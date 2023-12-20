© TBC Bank

Le prêt de la BEI de 70 millions d’EUR facilitera l’accès au financement à des conditions attrayantes pour les entreprises locales.

Sur le total, 40 millions d’EUR seront consacrés à la finance verte et les 30 millions d’EUR restants soutiendront la croissance et l’innovation.

Au moins 30 % des ressources seront affectées à des initiatives de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes.

Le prêt est complété par un appui au titre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems financé par l’État allemand au titre de l’initiative IKI (Internationale Klimaschutzinitiative).

La Banque européenne d’investissement (la BEI, la banque de l’UE) a signé un accord de prêt de 70 millions d’EUR avec TBC Bank pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Géorgie.

Le prêt multidevises améliorera l’accès au financement par l’apport de ressources à long terme à des conditions attrayantes. Ces fonds pourront être mis à disposition en monnaie locale, ce qui évitera aux entreprises de s’exposer aux risques de change. Le prêt contribuera à la préservation d’un grand nombre de postes et stimulera la croissance et l’emploi. Il soutiendra une reprise économique durable, dans le cadre de l’emblématique plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, qui vise à aider 80 000 PME. L’opération relève de la contribution sur risques propres de la BEI aux objectifs du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée de la supervision des opérations de la Banque en Géorgie : « La BEI se félicite de soutenir les PME géorgiennes au moyen de ce prêt innovant acheminé par l’intermédiaire TBC Bank, l’une des principales banques géorgiennes. L’innovation tient au fait qu’une partie importante du montant du prêt sera spécifiquement affectée à des financements verts et inclusifs axés sur l’égalité des sexes. L’engagement en faveur des petites entreprises et l’accent mis sur le financement vert et inclusif en très étroite collaboration avec l’Union européenne s’inscrivent dans le droit fil des priorités de la BEI. »

Paweł Herczyński, ambassadeur de l’Union européenne en Géorgie : « Le plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental est l’épine dorsale de la coopération entre l’UE et la Géorgie pour les années à venir. Il fixe des objectifs ambitieux et recense d’importantes initiatives phares, dont notre appui à 80 000 PME géorgiennes. L’UE soutient avec satisfaction l’accord de prêt conclu ce jour, qui s’inscrit dans une approche durable et inclusive pour assurer l’accès au financement et la création d’emplois. Un secteur économique plus inclusif et plus vert est essentiel pour le développement et la résilience de l’économie et de la société géorgiennes. La concrétisation de ces priorités européennes – pour une économie plus inclusive et plus verte – aidera la Géorgie sur la voie de son adhésion à l’UE. »

Vakhtang Butskhrikidze, PDG de JSC TBC Bank : « Nous sommes fiers d’avoir construit une relation aussi fructueuse avec la BEI, qui se poursuit depuis plus d’une décennie déjà. La signature de cette opération de référence est un nouveau témoignage du partenariat solide et bien établi entre nos organisations et de notre volonté partagée de promouvoir le développement durable de l’économie géorgienne. Ce financement permettra à TBC de continuer à soutenir les PME géorgiennes, en leur fournissant des ressources plus abordables à long terme, et de stimuler ainsi la croissance économique et la création d’emplois. En outre, l’accent particulier mis sur les investissements liés au climat et les entrepreneuses améliorera l’environnement économique durable dans le pays. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Géorgie

La BEI s’emploie à soutenir le développement économique et social en Géorgie depuis 2007. Son engagement dépasse 2 milliards d’EUR et est réparti entre différents secteurs, notamment les infrastructures, l’énergie verte, l’eau et l’assainissement, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME). La Banque opère en Géorgie conformément à la politique européenne de voisinage (PEV), au Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux de l’UE.

La BEI est l’un des principaux prêteurs institutionnels du secteur financier géorgien pour le soutien aux PME. Elle a mis à disposition dans le pays plus de 400 millions d’EUR pour le financement des PME et collabore actuellement avec sept intermédiaires financiers. Elle s’est montrée prête à renforcer son soutien aux entreprises lorsque cela était le plus nécessaire et elle a fourni plus de 160 millions d’EUR de financements à des conditions particulières afin d’atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19. La BEI gère également deux programmes de garantie de portefeuille partielle en Géorgie dont l’objectif est de partager le risque lié aux prêts à des PME admissibles avec les intermédiaires, en partenariat avec le Fonds européen d’investissement (FEI). Les garanties de portefeuille du Groupe BEI couvrent des prêts pour les PME représentant plus de 380 millions d’EUR. Cinq opérations d’assistance technique ont été mises en œuvre au cours des deux dernières années pour améliorer la capacité des intermédiaires, et une nouvelle génération d’opérations d’assistance technique sera lancée prochainement.

À propos du programme d’assistance technique Greening Financial Systems de la BEI

L’assistance technique complétant le prêt est proposée dans le cadre du programme Greening Financial Systems de la BEI pour l’écologisation des systèmes financiers, qui est financé par le Fonds IKI (Internationale Klimaschutzinitiative) au nom du ministère fédéral allemand de l’économie et de la protection du climat. Le programme représente une contribution conjointe du ministère allemand et de la BEI au travail du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN), et en particulier à l’initiative « Readiness Support for Greening Central Banks » (soutien à l’écologisation des banques centrales).