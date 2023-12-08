© Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

En marge du Conseil « Affaires économiques et financières » (Ecofin) à Bruxelles, les ministres des finances de l’UE sont parvenus à un accord politique.

La procédure officielle de nomination de la nouvelle présidente de la BEI pour un mandat de six ans va à présent être engagée au Conseil d’administration et au Conseil des gouverneurs de la BEI.

Les ministres des finances de l’Union européenne se sont accordés ce jour pour soutenir la candidature de Nadia Calviño à la présidence de la Banque européenne d’investissement (BEI). Les ministres se sont réunis en leur qualité de gouverneurs de la BEI en marge du Conseil « Affaires économiques et financières » de l’UE qui s’est tenu ce jour à Bruxelles.

La décision a été arrêtée à la suite de consultations entre les actionnaires de la Banque, menées par le vice-Premier ministre et ministre des finances belge, Vincent Van Peteghem, qui préside actuellement le Conseil des gouverneurs de la BEI.

« La BEI joue un rôle clé pour la concrétisation des grands objectifs de l’UE, tant au sein de notre Union qu’ailleurs dans le monde » a déclaré Vincent Van Peteghem. « Nous sommes convaincus que Nadia Calviño possède toutes les qualités nécessaires pour diriger la plus grande banque multilatérale au monde, de sorte à acheminer les financements indispensables aux entreprises et à soutenir les investissements pour stimuler la compétitivité de l’Europe et sa croissance durable. »

Nadia Calviño, première vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l’économie, du commerce et des entreprises, succéderait à Werner Hoyer, dont le deuxième mandat à la tête de la banque de l’UE prend fin le 31 décembre 2023. Économiste de formation, Nadia Calviño a auparavant été directrice générale du budget à la Commission européenne de 2014 à 2018.

« La BEI, le bras financier de l’UE, est une institution clé pour l’économie européenne. Elle jouera un rôle encore plus important à l’avenir pour financer la transition écologique et apporter un soutien financier à la reconstruction de l’Ukraine tout en appuyant le rôle de l’Europe dans le monde », a déclaré Nadia Calviño. « Je suis honorée de bénéficier de la confiance et du soutien des ministres pour ce poste à la tête du Groupe BEI. »

Sous la direction de Werner Hoyer depuis 2012, la BEI est la première banque multilatérale à avoir mis un terme au financement de projets recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, et elle a porté le volume de ses prêts pour les investissements dans les énergies propres et la sécurité en Europe à des niveaux sans précédent, devenant ainsi la « banque européenne du climat ». Werner Hoyer a promu des initiatives allant du financement des vaccins contre le COVID-19 et la poliomyélite au soutien aux entreprises européennes confrontées aux effets de la crise financière et sociale de 2008, de la pandémie de COVID-19 et de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Werner Hoyer a également veillé à ce que la banque de l’UE ne pâtisse pas de l’impact du Brexit et a piloté la plus grande augmentation de capital de l’histoire de la Banque. Reconnaissant que la plupart des défis actuels sont de portée mondiale, la BEI a créé BEI Monde en 2022 pour soutenir l’action en faveur du climat, la croissance économique, l’innovation et le développement au-delà de l’UE.

« Je suis fier de ce que le Groupe BEI et son personnel engagé et talentueux ont accompli ces dernières années. Et surtout, j’ai confiance en l’avenir du Groupe, après la décision prise aujourd’hui », a déclaré Werner Hoyer. « En choisissant Nadia Calviño qui a une vaste expérience dans le domaine politique et financier pour diriger nos opérations, nos actionnaires – les États membres de l’UE – affirment leur engagement à étendre notre rayon d’action et à faire en sorte qu’à un moment où l’Europe est confrontée à de si grands défis, la banque de l’UE dispose du leadership dont elle a besoin en tant que bras financier de l’UE. »

Prochaines étapes et calendrier

L’accord politique annoncé ce jour permet d’entamer la procédure officielle de nomination par voie de procédure écrite au Conseil d’administration et au Conseil des gouverneurs de la BEI. Le vote au sein du Conseil d’administration et du Conseil des gouverneurs de la BEI devrait être finalisé dans les prochaines semaines, avant la date officielle d’entrée en fonction de la nouvelle présidente, fixée au 1er janvier 2024.

Pour plus de détails sur la procédure de désignation et de nomination à la présidence de la BEI, il convient de consulter l’article 11 des statuts de la BEI ainsi que le Règlement intérieur.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, d’innovation, de transition juste vers la neutralité climatique, et de partenariats internationaux.

Entité à but non lucratif, la BEI transfère à ses clients – entreprises européennes, États membres et partenaires du monde entier – les avantages que lui confèrent sa note de crédit élevée sur le marché et, partant, le faible coût de son financement sur les marchés des capitaux.

Le rôle de pionnier et l’engagement prononcé de la BEI dans le domaine de l’action en faveur du climat lui ont valu le titre de « banque européenne du climat ». La Banque a émis les premières obligations vertes dès 2007. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir mis fin au soutien aux combustibles fossiles, et dans le cadre de sa Feuille de route de la banque du climat, elle s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat d’ici 2030. Plus de la moitié des prêts accordés en 2022 par le Groupe BEI ont soutenu des projets liés à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE sont allés à des projets dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé et où l’accès au financement fait davantage défaut.

Le Groupe BEI est le porte-drapeau européen de l’innovation. Le FEI soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Il conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) et met à profit les outils de financement de l’UE, tels que le programme InvestEU, pour promouvoir l’esprit d’entreprise, la croissance, l’innovation, la recherche-développement, la transition numérique et l’emploi. En début d’année, il a lancé l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds ambitieux qui vise à s’assurer que les pionniers technologiques nés en Europe y restent.

Les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE sont menées par BEI Monde. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’UE, BEI Monde entend soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2028, soit un tiers de l’objectif de la stratégie Global Gateway. Grâce à ses bureaux répartis dans le monde, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides sous l’égide de l’Équipe Europe entre la Commission européenne et les institutions de financement du développement.

Pour de plus amples informations sur le rôle et les activités du Groupe BEI, cliquez ici.