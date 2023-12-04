© Shutterstock

La BEI et Ørsted ont signé un prêt-cadre de 400 millions d’EUR en faveur de la construction de nouveaux parcs éoliens.

Visant à fournir davantage d’électricité verte au réseau de l’UE, l’accord est aligné sur l’initiative REPowerEU qui appuie la transition énergétique de l’Europe.

Ce financement devrait soutenir le déploiement des capacités de production d’énergie éolienne, y compris éventuellement des parcs éoliens au large des côtes polonaises et de la côte allemande de la mer du Nord.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Ørsted ont signé un accord portant sur un prêt-cadre de 400 millions d’EUR destiné à financer de nouvelles capacités de production d’énergie éolienne. En soutenant la transition de l’Europe vers la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, l’accord s’aligne sur les objectifs de l’initiative REPowerEU.

Thomas Ostros, vice-président de la BEI : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Ørsted. Il s’agit de notre quinzième projet commun. Ørsted est conscient de la nécessité et de l’urgence de la transition énergétique, qui est également l’une de nos priorités clés. Le renforcement des capacités dans les énergies renouvelables demeurera crucial dans les années à venir, afin de nous assurer que nous pouvons atteindre durablement et en toute sécurité nos objectifs en matière de climat. »

Kasper Kiim Jensen, vice-président et directeur du service Trésorerie et Planification du capital chez Ørsted : « Nous sommes très heureux de travailler une fois de plus avec la BEI afin d’appuyer le déploiement des énergies renouvelables en Europe et le financement à long terme des activités d’Ørsted. »

Cette tranche de 400 millions d’EUR est la première d’une ligne de crédit d’un montant maximal de 1,2 milliard d’EUR approuvée par la BEI pour aider Ørsted à déployer davantage de projets en lien avec les énergies renouvelables dans la mer du Nord et dans la mer Baltique. Ørsted prévoit d’affecter ces premiers fonds au parc éolien Borkum Riffgrund III situé dans les eaux territoriales allemandes de la mer du Nord.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Pour la seule année 2022, la BEI a mis plus de 800 millions d’EUR de financements à la disposition de projets au Danemark, y compris dans les secteurs de la recherche médicale et de la transition énergétique.

Ørsted conçoit, construit et exploite des parcs éoliens en mer et sur terre, des parcs solaires, des installations de stockage d’énergie, des installations pour l’hydrogène renouvelable et le carburant vert, et des centrales bioénergétiques. Ørsted figure sur la liste Climate Change A de CDP comme chef de file mondial de l’action climatique et a été la première entreprise énergétique au monde à faire valider la cible scientifique de zéro émission nette par l’initiative Science Based Targets (SBTi).