEI, à savoir l’innovation, la transition numérique et le capital humain. Il est également conforme aux objectifs en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale, qui constituent un axe d’activité transversal de la banque de l’UE.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes très heureux de renouveler notre coopération avec Arteche afin d’encourager la recherche-développement de produits et de solutions électriques qui sont fondamentaux pour accélérer la décarbonation du secteur de l’énergie et l’électrification de l’économie. Ce prêt illustre une nouvelle fois comment la BEI stimule la compétitivité des entreprises européennes tout en accélérant la transition énergétique et en contribuant à l’autonomie stratégique de l’UE. »

Alex Artetxe, président et PDG d’Arteche : « Grâce à ce nouveau financement de la BEI au titre du programme InvestEU, nous continuerons à investir des ressources dans l’innovation de nos solutions destinées à répondre aux besoins d’un réseau électrique toujours plus numérique, flexible et décentralisé. »

Cette opération constitue le second accord de financement signé par la BEI et Arteche afin d’appuyer l’activité de RDI de l’entreprise.

Informations générales

BEI

En 2022, l’activité en Espagne du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), représentait un volume de financement total supérieur à 9,9 milliards d’EUR, dont un soutien record à des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a prêté plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de la transition énergétique en Europe, une priorité de la banque européenne du climat. Cette même année, la BEI a accordé en Espagne un montant record de 3,197 milliards d’EUR au financement de projets à l’appui des énergies durables et des ressources naturelles, ce qui place le pays au deuxième rang de l’UE en matière de volume de financement. Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition au profit des énergies durables et à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe du fait de l’agression injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds affectés aux projets relevant du plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce volume de financement supplémentaire s’ajoute au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies durables et représente une augmentation de 50 % par rapport à la dotation initiale de 30 milliards d’EUR affectée à REPowerEU et annoncée en octobre 2022.

La BEI a également décidé d’élargir l’éventail des secteurs admissibles afin d’encourager le financement de l’industrie manufacturière de l’UE dans des technologies stratégiques de pointe et neutres en carbone, ainsi que dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Ces financements supplémentaires seront affectés d’ici 2027 et, au total, ils devraient mobiliser des investissements pour plus de 150 milliards d’EUR dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, veuillez cliquer ici.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Arteche

Fondé en 1946, le groupe Arteche mène des activités dans le secteur de l’électricité, depuis la production jusqu’à la distribution, en se spécialisant dans le segment des équipements, des composants et des solutions électriques. Figurant parmi les trois premiers chefs de file mondiaux sur le marché des transformateurs de mesure, c’est le numéro 1 dans le domaine des relais auxiliaires. Il maintient une position de chef de file régional pour ce qui concerne les autres produits, en particulier ceux destinés aux marchés très exigeants et à forte valeur ajoutée, comme la production d’énergie renouvelable et le secteur ferroviaire.

Le groupe Arteche entend faciliter le transport et la distribution d’électricité depuis n’importe quelle centrale jusqu’à l’utilisateur final, en veillant à ce qu’ils soient efficaces, fiables et de qualité. C’est pourquoi l’entreprise investit régulièrement dans la RDI, avec l’intention d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses produits, d’innover dans le développement de nouvelles solutions et d’offrir aux clients une valeur ajoutée qui la distingue. Arteche déploie aujourd’hui ses capacités de distribution commerciale dans plus de 175 pays. Elle compte 13 usines en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie, dont 6 centres dédiés à la recherche. Ses effectifs se montent à plus de 2 800 personnes dans le monde.