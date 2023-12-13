La BEI soumet des engagements aux côtés de l’UE, des banques multilatérales de développement et de l’OCDE.

La Banque réaffirme ainsi sa détermination à soutenir les communautés d’accueil et d’origine.

Le renforcement de la résilience économique et de l’inclusion sociale reste une priorité de la BEI.

Lors du Forum mondial sur les réfugiés 2023, la Banque européenne d’investissement (BEI) a réaffirmé son engagement à soutenir les besoins des réfugiés, à renforcer la résilience économique à long terme des communautés d’accueil et d’origine, et à promouvoir l’inclusion sociale.

La banque de l’UE a contribué à plusieurs engagements institutionnels et déclarations multipartites avec des partenaires de l’Union européenne, des banques multilatérales de développement (BMD) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La migration va bien au-delà du simple franchissement des frontières. Il s’agit aussi de personnes qui font preuve de force et de bravoure et qui veulent croire en un avenir meilleur. À la BEI, nous continuerons de veiller à ce que nos investissements soutiennent les communautés d’accueil et d’origine et améliorent la situation des réfugiés, en reconnaissant le rôle important qu’ils peuvent jouer au sein de sociétés diversifiées. En collaboration avec ses partenaires, la BEI s’est engagée à renforcer la résilience économique dans les lieux d’origine et de destination, en créant des emplois et des perspectives pour toutes et tous. Nous mettons l’accent sur l’établissement de partenariats solides afin de créer une prospérité partagée et un bien-être mondial. »

Engagements de l’Union européenne

Les engagements de la BEI et de l’Union européenne, sous le couvert de l’Équipe Europe, contribuent à la réalisation des objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés, notamment en aidant les personnes déplacées de force grâce à une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR que la BEI a accordée au titre de son dispositif de solidarité. Il s’agit d’apporter un appui financier, des services de conseil gratuits et une assistance technique aux autorités locales, régionales et nationales de l’UE afin de les aider à mettre en place ou à élargir les infrastructures et services sociaux essentiels, comme des logements, des écoles et des hôpitaux, pour les Ukrainiens et les communautés d’accueil. La Pologne et la République tchèque mettent actuellement en œuvre des projets grâce à ce concours.

La Banque s’emploie également à atténuer la crise liée aux déplacements en Syrie, à soutenir l’action climatique mais aussi l’éducation, l’inclusion économique, la protection sociale et l’intégration des réfugiés, ainsi qu’à renforcer l’égalité hommes-femmes tout en protégeant les personnes réfugiées et migrantes contre la violence sexiste.

L’Union européenne et ses États membres constituent le principal contributeur à la lutte contre les crises liées aux déplacements, fournissant 42 % du financement mondial à l’appui des réfugiés dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Chaque année, 80 % du budget humanitaire de l’UE est consacré à des projets en faveur des personnes déplacées et des communautés d’accueil. L’Union européenne combine des stratégies humanitaires, de développement et de paix pour faciliter la transition de l’aide d’urgence à des solutions de plus long terme.

En savoir plus

Engagements conjoints de la plateforme de coordination des BMD

Conscientes de la hausse de la mobilité, de la fragilité et des conflits, la BEI et les autres banques multilatérales de développement (BMD) ont réaffirmé leur engagement à soutenir les pays d’origine, les zones de transit, les communautés d’accueil, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les rapatriés et les personnes assimilées aux réfugiés au moyen de financements ciblés, d’outils d’intervention et de travaux de recherche, et par l’intermédiaire de la plateforme des BMD sur les migrations économiques et les déplacements forcés.

Fondée par la BEI et la Banque mondiale, cette plateforme vise à favoriser l’alignement stratégique entre les BMD et à renforcer la coordination opérationnelle et le partage des connaissances afin de tirer parti d’éventuels avantages transversaux.

Dans leurs engagements conjoints de 2023, les BMD ont recensé d’autres domaines prioritaires sur lesquels la plateforme de coordination des BMD devrait se concentrer au cours des prochaines années : favoriser des approches globales, faire progresser la collaboration, approfondir la coordination des analyses et des connaissances, améliorer le suivi et l’évaluation ainsi que réfléchir à des solutions de financement innovantes.

En outre, afin d’optimiser leur impact collectif sur le développement, les BMD se sont engagées à renforcer leur partenariat avec les parties prenantes stratégiques, notamment le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la société civile ainsi que le secteur privé et les partenaires intervenant dans le cadre des liens entre l’action humanitaire, le développement et la paix.

En savoir plus

Position commune du Réseau international sur les conflits et la fragilité de l’OCDE

Le Réseau international sur les conflits et la fragilité (INCAF) est un réseau de membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE et d’agences multilatérales clés intervenant dans des zones fragiles ou en proie à des conflits.

L’INCAF a adopté une position commune concernant la lutte contre les déplacements forcés selon une approche associant l’action humanitaire, le développement et la paix. Ce cadre vise à orienter la coopération au développement face aux phénomènes des réfugiés, des déplacements internes et des cas d’apatridie dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L’INCAF appuie la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés et du Programme d’action des Nations unies sur les déplacements internes.

La BEI a contribué à l’élaboration de la position commune et la soutient pleinement. Cette position s’articule autour de trois domaines d’action, dont la coordination des réponses aux besoins urgents. Il s’agit notamment d’inclure les populations déplacées dans le développement durable et l’action pour le climat, de s’attaquer aux facteurs récurrents des déplacements forcés, de soutenir la consolidation de la paix, d’appuyer les investissements du secteur privé et de se concerter sur les actions à mener.

En savoir plus

Consulter le blog de la BEI : Priorité en matière d’adaptation pour gérer les effets migratoires

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE tant en Europe que dans le reste du monde, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos du Forum mondial sur les réfugiés

Le Forum mondial sur les réfugiés est la plus grande réunion internationale sur le thème des réfugiés. Organisé tous les quatre ans, il vise à appuyer la mise en œuvre concrète des objectifs énoncés dans le Pacte mondial sur les réfugiés. Il a pour objectifs d’alléger la pression sur les pays d’accueil, de renforcer l’autonomie des réfugiés, d’accroître l’accès aux solutions offertes par les pays tiers et d’améliorer les conditions de vie dans les pays d'origine.

Le Forum mondial sur les réfugiés est l’occasion pour les États et les parties prenantes d’annoncer des engagements et des contributions concrets, de mettre en évidence les progrès réalisés, de partager les bonnes pratiques et de faire le point sur les défis et les perspectives à venir. Le Forum 2023 est parrainé par la Colombie, la France, le Japon, la Jordanie et l’Ouganda, et co-organisé par l’État suisse et le HCR.