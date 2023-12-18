© Jeronimo

La Banque européenne d’investissement et Jerónimo Martins Polska, propriétaire de l’enseigne de grande distribution Biedronka, ont signé un accord pour financer l’efficacité énergétique dans l’ensemble du réseau de magasins de l’entreprise.

Le prêt vert de 1,5 milliard de PLN permettra de réduire la consommation d’énergie, les émissions de carbone et la pollution atmosphérique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement de 1,5 milliard de PLN à Jerónimo Martins Polska, propriétaire de la chaîne de grande distribution Biedronka, pour soutenir ses investissements dans l’efficacité énergétique dans l’ensemble de son réseau. Le prêt de la BEI sera affecté de manière stratégique afin de promouvoir des pratiques durables, conformément aux objectifs plus larges de promotion de la responsabilité environnementale et de l’utilisation efficace des ressources dans les entreprises commerciales. Grâce à ce partenariat, Biedronka entend réduire son empreinte carbone tout en réalisant des économies d’énergie.

Le prêt de la BEI financera la remise à neuf des magasins Biedronka afin d’en améliorer l’efficacité énergétique. Les rénovations rendront les magasins non seulement plus accueillants, mais aussi plus respectueux de l’environnement, grâce à des solutions techniques améliorant l’efficacité énergétique, telles que la réfrigération en circuit fermé utilisant des gaz naturels et les panneaux photovoltaïques.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Nous saluons l’accord conclu avec Jerónimo Martins car il s’aligne sur les priorités de l’Union européenne et de la Banque pour la transition énergétique en contribuant au plan REPowerEU, qui vise à réduire notre dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat. Cette collaboration devrait avoir des retombées positives importantes sur le plan social en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant la qualité de l’air. »

Luís Araujo, directeur général de Biedronka : « Nous sommes très satisfaits car l’accord conclu avec la BEI va nous permettre de renforcer encore notre engagement pour la protection de l’environnement. Les réalisations remarquables de Biedronka dans ce domaine ont conduit à une réduction de 30 % de notre empreinte carbone liée à nos opérations au cours des six dernières années. Notre objectif est de parvenir à un approvisionnement énergétique reposant exclusivement sur les énergies vertes pour nos magasins et nos centres de distribution d’ici 2028, notamment en investissant dans le photovoltaïque et en passant des accords d’achat d’électricité pour l’énergie solaire et éolienne. D’ici la fin de 2024, tous nos centres de distribution et quelque 2 000 magasins devraient produire leur propre énergie à partir du photovoltaïque. »

Les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation d’énergie de l’Union européenne et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre, mais seulement 1 % d’entre eux sont rénovés chaque année. En tant que propriétaire d’environ 3 500 magasins, Biedronka détient une part de marché de plus de 27 %, ce qui signifie qu’elle jouera un rôle central dans la transition énergétique du secteur de la grande distribution en Pologne.

Accélérer la transition écologique et promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables est la priorité majeure du plan REPowerEU, que le Groupe BEI soutient. En 2022, le Groupe BEI a engagé 20,86 milliards d’EUR à l’échelle mondiale pour soutenir les investissements dans l’énergie durable. En Pologne, ces financements ont atteint 996 millions d’EUR, et 3,25 milliards d’EUR au total ont été engagés entre 2018 et 2022 pour appuyer la transformation du secteur énergétique du pays.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à appuyer la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de la décennie actuelle. Plus de la moitié des prêts accordés en 2022 par le Groupe BEI ont soutenu des projets liés à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En 2022, la BEI a accordé un soutien financier représentant un total de plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux sans précédent pour soutenir l’objectif du plan REPowerEU de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles russes en accélérant la transition énergétique. Un montant supplémentaire de 45 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, en plus de l’appui déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie dans l’Union européenne. On estime que le train de mesures au titre de REPowerEU aura pour effet de mobiliser en plus 150 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui apportera une contribution substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI qui consiste à mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour la lutte contre les changements climatiques au cours de la décennie.

Jerónimo Martins Polska/Biedronka

Jerónimo Martins Polska S.A. détient Biedronka, la plus grande chaîne de magasins de détail de Pologne (selon les données disponibles à la fin du troisième trimestre de 2023). L’enseigne compte 3 489 magasins (ainsi que 16 centres de micropréparation pour assurer les opérations de livraison ultra-rapide de Biedronka) répartis dans plus de 1 300 villes polonaises. Biedronka accueille les familles polonaises depuis 27 ans. La stratégie de l’entreprise consiste à proposer des produits de la plus haute qualité soigneusement sélectionnés et à des prix toujours bas. En 2022, Biedronka a coopéré avec près de 1 400 fournisseurs polonais, auprès desquels elle s’est procuré plus de 93 % des produits de son offre. Avec plus de 80 000 salariés, Jerónimo Martins Polska S.A. est le plus grand employeur polonais, et la deuxième entreprise du pays par le volume de ses recettes. L’entreprise est un partenaire stratégique du Forum des entreprises responsables.