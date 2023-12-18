Les PME bénéficiant de prêts de la BEI font état de 15 emplois supplémentaires pour chaque million d’EUR prêté grâce à la Banque ainsi que d’investissements plus élevés (hausse de 35 % des actifs immobilisés) que d’autres entreprises comparables.

L’incidence sur l’emploi est plus forte pour les entreprises qui auparavant n’avaient pas accès aux financements, ce qui illustre l’importance des conditions favorables qu’offrent les prêts de la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) joue un rôle majeur dans l’octroi de prêts aux PME des Balkans occidentaux depuis 2008. Son soutien a déjà permis à 28 400 entreprises d’obtenir des financements à des conditions favorables.

L’étude intitulée The impact of the EIB’s intermediated lending to businesses in the Western Balkans, publiée aujourd’hui, évalue l’incidence de l’activité de prêt intermédié de la BEI en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Serbie entre 2009 et 2023.

Voici quelques-unes des principales conclusions de cette étude :

Effets positifs sur l’emploi : les PME bénéficiant de prêts de la BEI ont enregistré une augmentation de 15 % de la croissance de leurs effectifs et dépassent ainsi les entreprises similaires n’ayant pas bénéficié de prêts intermédiés de la Banque. Cette augmentation correspond à environ 15 emplois supplémentaires pour chaque million d’EUR prêté grâce à la BEI.

Accroissement des investissements : les entreprises bénéficiaires des prêts de la BEI ont enregistré une augmentation de 20 % de leur actif total et une hausse notable de 35 % des actifs immobilisés par rapport à celles n’ayant pas bénéficié du soutien de la Banque. Grâce aux financements de la BEI, les PME sont donc en mesure d’investir en dépit des restrictions de crédit.

Davantage d’impact sur les entreprises disposant d’un accès limité au financement : l’étude a révélé que les effets positifs des prêts intermédiés de la BEI sur l’emploi étaient plus prononcés pour les entreprises qui auparavant n’avaient pas accès au financement. Cette conclusion indique que les conditions de marché favorables offertes par la BEI sont particulièrement bénéfiques pour ces entreprises.

S’exprimant au sujet du rapport, Kyriacos Kakouris, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Les prêts intermédiés de la BEI jouent un rôle crucial dans la promotion de la croissance des PME et du développement économique des Balkans occidentaux. Les effets positifs sur l’emploi et sur l’investissement soulignent en outre l’importance du soutien de la BEI pour combler les déficits de financement et favoriser une croissance économique durable dans la région. Nous sommes déterminés à maintenir notre soutien au secteur privé dans la région. »

Debora Revoltella, économiste en chef de la Banque européenne d’investissement, a pour sa part souligné : « Cette étude démontre les effets positifs des financements de la BEI sur l’investissement des entreprises, sur le développement de leurs activités et sur leur contribution au développement à long terme de la région. Elle met également en lumière le rôle crucial que joue la BEI dans la promotion de l’inclusion financière en accordant aux PME un premier accès au financement bancaire. »

Pour de plus amples informations sur l’étude, veuillez consulter la publication ici.

Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir les investissements durables, la création d’emplois, la croissance économique et l’innovation dans toute l’Europe.