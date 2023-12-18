© Shutterstock

Le financement soutiendra la construction de deux centrales solaires photovoltaïques en Andalousie pour une puissance installée totale de 227 MW.

La totalité du montant sera affectée dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, ce qui contribuera à une croissance équitable et à la convergence des niveaux de vie.

Le projet concourra à la réalisation de l’objectif de REPowerEU visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 80 millions d’EUR en faveur de Cepsa pour la construction de deux centrales solaires photovoltaïques en Andalousie. Grâce à ces centrales, la capacité de production d’électricité à partir de sources renouvelables augmentera de 227 MW, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone et à soutenir la stratégie « Positive Motion » de Cepsa.

L’électricité produite équivaudra à la consommation moyenne annuelle d’environ 108 800 foyers espagnols et permettra d’éviter un volume d’émissions de gaz à effet de serre de plus de 140 000 tonnes d’équivalent CO 2 par an.

La puissance installée de 227 MW sera intégralement déployée dans des régions relevant de l’objectif de cohésion – où le revenu par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE –, ce qui témoigne de l’engagement de la BEI à réduire les inégalités régionales et à promouvoir les investissements dans les régions moins favorisées. Le prêt s’inscrit également dans le cadre du plan d’action de la BEI destiné à soutenir REPowerEU, l’initiative visant à renforcer la sécurité énergétique afin de réduire la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

« L’accord de financement de ce jour est un nouvel exemple du soutien que la BEI apporte depuis longtemps pour augmenter la production d’énergie renouvelable en Espagne. Ce nouveau prêt financera une capacité de production d’électricité supplémentaire de 227 MW à partir de sources renouvelables, accélérant la transition écologique et favorisant la cohésion. Il témoigne également de l’engagement de la BEI à garantir un accès à l’énergie durable pour tous les Européens et Européennes et à assurer l’autonomie stratégique de l’UE », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Maarten Wetselaar, directeur général de Cepsa : « Ce nouveau prêt de la BEI aidera Cepsa à construire deux centrales solaires en Andalousie, dans le sud de l’Espagne, où nous mettons au point l’un des projets d’hydrogène vert les plus ambitieux d’Europe. L’énergie solaire est un ingrédient clé pour la production d’hydrogène vert, lequel permet de décarboner les transports lourds et l’industrie, ainsi que pour d’autres usages à forte intensité énergétique. Nous remercions la BEI de son soutien grâce auquel Cepsa concrétise sa stratégie visant à devenir un fournisseur de solutions énergétiques propres de premier plan, en particulier dans les secteurs dont l’empreinte carbone est difficile à réduire. »

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a engagé plus de 17 milliards d’EUR de financements en faveur de la transition énergétique en Europe, une priorité absolue pour la banque européenne du climat. Cette même année, l’Espagne a reçu un financement record de 3,1 milliards d’EUR à l’appui de projets liés aux énergies durables et aux ressources naturelles (le pays était le deuxième bénéficiaire du soutien financier de l’Union européenne). Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition vers les énergies durables et à surmonter la crise provoquée par l’arrêt brutal des livraisons de gaz à la suite de l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a porté à 45 milliards d’EUR le montant alloué aux projets relevant du plan REPowerEU. REPowerEU est le plan conçu pour mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter aux interventions déjà importantes de la BEI en faveur des investissements dans les énergies durables. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe REPowerEU initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022.

Afin de stimuler le financement de l’industrie manufacturière de l’UE, la BEI élargira aussi l’éventail des secteurs admissibles aux technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette de CO 2 , ainsi qu’à l’extraction, à la transformation et au recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera décaissé d’ici 2027. Au total, il devrait mobiliser plus de 150 milliards d’EUR d’investissements dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Plus tôt cette année, la BEI a accordé un prêt de 150 millions d’EUR à Cepsa pour l’installation de plus de 1 800 bornes de recharge ultrarapides pour véhicules électriques en Espagne et au Portugal.

Informations générales

Banque européenne d’investissement

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a signé en 2022 en Espagne pour plus de 9,9 milliards d’EUR de financements, dont un soutien record à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale. Au Portugal, le Groupe BEI a signé 1,7 milliard d’EUR de nouveaux financements en 2022.

Cepsa et la durabilité

Dans le cadre de sa stratégie 2030 « Positive Motion », Cepsa amorce une profonde transformation, dans le but de décarboner son activité et d’aider ses clients à relever leurs propres défis en matière de décarbonation. À cette fin, l’entreprise investira au cours de la décennie de 7 milliards d’EUR à 8 milliards d’EUR, dont environ 60 % iront à des activités durables liées à la mobilité électrique et à la production de molécules vertes, principalement l’hydrogène vert et les biocarburants.

Avec sa stratégie, Cepsa a établi une ambitieuse feuille de route pour réduire ses émissions et certains des objectifs qu’elle s’est fixés sont parmi les plus élevés du secteur. Plus précisément, elle entend réduire ses émissions de CO 2 (catégories 1 et 2) de 55 % par rapport à 2019, et l’intensité carbone de ses produits de 15 %-20 % à l’horizon 2030. Elle vise à atteindre la neutralité carbone en 2050 voire à dépasser cet objectif pour parvenir à un bilan carbone net positif.

Les principales agences de notation de la durabilité considèrent Cepsa comme une référence dans son secteur. En 2023, S&P Global l’a distinguée comme chef de file mondial dans son secteur, tandis que Moody’s l’a classée parmi les trois entreprises du secteur européen de l’énergie les mieux notées pour les politiques et résultats ESG. Parallèlement, Sustainalytics comme Clarity AI ont classé l’entreprise en tête de son secteur à l’échelle mondiale.